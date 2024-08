“Es un costado que la gente raramente conoció”: Sally Field reveló una emotiva anécdota con Robin Williams

Escuchar

En 1993, Sally Field y Robin Williams protagonizaron un film familiar que se consolidó como una de las producciones más populares de ese período. La película Papá por siempre era un drama con muchos toques de comedia, que giraba alrededor de un padre que se hacía pasar por una señora inglesa con el objetivo de estar más tiempo con sus hijos luego de su divorcio. Para Williams, este fue uno de los roles más importantes de su carrera y, en una reciente entrevista, su coprotagonista recordó un gesto muy especial que el actor tuvo con ella.

Robin Williams en Papá por siempre

Cuando la producción del film estaba en marcha, el padre de Sally Field murió. La actriz no quería dejar de trabajar para no entorpecer el cronograma de rodaje. Sin embargo, el actor notó que ella estaba angustiada y por eso decidió ayudarla. Y en una charla con Vanity Fair, detalló: “Jamás había compartido esta historia. Estaba en el exterior del juzgado en el que filmábamos la escena del divorcio. Mi padre había tenido un ACV un par de años atrás, y vivía en un centro médico. Y recibo la llamada de un médico, diciéndome que mi padre había fallecido, que había tenido derrame masivo. Me preguntaron si quería que lo pusieran en una máquina para mantenerlo oxigenado. Y yo le dije que no, que él no querría eso, que lo dejaran ir, y que le dijeran que Sally le decía adiós”.

Más adelante, y muy conmovida, la actriz continuó: “Por supuesto que yo estaba desencajada. Volví al set y con toda mi fuerza intenté actuar. Yo no estaba llorando, pero Robin se acercó, me llevó afuera de la filmación y me preguntó si estaba bien”. En ese momento, Field le contó a su compañero qué había sucedido, “Dios mío, tenés que ir allá ahora mismo”, le dijo Williams. “Y así hizo que todo fuera posible”, dijo la actriz y prosiguió: “Y pudieron filmar sin mi presencia, el resto de todo el día. Entonces pude volver a mi casa, llamar a mi hermano y hacer los arreglos necesarios. Este es un costado de Robin que la gente raramente conoció, que él era muy sensible y muy intuitivo”.

Su mal recuerdo de Burt Reynolds

Burt Reynolds y Sally Field en Smokey and the bandit.

Hace pocos meses, Sally Field se refirió a la mala relación de pareja que tuvo con Burt Reynolds, y aseguró: “Realmente, no fue un bien tipo conmigo”. En un adelanto de su nuevo libro, 50 Oscar Nights, la actriz se refiere a la reacción de Reynolds cuando su actuación en la película Norma Rae, de 1979, hizo que el público y la crítica posaran sus ojos en ella.

Según cuenta, en aquel momento fue invitada al Festival de Cine de Cannes a promocionar la película. Ella estaba feliz y sentía que por primera vez había podido demostrarle a Hollywood que no era solo una actriz simpática y con cara de buena, y creía que a partir de ese momento se le abriría un nuevo mundo de posibilidades dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su entusiasmo no encontró eco en su pareja. “Él dijo: ‘No crees que vas a ganar nada, ¿verdad?’”, le dijo, minimizando su trabajo.

Burt Reynolds y Sally Field en Smokey and the bandit.

Field y Reynolds estuvieron juntos, de manera intermitente, entre finales de los años 70 y principios de los 80. Se conocieron en el set de Dos pícaros con suerte, de 1977, y luego filmaron juntos otras tres películas.

“Él realmente no era un buen tipo conmigo entonces”, aseguró la actriz, y reveló que incluso se negó a acompañarla a la 52ª ceremonia de entrega de los premios Oscar. Por suerte, su amigo, el actor y comediante David Steinberg y su entonces esposa Judy se ofrecieron a ir con ella. “Entonces, David dijo: ‘Bueno, por el amor de dios, te llevaremos’. Él y Judy hicieron que fuera una gran celebración. Me recogieron en una limusina y tenían champán en el coche. Lo hicieron simplemente muy divertido”. Esa noche, la actriz ganó el Oscar a la mejor actriz y luego, en 1985, volvería a llevarse la estatuilla por su desempeño en la película En un lugar del corazón.

LA NACION