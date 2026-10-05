Jennifer Aniston reveló cómo se mantiene en forma a los 57: “atentos a cómo dormimos, cómo comemos y cómo nos cuidamos”

La rutina de Jennifer Aniston a sus 57 años: “Hay que estar atentos a cómo dormimos, cómo comemos y cómo nos cuidamos”

A los 57 años, Jennifer Aniston sigue haciendo del ejercicio una parte central de su vida. En los últimos días, la actriz volvió a compartir en Instagram imágenes de una de sus rutinas de entrenamiento y, una vez más, su estado físico llamó la atención de sus seguidores.

La protagonista de Friends viene contando que su relación con el ejercicio cambió con el paso de los años. Hoy busca fuerza, movilidad y, sobre todo, llegar a la vejez con un cuerpo que le permita mantenerse activa.

Durante años, recordó, el mensaje parecía ser uno solo: para mantenerse delgada había que hacer “cardio, cardio, cardio”. Ella misma elegía la cinta o la máquina elíptica y miraba con desconfianza las pesas ante la vieja advertencia de que el entrenamiento muscular podía hacer que las mujeres ganaran demasiado volumen.

Con el tiempo, aquella idea empezó a cambiar. “Eso funcionaba entonces, pero ahora esto es lo que funciona”, resumió Aniston al hablar con People sobre cómo fue modificando su entrenamiento a medida que aparecieron nuevos estudios y ella misma aprendió más sobre el funcionamiento del cuerpo.

Ahora su prioridad es otra: “Los músculos son los que sostienen nuestro esqueleto”, explicó. “Y si no tenemos músculos fuertes, nuestros huesos empiezan a debilitarse”.

Con el paso de los años, Jennifer Aniston dejó atrás los entrenamientos extenuantes y empezó a priorizar la fuerza, la movilidad y un objetivo a largo plazo: mantenerse activa a medida que envejece Instagram @pvolve

En febrero, cuando cumplió 57 años, también recordó que durante mucho tiempo creyó que un entrenamiento solo servía si terminaba exhausta. “Antes pensaba que entrenar significaba transpirar durante una hora o 45 minutos, ya fuera corriendo, haciendo aeróbicos o en una cinta. Si no, no servía”, contó a People. “Estoy muy agradecida de que eso no sea cierto”.

Actualmente combina pesas, bandas de resistencia y ejercicios funcionales de bajo impacto junto a su entrenadora, Dani Coleman. Desde 2023 es además socia e inversora de Pvolve, un método que conoció mientras se recuperaba de una lesión en la espalda.

En septiembre presentó además Jen’s 30-Day Strength Routine, un programa de cuatro semanas inspirado en su propio entrenamiento, compuesto por 12 clases progresivas y centrado en la fuerza funcional.

Detrás de ese cambio hay un objetivo que va mucho más allá de la apariencia. “Todos estamos envejeciendo, eso es inevitable”, señaló en su conversación más reciente con People. La actriz recordó entonces la experiencia de sus padres, John Aniston y Nancy Dow, que hacia el final de sus vidas habían perdido movilidad.

“¿Quién quiere tener la suerte de vivir hasta los 80 o 90 años y no poder levantarse y moverse?”, planteó.

“No me privo”

El cuidado físico se completa con una alimentación a la que la actriz presta atención desde hace décadas, aunque también fue dejando atrás las reglas rígidas.

Su filosofía responde a una fórmula 80/20: durante aproximadamente el 80 por ciento del tiempo intenta comer de manera equilibrada y reserva el 20 por ciento restante para darse gustos. “Me doy días en los que puedo comer lo que quiera. No me privo”, explicó en una entrevista con Today.

En su alimentación, Aniston sigue una regla 80/20: prioriza verduras, proteínas y mucha agua, pero deja espacio para pizza, hamburguesas, pasta y otros gustos sin imponerse prohibiciones

En esos permitidos aparecen especialmente los sabores salados. “Sería una hamburguesa con queso y papas fritas, comida mexicana, pasta, pizza; todo lo salado”, enumeró. “No soy de los dulces. No voy por el helado o las tortas”.

