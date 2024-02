escuchar

Su papá es uno de los actores del momento y muy pronto le tocará a él ser el centro de las noticias: Aran Murphy, el hijo “clon” del multipremiado Cillian Murphy , debutará en la pantalla grande junto a Jenna Ortega y Amy Adams en la esperada adaptación cinematográfica de la novela de Kazuo Ishiguro Klara y el sol.

Aran, quien a los 16 años ya se perfila como una de las promesas de Hollywood, logró un papel en el film del afamado director Taika Waititi, donde compartirá rodaje con la estrella de Merlina y con Adams, una actriz que pese a que fue varias veces nominada al Oscar siempre terminó con las manos vacías.

La actriz Jenna Ortega será la protagonista de la adaptación de la novela de ciencia ficción FREDERIC J. BROWN - AFP

El desembarco de Aran en la industria del entretenimiento se da en un gran momento familiar: Cillian, el patriarca de la familia, es una de las figuras de la temporada de premios 2024, tras ganar el Globo de Oro a mejor actor por su participación en Oppenheimer, de Christopher Nolan. Además, la estrella irlandesa espera repetir premio en la ceremonia de los Oscar, el próximo 10 de marzo.

Pese a que fue aclamada y nominada varias veces al Oscar por sus grandes actuaciones, Amy Adams nunca ganó un Oscar AFP

Según publicó el diario Daily Mail, en Klara y el sol Aran interpretará a un personaje llamado Rick, el mejor amigo y vecino de Josie (Mia Tharia). El libro, el primero que el escritor publicó luego de ser galardonado con el premio Nobel de Literatura en 2017, narra la historia de una amiga artificial diseñada para prevenir la soledad. Klara (Ortega), quien funciona a base de energía solar, es elegida por la pequeña Josie para ser su compañera de vida. Klara se embarca así en la aventura de salvar a Josie y a quienes la aman de la angustia. El libro, una novela de ciencia ficción, fue adaptado al cine por el guionista Dahvi -Waller.

Familia feliz

Si bien el protagonista de Peaky Blinders es una de las celebridades más reservadas de Hollywood, siempre se muestra orgulloso de la familia que formó junto a la escultora y artista visual irlandesa Yvonne McGuinness , con quien se casó a mediados de 2004. La pareja tiene dos hijos: Malachy, de 18, y Aran. Mientras el primogénito de la familia se dedica a la música, otra de las pasiones de Murphy, el menor decidió seguir los pasos de su papá y ya cuenta en su currículum con una participación en la producción teatral Hamnet. El mes pasado, luego de ganar el Globo de Oro, Cillian habló de su mujer y de sus hijos y les dedicó el premio. “Para mi familia: soy el hombre más afortunado y los amo”, dijo.

Cillian Murphy agradeció a su familia luego de alzarse con el Globo de Oro a mejor actor por su trabajo en Oppenheimer Sonja Flemming - CBS ENTERTAINMENT

En cuanto a su lugar de residencia, Cillian siempre tuvo en claro que, pese a su exitosa carrera, no se iba a instalar en los Estados Unidos. Luego de una década y media viviendo en Londres, hace cuatro años regresó junto a su familia a su Irlanda natal. Se estableció en Monkstown, un elegante y distinguido suburbio de Dublín. “No necesito vivir en Los Ángeles. Estaría tremendamente lejos de mi familia, no los vería”, había dicho en 2005, cuando su nombre empezaba a hacerse notar. Los Murphy viven en una casa victoriana de más de 2 millones de dólares. Construida originalmente en 1863, cuenta con cuatro pisos, seis habitaciones dobles y cuatro salas de recepción.

Tanto Malachy como Aran nacieron en Londres. Hace poco, el actor habló de su regreso a Irlanda y bromeó sobre el motivo del traslado: explicó que se mudaron porque sus hijos estaban desarrollando “acentos ingleses muy elegantes”. “Estuvimos en Londres durante 14 años, nuestros dos hijos nacieron allí. Regresamos a Dublín recién en 2015″, dijo al podcast Armchair Expert. “Es una especie de historia irlandesa, ya sabés, alejarte, hacer lo tuyo y luego volver a casa”. explicó.

“Queríamos que los niños fueran irlandeses y tenían esa edad en la que eran preadolescentes y tenían un acento inglés muy elegante, algo que no apreciaba demasiado. Además, nuestros padres tienen cierta edad y fue un momento agradable para volver a casa”, compartió. Luego reconoció que si bien le encanta visitar Los Ángeles, ese no es su lugar en el mundo. “Simplemente me siento europeo, me siento irlandés. Me sentiría un poco como un intruso si viviera en California, no puedo imaginarme viviendo allí permanentemente”, reflexionó.

Robert Downey Jr junto a la familia de Cillian Murphy, en la última entrega de los Globos de Oro Golden Globes

