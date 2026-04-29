En fotos: la salida familiar de Guillermo Francella al apoyo que recibió Nazareno Casero de sus hermanas
El protagonista de El Encargado fue junto a sus hijos a ver Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la ópera rock comandada por Elena Roger; por su parte, el actor de Maradona: sueño bendito debutó al frente del unipersonal Bebe Reno
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LA NACION
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