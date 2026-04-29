LA NACION

En fotos: la salida familiar de Guillermo Francella al apoyo que recibió Nazareno Casero de sus hermanas

El protagonista de El Encargado fue junto a sus hijos a ver Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la ópera rock comandada por Elena Roger; por su parte, el actor de Maradona: sueño bendito debutó al frente del unipersonal Bebe Reno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guillermo Francella, feliz con sus hijos Nicolás y Yoyi, en una noche de teatro
Guillermo Francella, feliz con sus hijos Nicolás y Yoyi, en una noche de teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la ópera rock comandada por Elena Roger y narrada a través de las canciones de Charly García tuvo su función de prensa y Guillermo Francella no quiso perdérsela. El actor aprovechó la invitación y convirtió la cita en una salida familiar: fue acompañado por Nicolás -junto a su novia- y Yoyi, sus hijos
Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la ópera rock comandada por Elena Roger y narrada a través de las canciones de Charly García tuvo su función de prensa y Guillermo Francella no quiso perdérsela. El actor aprovechó la invitación y convirtió la cita en una salida familiar: fue acompañado por Nicolás -junto a su novia- y Yoyi, sus hijosGerardo Viercovich - LA NACION
Francella fue uno de los invitados más buscados en el hall del teatro San Martin. La ópera rock, escrita y dirigida por Ricardo Hornos, gira en torno al ideario de las Invasiones Inglesas y está narrada a través de las canciones de Charly García
Francella fue uno de los invitados más buscados en el hall del teatro San Martin. La ópera rock, escrita y dirigida por Ricardo Hornos, gira en torno al ideario de las Invasiones Inglesas y está narrada a través de las canciones de Charly GarcíaGerardo Viercovich - LA NACION
Nicolás Francella presentó en sociedad a su nueva pareja el mes pasado en el estreno de Desde el jardín, la obra que protagoniza su papá. Anoche volvieron a mostrarse juntos y en familia
Nicolás Francella presentó en sociedad a su nueva pareja el mes pasado en el estreno de Desde el jardín, la obra que protagoniza su papá. Anoche volvieron a mostrarse juntos y en familiaGerardo Viercovich - LA NACION
Los actores Brenda Gandini y Gonzalo Heredia posaron muy enamorados en la previa a la función
Los actores Brenda Gandini y Gonzalo Heredia posaron muy enamorados en la previa a la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
En un clima de buena onda y camaradería, los artistas que pudieron ver a Elena Roger darle voz a los temas de Charly García en Invasiones I coparon el hall del San Martín y aprovecharon para ponerse al día; Heredia saludó con un fuerte abrazo al director Marcos Carnevale, con quien trabajó en novelas como Los ricos no pide permiso o Mis amigos de siempre
En un clima de buena onda y camaradería, los artistas que pudieron ver a Elena Roger darle voz a los temas de Charly García en Invasiones I coparon el hall del San Martín y aprovecharon para ponerse al día; Heredia saludó con un fuerte abrazo al director Marcos Carnevale, con quien trabajó en novelas como Los ricos no pide permiso o Mis amigos de siempreGerardo Viercovich - LA NACION
Luego de presentar Casa, su último álbum, la cantante y actriz Natalie Pérez asistió a la función de prensa de Invasiones I junto a su novio, el productor teatral Tomás Rottemberg
Luego de presentar Casa, su último álbum, la cantante y actriz Natalie Pérez asistió a la función de prensa de Invasiones I junto a su novio, el productor teatral Tomás RottembergGerardo Viercovich - LA NACION
Muy sonrientes -y abrigados- Nancy Dupláa y Pablo Echarri sonrieron para los fotógrafos antes de disfrutar del espectáculo
Muy sonrientes -y abrigados- Nancy Dupláa y Pablo Echarri sonrieron para los fotógrafos antes de disfrutar del espectáculoGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Luciano Cáceres eligió la compañía de su hija Amelia, quien parece haber heredado de su mamá, Gloria Carrá, y de su hermana, Ángela Torres, el talento para cantar
El actor Luciano Cáceres eligió la compañía de su hija Amelia, quien parece haber heredado de su mamá, Gloria Carrá, y de su hermana, Ángela Torres, el talento para cantarGerardo Viercovich - LA NACION
Mariano Torre no podía faltar a la cita: el actor estuvo presente en la función especial para apoyar a Roger, su pareja y la madre de sus hijos
Mariano Torre no podía faltar a la cita: el actor estuvo presente en la función especial para apoyar a Roger, su pareja y la madre de sus hijos Gerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Viviana Puerta y el productor Carlos Mentasti también fueron de la partida