En sus comidas habituales predominan las verduras y las proteínas, como pollo asado o pescado grillado. También suele comenzar el día con un licuado que puede llevar banana, cerezas, moras, vegetales en polvo, péptidos de colágeno, cacao y leche de almendras. A eso suma café, agua con vinagre de manzana y una hidratación constante durante el resto de la jornada.

Algunas de sus rutinas alimentarias vienen de mucho antes. En una entrevista con Elle de 2016 contó que algunas mañanas empezaba con agua tibia con limón y luego elegía entre un licuado, palta con huevos y aceite de coco o avena con claras de huevo.

También solía tener verduras cortadas, huevos duros y proteínas listas en la heladera, y elegía como snacks una manzana con mantequilla de maní, almendras o una taza de sopa. En otros momentos habló además de los péptidos de colágeno, a los que atribuyó mejoras en sus uñas y en el aspecto de su piel.

Aun así, nunca presentó su alimentación como un régimen sin excepciones. Entre sus planes con amigos llegó a mencionar noches de pizza casera y vino.

“Tenemos que ser muy conscientes y prestar mucha atención a lo que introducimos en nuestro cuerpo”, dijo a People años atrás, al incluir en esa misma mirada cómo dormimos, cómo comemos y cómo nos cuidamos.

La famosa ensalada que se volvió viral

Su alimentación incluso dio origen a uno de esos fenómenos virales en redes sociales. En 2022 comenzó a circular con fuerza en TikTok una receta bautizada como “Jennifer Aniston salad”, que miles de usuarios recrearon convencidos de que se trataba del almuerzo que había comido diariamente durante los diez años de Friends.

Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer formaron durante diez temporadas el elenco de Friends. En esos años, Aniston, Cox y Kudrow solían almorzar juntas y compartían una versión modificada de la ensalada Cobb Getty Images

La receta combinaba trigo burgol, pepino, cebolla morada, perejil, menta, queso feta, pistachos y garbanzos. Pero la historia tenía un problema: “Esa no es la ensalada que comía todos los días en Friends”, aclaró a Elle. Aunque reconoció que la preparación parecía deliciosa, bromeó con la cantidad de garbanzos que llevaba: “Nunca pondría tantos garbanzos en una ensalada”.

Lo que sí existió fue otra costumbre. En 2010, Courteney Cox contó a Los Angeles Times que ella, Aniston y Lisa Kudrow almorzaban juntas todos los días y solían compartir una ensalada Cobb modificada por Aniston, con panceta de pavo, garbanzos y otros ingredientes. “Si vas a comer la misma ensalada todos los días durante diez años, más vale que sea buena”, recordó Cox.

Su día de bienestar perfecto

Su concepto de cuidado personal va bastante más allá del gimnasio y la comida. En su reciente entrevista con People, Aniston imaginó cómo sería un día dedicado enteramente a ella misma.

Para la actriz, un día ideal de bienestar combina ejercicio, sauna, una inmersión en agua fría, tratamientos de cuidado personal y tiempo con amigas Instagram @pvolve

Después de entrenar, elegiría un sauna y una inmersión en agua fría, una práctica para la que aprendió técnicas de respiración. “Personalmente me encanta. Se siente genial”, aseguró. Y ni siquiera necesita estar convencida de todos los beneficios que se le atribuyen. “No me importa si no le hace absolutamente nada a mi cuerpo. Me encanta cómo se siente”, dijo. “Después te sentís como una persona diferente”.

Luego llegarían un buen almuerzo, tratamientos de spa, faciales y máscaras para el pelo. Pero el plan no estaría completo sin compañía. “Estar con un grupo de amigas mientras transcurre ese día siempre es un plus”, señaló.

Meditación, descanso, movimiento, alimentación y vínculos forman así parte de una idea de bienestar mucho más amplia. A los 57, Aniston prioriza mantenerse fuerte y con buena movilidad para seguir activa durante muchos años más.