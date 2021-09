¡En un flash!: de la salida de Adele con su novio al llanto desconsolado de Camila Cabello

Los famosos fueron nuevamente captados por los flashes en diferentes partes del mundo y realizando diversas actividades. Desde las vacaciones de Chris Hemsworth en Australia en las que el actor aprovecha para dedicarse al surf hasta las salidas en Nueva York de la flamante embarazada Jennifer Lawrence, las estrellas de Hollywood siempre son el centro de atención.

Una de las figuras que nunca pierde popularidad es Adele, quien fue nuevamente vista en Malibú con su pareja, Rich Paul. De esta manera, la cantante demuestra que la relación marcha sobre ruedas y que tampoco quiere ocultarla. En julio, luego de ser fotografiados en un partido de básquet, fueron captados mientras permanecían dentro de un restaurante neoyorquino con una pareja de amigos. La cantante de 33 años está en pareja con Paul, de 40, desde hace varios meses, aunque ni el propio agente ni ningún representante de la artista hicieron declaraciones alusivas.

Adele saliendo de Nobu, en Malibú, donde se la vio en compañía de amigos y con su novio, Rich Paul Backgrid/The Grosby Group

Quien no la pasó muy bien en una salida fue Camila Cabello. La joven cantante y actriz -quien acaba de estrenar la nueva versión de Cenicienta- fue fotografiada llorando ante la atenta mirada de su pareja, Shawn Mendes. Si bien no se sabe el motivo del quiebre de la artista, lo cierto es que no tendría relación con su pareja, ya que él la abrazó en ese momento de tristeza del que ha preferido no hablar.

Camila Cabello llora desconsolada ante su novio, Shawn Mendes, en un restaurante de SoHo Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Lawrence fue vista luciendo su pancita de embarazada en Nueva York REX Features/Shutterstock /The G

¡Bellísimos! Daniel Craig y Rachel Weisz salieron a cenar en el River Cafe, un romántico restaurante situado bajo el Puente de Brooklyn REX Features/Shutterstock /The G

Craig y Weisz están casados desde el 2011 y mantienen una de las relaciones de más notorio perfil bajo de Hollywood REX Features/Shutterstock /The G

En el marco del estreno de la segunda temporada de The Morning Show, a Jennifer Aniston se la vio llegando al programa de Jimmy Kimmel Backgrid/The Grosby Group

Tras su paso por el festival de Venecia y por la gala del MET, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron recibidos por una multitud de gente en el Bronx, lugar donde nació la artista Backgrid/The Grosby Group

Naomi Watts, muy relajada paseando por Nueva York en un paseo familiar Toscana/The Grosby Group

Zendaya no asistió a la gala del MET para poder abocarse al rodaje de la segunda temporada de Euphoria; aquí, en el set de California de la serie de Sam Levinson caracterizada como Rue Mega/The Grosby Group