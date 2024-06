Los looks de la noche: cómo se preparan las nominadas y la conductora de los premios Martín Fierro a la Radio

Escuchar

El domingo 16 de junio se entregan los Martín Fierro a la Radio, ceremonia en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) premiará a las labores más destacadas de las temporadas 2022 y 2023 de las AM y FM del país. La fiesta se llevará a cabo en La Rural y se transmitirá en vivo por América, con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente, desde las 20.45. Pero antes, a las 19, Flor de la V estará a cargo de la conducción de la alfombra roja y toda la previa de la entrega. LA NACIÓN habló con algunas de las nominadas que adelantaron algo de los vestidos que van a lucir , aunque también quisieron guardarse algunos detalles para sorprender al llegar a la fiesta y no pasar inadvertidas.

Karina Mazzocco va a lucir un vestido de Nuria Bueno, de color negro, transparencias y encajes, con un gran trabajo artesanal. “Es un vestido espectacular, al cuerpo. Una obra de arte. Una vez más confío en Nuria, que me vistió en los últimos Martín Fierro, en ella y en Celina González Balcarce, mi estilista; en Sole Vergara, mi maquilladora, y mi peinador Leo Leiva. Y voy a llevar joyas de Cipriano, que me acompañan en los grandes eventos”.

Flor de la V también dio detalles a LA NACIÓN de su look: “Voy a ir vestida por Adrián Brown. Tengo dos opciones fabulosas, pero la decisión final siempre la tomo el día del evento, cuando estoy peinada y maquillada. El vestido me elige a mí. Son de diferente color y de estilos muy distintos también”.

Cristina Pérez está nominada como Mejor labor en conducción femenina (Radio Rivadavia) y eligió un vestido del diseñador Gabriel Lage. “Es un genio. No quiero develar mucho, pero es un vestido precioso. Y voy a lucir joyas de Jean Pierre, el make up Luli es de De la Vega y el pelo de Leo Cosenza”, contó a este medio.

En tanto, Lage sumó sobre el look de Pérez: “Es un vestido que caracteriza nuestra firma, de la última colección y absolutamente artesanal; tiene un género de base solamente que es comprado, el resto es todo hecho a mano. Es un vestido que amo porque amo el trabajo que tiene y me da mucho orgullo poder hacerlo en la Argentina. Es una pieza de alta costura que se ve mucho en Europa y se puede lograr en la Argentina también. Me dio mucho placer encontrarme con Cristina porque es una mujer que admiro, una excelente periodista y persona. Nos habíamos cruzado, pero nunca la había vestido y me da mucho placer hacerlo”.

Tamara Pettinato, nominada como Columnista de espectáculos (Radio con Vos) va a ir con un diseño de Santiago Artemis. “Tengo varios vestidos y voy a elegir a último momento, seguro. Pero siempre muy Artemis porque tiene cosas locas que me encantan”, dijo entre risas.

Paula Trapani, nominada en la categoría Mejor labor en conducción femenina de AM (Radio del Plata), eligió un vestido de la diseñadora Marian Saud, largo, con espalda escotada y en color azul noche.

Nancy Pazos está nominada como Mejor labor periodística femenina (Radio 10) y va a lucir un vestido importado de Noi Fiestas y el saco es de Sol Sosa Valiente y tanto en el frente como en la espalda tiene un texto que reza: ‘Sé valiente. Sé fuerte. Sé audaz’.

Julieta Pink está nominada a Mejor labor en conducción femenina en FM (Urbana Play) y eligió un vestido de la diseñadora Rocío Rivero, un corset con falda negra, y zapatos de Toval de color rojo.

Marcela Tauro eligió un vestido de Aischa Hallar, color verde botella, con brillo

Pía Shaw está nominada como Columnista de espectáculos (CNN Radio) y lucirá un vestido de Camila Romano, la misma diseñadora que eligió Carolina Amoroso, nominada a Mejor labor periodística femenina. “Es un vestido strapless color negro que me encanta; muy simple y muy lindo. zapatos de Sylvie Geronimi y accesorios de Luna Garzon”, detalló Amoroso.

Dominique Metzger, nominada en la categoría Mejor conducción femenina en FM (Radio Continental), eligió un vestido del diseñador Javier Saiach, largo de terciopelo, los zapatos son de Las chicas de los Stilettos, joyas de Claudia Gstad, un clutch de Flaneuer y su maquillaje y el pelo quedará en manos de Bano Maldonado.

María O’ Donnell, nominada a Mejor labor periodística femenina (Radio con Vos), va a lucir un vestido corto de María Cher, pero prefirió no develar el color para sorprender al llegar a la alfombra roja de la entrega de premios.

Romina Manguel, quien conduce el programa No dejes para mañana (Radio con Vos) que compiten en la categoría Mejor ciclo vespertino, decidió lucir un vestido propio, que ya usó en otras ocasiones importantes porque no solo se siente “cómoda” sino también cree que es un buen mensaje para dar en este momento que atraviesa el país.

Marina Calabró está nominada a Columnista de espectáculos (Mitre) y apostó a una diseñadora nueva, cuya línea de diseños es clásica y elegante. “Fundamentalmente, quiero sentirme cómoda, sin faltar al código de gala que amerita un evento de la talla de los Martín Fierro. La diseñadora es Camila y la marca Leona C. Es una falda de seda con un gran tajo, y un corset de pailletes. Todo en azul noche. Los zapatos de Ricky Sarkany y el clutch y los accesorios de Luna Garzón”, contó a LA NACIÓN.

Marcela Tauro también está nominada como Columnista de espectáculos (FM 100) y eligió un vestido de Aischa Hallar, color verde botella, con brillo.

Mercedes Ninci, que compite como Mejor movilera (Mitre), va a vestirse con un diseño de Roberto Piazza, al igual que Nora Briozzo, que busca llevarse una estatuilla por su Labor en locución femenina (Del Plata). “No tengo nada preparado porque trabajo todo el día y no tengo tiempo. Seguramente lo elija sobre la marcha y voy a con mi hija Florencia, que es actriz y tiene 21 años”, contó Ninci.

Maju Lozano optó por un diseño sustentable

Sofía Martínez, la única mujer nominada como Comentarista deportiva (Urban Play), va a usar uno de sus vestidos. “Es largo, color negro, muy sencillo”, adelantó.

Catherine Fulop no está nominada particularmente, pero sí por el ciclo en el que participó, El club del Moro (La 100), que compite como Mejor programa de interés general. Va a ir con un vestido de Ménage à trois y el estilismo de Vicky Miranda . “No puedo decir nada, pero es un vestido, muy sexy, largo y con escote”, dijo Miranda.

Maju Lozano, nominada en el rubro Mejor conducción femenina en FM (FM 100), va a lucir un traje de seda y lana, revalorizado artesanalmente por Haeder, que tiene un proyecto de diseño sostenible.

En tanto, Gino Bogani va a vestir a Teté Coustarot, que está nominada al premio Trayectoria periodística (Radio 10). “Es un vestido de terciopelo negro y tapado de moiré, en degradé, en tonos herrumbre. Totalmente al bies con amplias mangas abullonadas”, detalló el diseñador.

Fernanda Merdeni, gerente de producción y programación de América, lucirá un diseño exclusivo de Pupé Teté, realizado en un microtul bordado en micro paillettes, azul francia, cuyo destaque se centraliza en la parte superior, en sus mangas originales y en su hermosa espalda. “Es un diseño que marca y destaca su figura”, detalló Luciana Najun, del departamento de prensa de Pupé Teté.