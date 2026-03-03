Qué le pasó a Ernestina Pais

Ernestina Pais volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática y policial este martes por la tarde, tras protagonizar un nuevo accidente de tránsito en la zona norte del Gran Buenos Aires. El episodio, que tuvo lugar en el partido de Vicente López, culminó con la negativa de la periodista a someterse al control de alcoholemia requerido por las autoridades, lo que derivó automáticamente en el secuestro de su vehículo y el labrado de un acta de infracción.

El siniestro ocurrió en la Avenida del Libertador, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Las Heras y Lavalle. Según la reconstrucción de los hechos, Pais circulaba al volante de su automóvil particular, un Honda City de color negro, cuando impactó contra otro rodado, un Alfa Romeo blanco que era conducido por otra mujer. Las consecuencias materiales del choque fueron evidentes en ambos vehículos: el auto de Pais presentó abolladuras y roturas justo debajo de las luces delanteras del lado izquierdo, mientras que el otro coche sufrió una abolladura significativa en la puerta trasera del mismo lado.

Ernestina Pais apoyada sobre el Alfa Romeo contra el que impactó

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, varios móviles policiales se presentaron en el lugar para asistir a las partes. El protocolo de tránsito indica la realización del test de alcoholemia a los conductores involucrados en un siniestro. Sin embargo, en esta instancia, Ernestina optó por negarse a realizar la prueba. Ante esta actitud, la policía procedió conforme a la normativa, que considera decisión como una presunción de resultado positivo, por lo que su auto fue enviado a un playón municipal.

Cabe señalar que la periodista viene de un historial recurrente de incidentes viales: es la cuarta vez en siete años que se ve involucrada en situaciones de esta naturaleza. El primer antecedente data de 2019, cuando cerca de las 2:30 de la madrugada chocó un auto estacionado en Olivos e intentó fugarse en presunto estado de ebriedad. En 2022, repitió la mecánica en el barrio porteño de Palermo, donde fue detenida por la Policía tras intentar escapar. Un año más tarde, en 2023, colisionó en Núñez y, al igual que en el episodio actual, se negó al control de alcoholemia.

El Honda de Ernestina Pais tras el choque

Este patrón de conducta se enmarca en la lucha personal que mantiene contra las adicciones, tema sobre el cual habló con franqueza. Pais fue internada hace dos años por alcoholismo y recibió el alta hace un año y medio. En diálogo con LA NACION, explicó que aquella fue una “internación forzosa” tras ser judicializada por intentos fallidos de desintoxicación.

Actualmente, mientras interpreta a una abogada alcohólica en la obra El divorcio del año, Ernestina Pais reconoce la complejidad de su situación. “Yo no creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción”, confesó. Su enfoque actual es de día a día: “Cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA