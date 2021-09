Rating: ¿inquietud en Telefe y eltrece por los números de ayer? ¿qué pasó con Bake Off?

Luego de un lunes donde Telefe, eltrece y América movieron algunas de sus fichas buscando potenciar sus números de rating en la última parte del año, las mediciones del martes encendieron algunas alarmas. No todos los programas estrenados el día anterior funcionaron y los liderazgos del día, en algunos casos, fueron sorpresivos.

El programa más visto del día fue Doctor milagro (Telefe) con un promedio de 15,9 puntos y un máximo de 19 puntos en sus minutos finales. La novela turca superó a Bake off, el gran pastelero (Telefe) que sumó 15,4 puntos y es la gran apuesta del canal en estos días. Con MasterChef Celebrity o La Voz Argentina en el aire, la ficción extranjera no había logrado ubicarse en ese lugar de privilegio. Bake off, el gran pastelero descendió casi 3 puntos con respecto a su primera emisión, aunque sus números fueron buenos y ocupó el segundo lugar entre lo más visto del martes.

El tercer puesto de lo más visto del día lo ocupó Telefe Noticias (Telefe). El espacio informativo conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili promedió 10,1 puntos y alcanzó un techo de 11,7 puntos. También en Telefe, la ficción Pequeñas Victorias, que estrenó su segunda temporada el lunes, arrancó a las 23.47 con un capítulo de corta duración que promedió 9,2 puntos.

En eltrece, Match game, otro de los estrenos del lunes, promedió 6 puntos y tuvo un pico de 6,3 puntos. El nuevo programa de entretenimientos, conducido por Soy Rada, descendió casi 2 puntos con respecto al día anterior. En esa franja, Cortá por Lozano (Telefe) fue lo más visto con un promedio de 7,6 puntos.

Darío Barassi, al frente de 100 argentinos dicen (eltrece), cosechó un promedio de 7,8 puntos, quedando muy cerca de Pasapalabra (Telefe) que llegó a los 8 puntos. El cambio de horario del formato de eltrece le permitió al canal acercarse a Telefe y dejarle una pantalla más caliente a Telenoche. Ayer, el noticiero conducido por Luciana Geuna y Diego Leuco promedió 8,4 puntos y llegó a un máximo de 8,9 puntos, buenos números, aunque por detrás de Telefe Noticias.

El número alcanzado por Telenoche fue similar al logrado por ShowMatch , posicionándose ambos espacios como lo más visto de eltrece. En el caso del programa de Marcelo Tinelli, su pico de audiencia fue de 9,3 puntos, un mérito no menor si se tiene en cuenta que llegó a su techo en el momento en el que Telefe ofrecía la exitosa ficción Doctor milagro.

En el plano informativo, les fue muy bien a El noticiero de la gente (Telefe), espacio que promedió 7 puntos en su habitual horario de las 13, y a En síntesis (eltrece) que llegó a 5,1 puntos poco antes de la trasnoche.

En América, La ruleta de tus sueños, el nuevo ciclo de juegos conducido por Pamela David, descendió casi 1 punto con respecto a su estreno del día anterior, logrando un promedio de 1,3 puntos y un pico de 1,5. En este canal, lideró Los Mammones con un promedio de 3,1 puntos y un gran techo de 4 puntos.

Los números del rating, muchas veces impredecibles, le dieron mejor audiencia a la flamante segunda edición de Polémica en el bar, que se emite casi a la medianoche, que a la tradicional versión que, desde el lunes, comienza a las 19. El programa conducido por Mariano Iúdica logró 0,9 a última hora de la tarde, mientras que a partir de las 23.46, con contenidos más ligados al humor, llegó a 1,2 puntos.

Mariano Iúdica conduce las dos ediciones de Polémica en el bar por América

En elnueve, las cifras fueron un poco más bajas a los promedios que venía logrando el canal. Lo más visto de la emisora fue Tele 9 al mediodía con un promedio de 4,2 puntos. En la TV Pública se dio una curiosidad: la mejor audiencia la obtuvo un flash del noticiero emitido a las 14.15 y que le proporcionó al canal manejado por el Estado 0,9 décimas de rating. En Net TV, lideró Editando Tele con 0,7 de promedio.

Momentos destacados

En ShowMatch, la participante Rocío Marengo se enfrentó a la jurado Guillermina Valdes, cada vez más afianzada en su rol. Con mucha pimienta y acting, ambas discutieron en torno a algunas decisiones artísticas de “La Academia”, ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli, todo un showman que maneja muy bien ese tipo de situaciones.

Iván de Pineda recibió en Pasapalabra a Dalma Maradona y su madre Claudia Villafañe. Ambas participaron activamente de los juegos y conversaron animadamente con el conductor del formato. El programa está instalado en la tarde de Telefe, conformando un buen tándem con Telefe Noticias.

En Cortá por Lozano estuvieron de visita Brenda Gandini y Sabrina Rojas. Con la primera habló de los rumores de ruptura de su pareja con Gonzalo Heredia, situación desmentida por ambos. En cambio, Sabrina Rojas explicó que puede compartir un proyecto teatral con su ex, Luciano Castro, debido a que la pareja se encuentra terminada. Con buen tono, Verónica Lozano llevó adelante la entrevista en el espacio habitual del diván, donde la conductora recuerda sus tiempos profesionales como psicóloga.

Valeria Lynch y su pareja, el músico Mariano Martínez, estuvieron en Los Mammones. Antes del show final donde cantaron junto a Jey Mammon, los invitados se sometieron al divertido cuestionario “Las 21 a las 21”.

Los 10 más vistos

1. Doctor milagro (Telefe) 15,9 puntos de rating

2. Bake off, el gran pastelero (Telefe) 15,4 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 10,1 puntos

4. Pequeñas Victorias / Hercai (Telefe) 9,2 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 9 puntos

6. Dulce ambición (Telefe) 8,8 puntos

7. Telenoche / ShowMatch -”La Academia” (eltrece) 8,4 puntos

8. Los 8 escalones del millón (eltrece) 8,1 puntos

9. Pasapalabra (Telefe) 8 puntos

10. 100 argentinos dicen (eltrece) 7,8 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media