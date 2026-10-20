En medio de la disputa familiar, Fran Stoessel habló sobre la salud de su padre: “Mi viejo está bien”

En las últimas horas, Tini Stoessel volvió a ser noticia tras cancelar su show en Miami. En un extenso comunicado publicado en sus redes, la cantante explicó los motivos por los que no pudo hacer su presentación, al tiempo que su madre reavivó los rumores de su alejamiento al publicar una serie de fotos por el Día de la Madre sin hacer mención alguna a la intérprete. En medio de la interna familiar, su hermano Fran Stoessel rompió el silencio.

“¿De dónde son?”, preguntó el hijo de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera al ser interceptado por las cámaras de El diario de Mariana en el estacionamiento de un reconocido gimnasio de zona norte. “Che, estoy yendo a entrenar. ¿No podemos hablar a la vuelta? ¿No les molesta?”, dijo el joven sin detener su marcha e intentando escapar de la situación.

Ante la insistencia de la cronista por tener su palabra sobre este conflicto familiar que comenzó hace meses, el productor fue claro: “Chicos, saben que a mí no me gusta hablar de estas cosas”. “Queremos saber cómo estás vos”, insistió la notera de América aunque sólo logró un escueto “Yo, bien” de su parte. “¿Tu familia? ¿Tu papá cómo está de salud?”, indagó buscando alguna declaración más. “Mi viejo de salud está bien”, contestó sin dar demasiados detalles.

Mientras que algunos dicen que Fran sería el mediador entre Tini y sus padres, otros aseguran que los hermanos también estarían distanciados

El hermano de Tini mostró mayor incomodidad cuando la movilera quiso saber por el estado actual de su relación con Tini. “¿Perdiste en algún momento el vínculo? ¿Siguen hablando?”, preguntó. Sin embargo, el joven se negó a dar información al respecto. “¿Podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor?, repitió sin saber qué decir.

“Yo no tengo ganas de hablar de esto, chicos. No me gusta”, advirtió el joven dejando en claro que no iba a pronunciarse al respecto. “¿El vínculo como está?”, insistió la notera. “Chicos, no voy a hablar de esto, de verdad. Gracias”, dijo molesto. Por último, la periodista de DDM le consultó si quería contar algo de todo lo que sucedió pero Fran volvió a mantenerse firme en su postura: “No tengo nada para contar”, concluyó antes de entrar a un gimnasio.

Cancelación y comunicado

Este domingo, Tini Stoessel no pudo realizar su show en el Kaseya Center de Miami debido a fallas técnicas y de seguridad. Ante el escándalo que se suscitó entre los fanáticos, la artista compartió un comunicado en sus redes sociales explicando la situación. “Lamento que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó la cantante su descargo.

El comunicado de Tini Instagram Tini Stoessel

“Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de Futttura y llevar adelante el show. Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad, que se nos habían garantizado, no estaban dadas. El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”, contó la intérprete con lujo de detalles.

Tras asegurar que su equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, “incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles”, Tini advirtió: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales de seguridad las que no se habían garantizado y que no se cumplieron. Todos estábamos listos para salir al escenario. Los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”.

Según se supo, Tini tenía grandes invitados para su show en Miami: Chris Martin, Christina Aguilera y Lionel Messi están entre los nombres más importantes

La cantante prometió compartir un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que imposibilitaron la realización del show y confesó: “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar. Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí”.

“Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto. Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables. Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí”, concluyó dolida.