“Era un niño esclavo”: siete estrellas infantiles que debieron mantener a sus familias

Para muchos chicos, convertirse en una estrella de Hollywood es un sueño: sets de filmación, alfombras rojas y una vida muy distinta a la de cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, muchas veces esa fama llega acompañada de una responsabilidad inesperada: convertirse en el principal sostén económico de sus familias.

Mientras que, en algunos casos, el dinero que ganan en publicidades, series o películas sirve para pagar las cuentas de la casa o comprar comida, en otros son precisamente las dificultades económicas las que los llevan a pararse delante de una cámara. Desde Zendaya hasta Corey Feldman, repasamos la historia de siete actores que comenzaron en la industria a una edad muy temprana y las consecuencias que les trajo haber ocupado un lugar para el que todavía no estaban preparados; un rol que no solo afectó la relación con sus padres, sino también su propia infancia.

Zendaya

La actriz de Spiderman: Un nuevo día habló sobre las responsabilidades que asumió al comenzar a trabajar desde tan chica JUSTIN TALLIS - AFP

Desde que se convirtió en una chica Disney, su carrera se perfiló como una de las más prometedoras de la industria. Su papel como Rocky Blue en la serie juvenil Shake It Up no solo significó crecer bajo los reflectores, sino que provocó un cambio en la dinámica de su familia: Zendaya se transformó en el principal sostén económico de su hogar. “Sentí que me habían empujado a una posición muy adulta: me convertí en el sostén económico de mi familia muy pronto, y se produjo un gran cambio de roles, y en realidad, estaba madurando”, reflexionó en una entrevista con Vogue en 2024.

Ser una estrella a una edad tan temprana hizo que la actriz debiera enfrentarse a una serie de desafíos emocionales y financieros. “No sé cuánta opción tenía. Tengo sentimientos encontrados sobre los niños, la fama, estar en el ojo público o ser actriz infantil. Hemos visto muchos casos en los que ha sido perjudicial”, confesó quién hubiera deseado tener una adolescencia “más normal”.

Sydney Sweeney

La actriz hizo de todo para ayudar a sus padres económicamente CHRIS DELMAS - AFP

“Vi a mis padres perder mucho. Nos declaramos en bancarrota y perdieron su casa en el lago”, contó Sydney Sweeney en una entrevista con Women’s Health en 2023. La rubia, conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, hizo de todo para salvar a su familia de las deudas: trabajó en Universal Studios, cuidó niños y limpió baños en restaurantes. “No podíamos permitirnos vivir en Los Ángeles. No podíamos permitirnos vivir en ningún sitio”, recordó sobre esa época.

“Fue difícil porque ellos apoyaban mi sueño (el de ser actriz) y no podía imaginarme haciendo otra cosa. No quería defraudarlos. Sin importar cuánto tiempo tomara, iba a estar en una serie de televisión o una película, y no iba a parar hasta que algo sucediera”, confesó mientras remarcaba cómo sus padres apoyaron su vocación.

Sweeney no solo se convirtió en una de las actrices más populares de su generación sino que, gracias a su trabajo, pudo volver a comprar la casa de sus bisabuelos en el lago; esa donde vivieron sus padres y que habían perdido en manos de una hipoteca.

Macaulay Culkin

El actor de Mi pobre angelito se enmancipó de sus padres a los 15, impidiendo que pudieran manejar su dinero Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock - Archivo

El caso de Macaulay Culkin y sus padres es bastante polémico. Su padre, Kit, lo empujó a la actuación desde muy pequeño y luego, junto a su madre, fueron los administradores de sus ingresos. Cuando estos se separaron, se desató una gran batalla por la custodia legal del menor, ya que quién se quedara a su cargo también administraría su carrera.

Sin embargo, a los 15 años, el actor tomó una drástica decisión: apartó legalmente a sus progenitores de la administración de su fondo fiduciario y nombró a un apoderado que se ocupara de él hasta su mayoría de edad. “Eliminó legalmente los nombres de sus padres de su fondo fiduciario y halló un ejecutor, alguien que cuidaría sus finanzas, solo por si alguien quería meter su maldito dedo en el pastel”, le explicó una fuente cercana a Culkin al medio Esquire.

Por su parte, el protagonista de Mi pobre angelito aseguró que esta decisión también le permitió alejarse de los sets por varios años: “Cuando quise tomarme un descanso por un tiempo, finalmente pensé: ‘Ya terminé chicos, espero que hayan hecho todo el dinero que querían porque ya no obtendrán nada de mí’”, contó en el podcast WTF de Marc Maron.

