Hall & Oates es uno de los dúos más exitosos e icónicos de la historia de la música, pero la armonía que podía escucharse en sus canciones claramente no tiene un correlato en la vida real. Sus miembros no solo se encuentran enemistados, sino que están en medio de una batalla legal que acaba de sumar un nuevo e inquietante elemento: una orden de restricción.

La noticia trepó este jueves a lo más alto de las portadas de algunos de los principales medios estadounidenses: Daryl Hall presentó una demanda contra su exsocio musical, John Oates, ante el tribunal de cancillería de Nashville, alegando incumplimientos en el contrato que ambos firmaron y que establece los derechos de las canciones. El último viernes, además, obtuvo por parte de la justicia una orden, que entra en vigencia el 30 de noviembre, que obliga a su colega a mantenerse alejado de su casa y de su persona.

Como el acuerdo al que hace referencia la denuncia es privado, no hay precisiones sobre cuáles son los puntos que Oates habría incumplido, según el punto de vista de Hall. Con respecto a la orden de restricción, según informa CNN, es una medida que suele dictarse en medio de una disputa comercial, con el fin de evitar que una de las partes perjudique los intereses económicos de la otra.

El portal TMZ, a su vez, indica que Hall y Oates estaban en arbitraje por alguna disputa económica. “ Normalmente, los grupos musicales tienen sus propios contratos y parece que Hall cree que Oates violó ese acuerdo en cuanto a lo que podría ser posiblemente una disputa sobre la división de regalías, o podría ser porque Oates canta sus canciones en los shows que brinda como solista ”, indica.

En septiembre de 2022, Hall había brindado una pista de cuál sería el eje del conflicto. En el podcast Club Random, de Bill Maher, se refirió a Oates como su “socio comercial” y no su “socio creativo” , dando a entender que, según su criterio, su colega no tiene derecho a cantar en solitario los éxitos del dúo. “ John y yo somos hermanos, pero no somos hermanos creativos. Somos socios comerciales. Hicimos juntos discos bajo el nombre de Hall & Oates, pero siempre hemos estado muy separados, y eso es algo realmente importante para mí ”, expresó. Sin embargo, ese mismo año se presentaron juntos en varios shows.

En 2021, Oates también abordó el tema de la autoría de los temas. “A la hora de componer, no había reglas. Escribíamos una canción por separado, escribíamos una canción parcialmente, operamos casi como editores uno del otro, o teníamos una verdadera colaboración. Lo que creo que sucedió es que, obviamente, la voz de Daryl es excepcional, y su voz realmente se escuchó en la radio mucho mejor que la mía. Soy un buen cantante, no soy un gran cantante, pero cuando estás al lado de Daryl, él es un gran cantante. Entonces, naturalmente, la radio gravitó hacia su voz, y su voz se convirtió en la firma del sonido”, indicó en una entrevista publicada por GQ.

Allí, además, el músico reveló que no fue fácil mantenerse unidos durante tanto tiempo. “ Tuvimos muchos altibajos, para ser honesto. ¡En realidad es un milagro! Estoy realmente sorprendido de que podamos seguir tocando juntos y es genial. Es algo que debemos valorar, porque no es fácil de conseguir ”, reveló.

En 1967, Hall formaba parte de la banda Gulliver y Oates de los Masters. Ambos se presentaron en la Universidad de Temple, Filadelfia, pero la convivencia entre los fanáticos de ambos grupos no fue precisamente pacífica: de los golpes pasaron a destrozar el lugar y comenzaron a escucharse disparos de armas de fuego. En ese momento, todos los músicos se vieron obligados a escapar y, por casualidad, Oates y Hall decidieron refugiarse en el ascensor de servicio. En la charla casual que mantuvieron en ese momento tenso, descubrieron que tenían intereses artísticos similares. Allí nació una profunda amistad que derivó en la sociedad que los unió durante décadas.

Según el Salón de la Fama del Rock and Roll, como dúo cosecharon 29 éxitos que se posicionaron entre los 40 más escuchados entre 1976 y 1990. Algunos de sus temas más conocidos son “Private Eyes”, “Kiss On My List“, I Can’t Go for That (No Can Do)’ y “Maneater”.

