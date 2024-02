escuchar

Sally Field aseguró que Julia Roberts fue víctima de un acoso “horrible” en el set de la comedia dramática Flores de acero, estrenada en 1989. La actriz de 77 años formó parte del elenco junto a Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah, Dolly Parton y una joven Roberts, que para ese entonces daba sus primeros pasos en la industria cinematográfica. Según Field, la actriz de Mujer bonita solía ser el “hazmerreír” del director del film, Herbert Ross.

En diálogo con la revista estadounidense Vulture, Field dijo: “ Herbert [Ross] fue muy, muy, muy duro con Julia . Si alguna vez hablan con Julia, ella lo dirá. Todos nos unimos a ella porque era la bebé, una especie de recién llegada. Era maravillosa y simplemente él se metía con ella. Fue horrible”, detalló la actriz sobre las tensiones durante el rodaje. “Algunas personas simplemente necesitan tener a alguien con quien meterse. Pero todas acudimos en su ayuda” , reflexionó Field.

Justo después del estreno de Flores de acero, Roberts protagonizó Mujer bonita y se convirtió en una de las superestrellas de cine más icónicas de todos los tiempos Archivo

Field fue consultada acerca de su propia experiencia en el rodaje y aseguró que ella no había sido víctima de los malos tratos del director como su compañera. “ Conmigo no se atrevió. Si vas a ser malo conmigo, encontrarás una guerrera. Puede que sea pequeña, pero no querrás hacer eso ”, aseguró la actriz. El director Ross murió en 2001 en la ciudad de Nueva York a la edad de 74 años debido a una insuficiencia cardíaca.

Tanto Field como Shirley McLaine ya habían hecho referencia al mal clima que se vivía en el rodaje del film debido a los malos modos del director, a los constantes comentarios que hacía sobre la solvencia artística de las actrices y al modo en que Roberts solía abandonar el set entre lágrimas. Sin embargo, no todas las protagonistas de la comedia dramática se mostraban tan frágiles frente a sus embates: según trascendió, luego de una toma, Ross discutió con Dolly Parton y le preguntó si se sentía capacitada para actuar; “No, pero es tu trabajo hacer como que puedo hacerlo”, le respondió ella .

¿Los hermanos sean unidos?

Las declaraciones de Field se difundieron poco tiempo después de que el hermano de Julia, Eric Roberts, anunciara que va a publicar un libro autobiográfico con detalles sobre su prolífica carrera en Hollywood. El actor, de 67 años, reveló el miércoles que su libro, Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far, destaca los detalles de su llegada a Tinseltown a la edad de 17 años, los sinsabores de su relación con su hermana superestrella Julia y su lucha contra las adicciones.

El libro, que el actor escribió en conjunto con el autor Sam Kashner, también incluye la intimidad de su romance con la actriz Sandy Dennis y de su amistad con leyendas del espectáculo como Christopher Walken, Mickey Rourke, John Malkovich, Bruce Willis y Robin Williams.

¿Celos profesionales? Se especula sobre la distancia entre Julia Roberts y su hermano Eric

A lo largo de las carreras profesionales de los hermanos Roberts se difundieron una gran cantidad de comentarios respecto a una supuesta mala relación entre ambos. “ Julia y yo siempre hemos estado bien ”, aseguró la estrella de El especialista. En una entrevista de 2022 con David Yontef, Eric descartó los rumores de una disputa con la actriz de 55 años.

“Hace años estaba haciendo una gira de prensa para alguna película. Ni siquiera sé qué película era. Fue justo cuando Mujer bonita acababa de ser estrenada. Me hicieron un montón de preguntas sobre Julia. Y dije: ‘Oye, discúlpame. ¿Podemos hablar de mí?’”, recordó el actor nominado al Óscar al mejor actor de reparto por su papel en el film Escape en tren. “ Lo dije como broma y creo que fue muy divertido pero la prensa especuló con que teníamos algún problema. No tenemos problemas reales ”, aseguró tajante el actor. No obstante, hace más de una década que la prensa intenta conseguir una fotografía de los hermanos juntos y no lo consigue.

