Por problemas de salud mental, Mike Patton canceló la gira de Faith No More

Faith No More canceló las fechas de su gira por los Estados Unidos, que iba a comenzar este jueves en Missouri, al anunciar el líder de la banda, Mike Patton, su decisión de alejarse de los escenarios para atender sus problemas de salud mental, agravados durante la pandemia.

A través de un comunicado que difundió por las redes sociales, el cantante hizo pública su situación. “Lamento informar que, debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle”, escribió el artista refiriéndose a los proyectos musicales de los que forma parte. “Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia, que me están acechando en este momento. No siento que pueda dar lo que debería ahora y no voy a dar nada menos del 100 por ciento”, aseguró.

Después del anuncio de Patton, el resto de los integrantes de la banda apoyaron su decisión a través de un mensaje publicado en el sitio oficial del grupo. Billy Gould, Jon Hudson, Mike Bordin y Roddy Bottum señalaron: “Decir que nos sentimos destrozados por estas cancelaciones sería quedarse corto. Ha sido un verdadero desafío volver a la música después de una ausencia de cinco años. Hemos estado trabajando duro durante varios meses y los últimos ensayos no dejaron ninguna duda de que habíamos vuelto en nuestra mejor forma, lo que hace que este anuncio sea muy importante y difícil de escribir”.

A continuación, los artistas recalcaron que, tras casi dos años de pandemia y la falta de trabajo, ha sido “desgarrador” dar la noticia a sus seguidores. “Consideramos a nuestra tripulación como una familia. Y también, lo que es igualmente importante, somos conscientes de lo que esto significa para nuestros fanáticos, que nos han estado apoyando pacientemente, esperando, como nosotros, tras un descanso en medio de esta situación frustrante. Muchas personas han vivido el aislamiento de forma bastante dura y han esperado pacientemente a que los espectáculos se pospusieran una y otra vez. Esto será difícil para ellos”, reconocieron.

Más allá de esto, el grupo entiende que la atención a la salud mental es una prioridad en estos momentos para el líder de la formación. “Tenemos a un miembro de la familia que necesita ayuda. Creemos que seguir adelante con estas fechas habría tenido un efecto profundamente destructivo en Mike, cuyo valor para nosotros como hermano significa más para nosotros que su trabajo como cantante. Puede contar con nuestro apoyo al 100% para hacer lo que necesita con el objetivo de hacer las cosas bien”, señalaron. Y agregaron: “Gracias por seguir creyendo en nosotros”.

La gira de Faith No More por los Estados Unidos contemplaba la celebración de una docena de conciertos a lo largo de este mes y del siguiente por las ciudades de Maryland, Chicago, Newport, Las Vegas, Los Ángeles y Kansas. Además Patton tenía previsto actuar con Mr. Bungle en Chicago los días 17 y 19 próximos.

En los últimos meses, el artista había comentado que el período de aislamiento a causa de la pandemia le había servido para dar forma a nueva música. Incluso, semanas atrás, el músico también había compartido a través de su cuenta de Instagram un listado de canciones que había elegido para atravesar los tiempos actuales. “En mi opinión, en estos tiempos, todos podríamos escuchar un poco de música soul para ayudar a relajarnos”, recomendaba entonces aunque si bien quería demostrar que el aislamiento había sido un tiempo productivo también le trajo algunos desafíos a nivel personal.