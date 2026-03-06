Ernestina Pais rompió el silencio y contó su verdad sobre el choque que protagonizó

El pasado martes, Ernestina Pais volvió a ser protagonista de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio de Vicente López. Sin embargo, tras el episodio, la conductora no quiso hablar con la prensa y uno de los grandes interrogantes estaba vinculado a por qué se había negado a realizarse un test de alcoholemia con la policía.

En búsqueda de esclarecer el asunto, la también actriz se comunicó con Ángel De Brito, quien se convirtió por la pantalla de LAM (América TV) en su vocero oficial. “Lo que ocurrió es lo siguiente... tuvo este pequeño choque y a partir del choque, que fue una pavada, por eso quedó en la nada, solo en una formalización de la denuncia por un tema de seguros, tuvo un pequeño ataque de pánico”, contó el conductor.

“Le agarró un ataque de pánico y no podía respirar, se empezó a sentir muy mal y a descomponer. Ahí la empiezan a atender. La foto en la que se ve a Ernestina con una señora es la señora con la que chocó. Y estaban en esa posición porque estaban respirando”, describió Ángel sobre la foto que circuló en todos los medios, en la que se veía a Pais recostada sobre un auto con una mujer que la sostenía del brazo.

“La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo: ‘yo soy profesora de yoga, respiremos juntas’. Y es ahí que hicieron una sesión para calmarla. La tomó de la mano y la tranquilizó. Me dijo Erne: ‘me puse muy nerviosa, aunque haya sido una estupidez el choque porque me retrotrajo a todo mi pasado’. A todos los choques más traumáticos que tuvo en el pasado y a toda su historia”, explicó el periodista.

“Obviamente, se le mezcló todo en ese momento. Terminaron charlando con la señora y se hicieron amigas. Hoy la señora le dio una clase de yoga a Ernestina en su casa y Ernestina la invitó a que vaya a ver la función. Así que bueno, fue una buena onda por el mal momento para las dos”, continuó sobre los detalles del desenlace que tuvo la historia.

A su vez, otro de los grandes pilares para Ernestina en este nuevo incidente vial habría sido su exmarido, Alejandro Carlos Guyot Maschwitz, padre de su hijo, Benicio. “Me contó que su exmarido, el padre del nene, Alejandro, la fue a buscar porque no podía manejar, claramente, y la contuvo. La acompañaron hasta la casa y ya después se tuvo que ir a trabajar”, repasó el líder de las angelitas.

“Lo que tenía Ernestina dudas es de hablar del tema; le pregunté por qué y me dice que es que la pone muy nerviosa. ‘Me lleva inmediatamente, cuando lo cuento, a todo lo que me pasó en los últimos años con los choques, con los accidentes, con la caída en la escalera’”, le explicó la artista a de Brito.

Sin embargo, la duda que manifestaron los panelistas de LAM, misma que pueden tener gran cantidad de espectadores, es por qué se negó a realizarse el test de alcoholemia. “Por el ataque de pánico. Y me dijo que se dijeron muchas estupideces. ‘Yo no estuve con Joaquín Levinton. No estuve chupando’. No le pregunté si tuvo alguna recaída, pero sí le dije que es lo más lógico de alguien que está en tratamiento... Y ella me respondió: ‘Yo soy una enferma. Estoy todos los días en tratamiento, a cada hora de mi vida. Yo lo siento así y estoy yendo al grupo’. De hecho, a esta hora estaba saliendo de terapia y por eso no nos comunicamos’”, se explayó Ángel sobre los motivos por los que Ernestina Pais no brindó una entrevista en vivo.