Melissa Joan Hart

La actriz de Sabrina, la bruja adolescente contó cómo se convirtió en el sostén de sus ocho hermanos

Melissa Joan Hart es la mayor de ocho hermanos. Eso hizo que no solo tuviera que asumir roles que no le correspondían desde una edad muy temprana sino que también tuviera que destinar todo su sueldo como actriz a mantenerlos. “Sentía que tenía que comportarme bien para ser un ejemplo para ellos”, dijo en su paso por Good Morning America en 2024. Sus primeros pasos en el medio fueron en el rubro de la publicidad. Antes de cumplir los cinco años, ya había participado en más de veinticinco comerciales. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó de la mano de su protagónico en Clarissa lo explica todo y Sabrina, la bruja adolescente. “El dinero que ganaba con los comerciales o con cualquiera de mis trabajos como actriz siempre iba a parar a la familia”, aseguró.

A pesar de que sus amigos o compañeros de trabajo le aconsejaban guardar su dinero o gastarlo en ella misma, la intérprete siempre priorizó a sus seres queridos. “Yo prefería poner comida en la mesa y asegurarme de que mis hermanos tuvieran buena ropa y bicicletas para Navidad. Así que, sin duda, sentí que quería ser responsable de ellos”, recordó.

Demi Lovato

La actriz y cantante recordó lo difícil que fue que sus padres le pusieran límites cuando era ella quién mantenía su hogar Shutterstock

La actriz de Camp Rock también habló abiertamente sobre cómo fue ser la principal fuente de ingresos de su familia durante mucho tiempo. Según su relato, el mantener a sus padres económicamente cambió la dinámica en la casa e hizo que estos no pudieran poner los límites que toda adolescente necesita. “Me di cuenta de que cuando me hice famosa a una edad temprana y luego me convertí en el sostén de la familia, no había un manual que mis padres pudieran leer y que dijera: ‘Esto es lo que hay que hacer para criar a una estrella infantil’. Ellos no entendieron eso”, admitió Demi Lovato en una charla con Drew Barrymore (alguien que también empezó en el medio desde muy pequeña) durante un episodio de su podcast 4D with Demi Lovato. “Así que cuando intentaban castigarme a los 17 años, yo decía: ‘Yo pago las cuentas’. Y ahora me da vergüenza recordar esa actitud. Pero cuando el mundo te pone en un pedestal, crees que no puedes hacer nada malo”, se sinceró arrepentida.

Corey Feldman

Feldman acusó a su familia de haberle robado todo lo que ganó durante su infancia Roy Rochlin - Getty Images North America

Otro que decidió emanciparse de sus padres fue Corey Feldman. El actor de títulos como Gremlins, Los Goonies y Cuenta Conmigo empezó a trabajar a los 3 años y, claramente, no por elección propia. “Básicamente, era un niño esclavo”, le dijo a People en una entrevista. Mientras que su madre, Sheila, le daba pastillas para adelgazar, su padre, Bob, le pegaba sin no conseguía trabajos. Cuando tenía 15 años, no solo decidió independizarse de ellos sino que los denunció por haberle robado toda la plata que había facturado desde su debut. La suma rondaba el millón de dólares.

Bella Thorne

La actriz contó cómo se convirtió en una gran ayuda para su familia tras la muerte de su padre Jordan Strauss - Invision

Bella Thorne aceptó el papel en Shake It Up porque su familia estaba “a punto de quedar en la calle”. Así lo expresó la actriz en el podcast Happy Sad Confused: “Vivíamos con cupones de Stouffer (una marca de alimentos congelados) y eso es todo lo que comíamos todos los días. Puede que eso no suene como la gran cosa para todos, pero cuando eres una madre soltera criando a cuatro hijos, endeudada y no tienes nada a tu nombre, es una jodida mierda”, reveló quién a los 9 años perdió a su padre en un accidente de moto.

Esa situación hizo que su vida y la de sus hermanos atravesara una situación financiera muy delicada. “No creo que nadie lo supiera realmente, no era algo demasiado obvio. Nunca hablé realmente del tema. No es que estuviera tratando de esconderlo porque pensara: ‘Me siento avergonzada de que no tengamos dinero’. No, era más en plan: ‘No tenemos dinero, así que vamos a trabajar mucho más duro’. Aunque pasé mucho miedo porque quieres conseguir un trabajo como sea, sientes una motivación diferente cuando lo quieres para que tu familia tenga algo que comer”, se sinceró la actriz en una entrevista con la revista Seventeen.