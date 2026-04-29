En fotos: la salida familiar de Guillermo Francella al apoyo que recibió Nazareno Casero de sus hermanas

" Es un recontradesafío y me parece que posiblemente sea el laburo más desafiante con el que me estoy enfrentando porque dentro de la psicología del personaje también toca un montón de cosas que por ahí uno no quiere tocar porque es incómodo descubrirte en situaciones en las que decís: “Che, acá me pasan las balas más cerca de lo que pensaba”, le dijo el actor a LA NACION sobre la obra antes del estreno

Gerardo Viercovich - LA NACION