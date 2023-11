escuchar

Llegó el día esperado. Luego de haberse casado por civil el miércoles pasado, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebran este sábado su flamante matrimonio con una ceremonia religiosa y coronarán la noche con una espectacular fiesta con 400 invitados en un lujoso hotel de Los Cardales .

Cerca de las 18.30 comenzaron a arribar los primeros famosos: Georgina Barbarossa, Juanse, Sandra Borghi, Eva Bargiela, Mauro Szeta, Sofía “Jujuy” Jiménez y Flopy Tesouro, entre otros. La novia, en tanto, llegó a bordo de un auto descapotable, muy sonriente, lista para celebrar la ceremonia que la unirá en matrimonio con Mazzoni.

Juanse junto a su esposa, Julia Testai Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

El cantante de Ratones Paranoicos se saludó efusivamente con Georgina Barbarossa, su excompañera en MasterChef Celebrity Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La modelo Eva Bargiela Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Sofía Jujuy Jiménez, muy amiga de la novia Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Mauro Szeta junto a su esposa Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Los novios eligieron cuidadosamente el menú. Y según contó Pérez hace algunos días en La Peña de Morfi, el único plato con el que no lograron ponerse de acuerdo fue el postre: mientras ella prefería que se sirviera volcán de chocolate, Mazzoni se inclinaba por uno de dulce de leche. Entonces, relató cómo el catering resolvió fusionar ambos gustos en un resultado único. “El menú está ahí. Ya seleccionado. Está bueno. Hay una buena recepción, porque la comida es lo fundamental. Después, lo lindo es que nos inventaron un postre a Guido y a mí. Hicieron una mezcla final muy buena”, contó la panelista de Gran Hermano El Debate.

Sandra Borghi, la "celestina" en la historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

José Chatruc, otro de los invitados famosos a la boda Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La novia llegó a bordo de un descapotable Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La diseñadora Verónica De la Canal ultima los detalles antes de que la panelista ingrese a la ceremonia Ramiro Souto / Grosby Group

Sol también adelantó cuál fue el tema elegido para hacer su entrada triunfal en el festejo: “Para siempre”, de los Ratones Paranoicos. “ Me encanta ese tema. Estábamos con Guido viendo con qué abrir la pista de baile, con qué entrar al casamiento después de la ceremonia religiosa ”, le contó la panelista esta semana a Fernando Dente, en el ciclo de América Noche al Dente. “Lo estábamos escuchando con Guido y le digo ‘para mí es este’. Arranca arriba, lo sabe todo el mundo. Es hermoso, quisiera realmente que este momento dure para siempre”, explicó la modelo, quien aseguró que una parte de la letra del tema le tocó las fibras íntimas a ella y a él para designarlo como una de las canciones de apertura. Al igual que muchas de las celebridades que deciden dar un paso más en su relación, los novios eligieron a Claudia Villafañe para que se encargue de la organización de la boda.

El encargado de la ambientación del salón fue Ramiro Arzuaga, y quien pondrá a todos los invitados a bailar es el DJ y amigo de la pareja Tommy Muñoz. Según trascendió, en un momento de la noche, habrá un show especial de la banda Los Totora.

En cuanto al atuendo de los novios, Sol volvió a confiar en la diseñadora Verónica De la Canal, quien le diseñó el vestido que lució en la ceremonia civil y también el comentado maxivestido que acaparó todas las miradas en la última edición de los premios Martín Fierro. Guido, a su vez, optó por una propuesta de Etiqueta Negra.

La historia de amor

Sol Pérez y Guido Mazzoni, en su casamiento por civil Gerardo Viercovich

El romance comenzó a mediados de 2019. Mazzoni es dueño de una cadena de gimnasios y en la sede de Palermo entrenaba ella. “Él me escribía por Instagram desde 2016, y me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio y como nunca le contestaba, me ‘chamullaba’. Con el tiempo empezó a hacer chistes y ahí sí le contesté, porque no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba haciendo en ese momento y acepté su invitación de ir a entrenar a su gimnasio para probar y ver qué onda”, le contó Pérez a LA NACION durante una entrevista. También dijo que hubo una celestina, la periodista Sandra Borghi: “Sandra fue como un Cupido entre Guido y yo. Mucho de mi relación con mi novio se la debo a ella porque empezó a entrenar en el gimnasio y yo le decía que él me encantaba, y ella iba y me averiguaba qué onda y me decía que Guido me iba a invitar a salir. ¡Una genia!”.

Pero Cupido no los flechó rápido y al principio no todo fue fácil: “Yo iba a entrenar con todas las ganas porque él me encantaba, pero no me daba bola”, confesó Sol en el programa Flor de equipo. “Guido nunca se me tiró, aunque me gustaba y nos llevábamos muy bien. Hasta que un día me mandó un mensajito a las tres de la mañana y rompió la barrera profesor-alumna. Yo estaba en un lugar de la Costanera comiendo, muy tarde, en un boliche y le mandé una foto con un amigo. Me parece que eso lo puso un poquito celoso. Fueron dos meses de un entrenamiento personal diario en el que inevitablemente compartíamos mucho tiempo juntos, y nos empezamos a conocer bien. Después de la primera cita, las cosas fluyeron. Estamos juntos casi desde el día del primer chape y a los dos meses empezamos a convivir”.

Sol Pérez y Guido Mazzoni Ínstagram

Por ese entonces, la panelista y conductora publicó una foto en sus redes con una frase contundente: “Recién nos conocíamos y ya sabía que eras el amor de mi vida”. Y contaba en las entrevistas: “Guido fue mi puntapié para empezar a hacer terapia porque quería una relación en serio, llevarme bien. Disfrutamos mucho de la pareja y tenemos ganas de ser padres algún día. Si puedo planear, prefiero casarme, disfrutar de la boda, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea. Guido dijo que nos vamos a casar en 2023, así que ya tiene que proponérmelo porque necesito tiempo para preparar el casamiento. Yo igual sin propuesta no me caso. No me importa cómo, pero que me llegue, si no, no puedo empezar. Que sea como quiera, yo me quiero casar, quiero iglesia, civil y fiesta”. Y los sueños se le fueron cumpliendo.

“Es divertido, gracioso. Es una persona que es igual a mí en todo. Nos llevamos muy bien en todos los sentidos, nos complementamos re bien. Lo amo, me casaría y tendría hijos con él. Tuve noviazgos que estuvieron bien para el momento, pero no sentía que quería dar todo de mí o involucrarme con su familia, pero con Guido me pasa todo lo contrario”, reveló Pérez en una entrevista.

Sol Pérez y Guido Mazzoni Gerardo Viercovich

El miércoles 15 de noviembre, Sol y Guido dieron el “sí, quiero” en un registro civil tras cuatro años de relación. “No paré de llorar, así que debo tener cualquier cosa en la cara. Fue muy emotiva la ceremonia, muy linda”, expresó Pérez, en diálogo con la prensa tras sellar su voto matrimonial y asegurar, a su vez, que posiblemente en 2024 se sume un “integrante a la familia”.

