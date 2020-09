Ernestina Pais, filosa: "Envidio la cuarentena de Jimena Barón" Crédito: Instagram

A propósito del regreso de El show de la menopausia, ahora vía streaming, Ernestina Pais brindó una entrevista en la que habló sobre todo: cómo vive su experiencia como panelista en Intratables, su rol de empresaria gastronómica ante las medidas de aislamiento decretadas para frenar el alcance de la pandemia del coronavirus, su rol de madre y su presente sentimental.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, Pais contó: "Estoy sola, porque me agarró la cuarentena sola". Luego, haciendo referencia al supuesto romance entre Jimena Barón y el locutor Tucu López, lanzó, picante: "Envidio su cuarentena, que se pone de novia; yo no me animo ni a verme con alguien".

La conductora también explicó que atraviesa un momento particular en varios sentidos, porque, entre otras cosas, tuvo que hacerse cargo del difícil momento de su negocio gastronómico, no solo por la pandemia sino por la muerte de su socia. "Me tocó ocuparme de un montón de cosas que antes no eran mi cotidiano".

"Además, mi hijo está con clases por Zoom y eso, en plena adolescencia, es muy complejo. No sé si a otras madres les pasa. Encima me escribe la maestra... Y estoy a cargo de mi madre. Yo siento que lo que tengo ahora a nivel corazón, es mi familia", enumeró.

Al referirse a Intratables y sus discusiones con algunos de sus compañeros, sostuvo: "Creo que claramente soy una voz discordante, no me pueden encasillar en ningún lugar. Les pego a propios y ajenos. En esa cosa de disertar un poco es donde está el debate, también por eso funciona Intratables".