La actriz Viviana Puerta y el productor Carlos Mentasti también fueron de la partidaGerardo Viercovich - LA NACION
Jorge Marrale y Juan Leyrado, dos grandes figuras de la escena local, posaron juntos para los flashes muy cancheros
Jorge Marrale y Juan Leyrado, dos grandes figuras de la escena local, posaron juntos para los flashes muy cancherosGerardo Viercovich - LA NACION
La escritora, dramaturga, directora de teatro y actriz Paula Marull fue a ver el espectáculo y luego lo recomendó en sus redes sociales.
La escritora, dramaturga, directora de teatro y actriz Paula Marull fue a ver el espectáculo y luego lo recomendó en sus redes sociales.Gerardo Viercovich - LA NACION
Humberto Tortonese fue otro de los famosos invitados a la función, que se podrá ver en el Teatro San Martín de miércoles a sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30
Humberto Tortonese fue otro de los famosos invitados a la función, que se podrá ver en el Teatro San Martín de miércoles a sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30Gerardo Viercovich - LA NACION
Cecilia Rossetto, de beige y con unos lentes que completaron su look, también dijo presente
Cecilia Rossetto, de beige y con unos lentes que completaron su look, también dijo presenteGerardo Viercovich - LA NACION
El director Marcos Carnevale junto a su pareja, Javier de Nevares, disfrutaron del esperado estreno
El director Marcos Carnevale junto a su pareja, Javier de Nevares, disfrutaron del esperado estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Mey Scapola, con un look total black y un toque de brillos en su pantalón
La actriz Mey Scapola, con un look total black y un toque de brillos en su pantalónGerardo Viercovich - LA NACION
A Nazareno Casero le llegó el gran día: el actor debutó al frente de Bebé Reno, la obra de teatro de Richard Gadd que se convirtió luego en la famosa miniserie de Netflix en 2024. El espectáculo se presenta en la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza. Luego de la función, el actor posó con sus hermanas: Minerva y Guillermina
A Nazareno Casero le llegó el gran día: el actor debutó al frente de Bebé Reno, la obra de teatro de Richard Gadd que se convirtió luego en la famosa miniserie de Netflix en 2024. El espectáculo se presenta en la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza. Luego de la función, el actor posó con sus hermanas: Minerva y Guillermina Gerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Cecilia Dopazo enfrentó al frío, se abrigó y se acercó hasta el complejo teatral ubicado sobre la avenida Corrientes para ver en acción a Nazareno Casero
La actriz Cecilia Dopazo enfrentó al frío, se abrigó y se acercó hasta el complejo teatral ubicado sobre la avenida Corrientes para ver en acción a Nazareno CaseroGerardo Viercovich - LA NACION
" Es un recontradesafío y me parece que posiblemente sea el laburo más desafiante con el que me estoy enfrentando porque dentro de la psicología del personaje también toca un montón de cosas que por ahí uno no quiere tocar porque es incómodo descubrirte en situaciones en las que decís: “Che, acá me pasan las balas más cerca de lo que pensaba”, le dijo el actor a LA NACION sobre la obra antes del estreno
" Es un recontradesafío y me parece que posiblemente sea el laburo más desafiante con el que me estoy enfrentando porque dentro de la psicología del personaje también toca un montón de cosas que por ahí uno no quiere tocar porque es incómodo descubrirte en situaciones en las que decís: “Che, acá me pasan las balas más cerca de lo que pensaba”, le dijo el actor a LA NACION sobre la obra antes del estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Anne Hathaway revela por qué se alejó de Hollywood y cómo los 40 cambiaron su carrera
    1

    Anne Hathaway: el regreso de El diablo viste a la moda, su reconversión en estrella pop para Mother Mary y su fanatismo por Taylor Swift

  2. Agustín Bernasconi: el vértigo de su carrera solista y su protagónico en la película de Wanda Nara
    2

    Agustín Bernasconi: el vértigo de su carrera solista, su necesidad de reinventarse y su protagónico en la película de Wanda Nara

  3. Dante Ortega: de la película que lo ayudó a hablar de su sexualidad al método que encontró para frenar el odio en las redes
    3

    Dante Ortega: de la película que lo ayudó a hablar de su sexualidad al método que encontró para frenar el odio en las redes

  4. ¿Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand?
    4

    La recomendación de los médicos: ¿Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand?