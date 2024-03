Escuchar

Una mirada de hielo, un talento arrasador a la hora de interpretar cualquier papel y una escurridiza relación con la fama. No tiene redes sociales, le pesa promocionar sus trabajos, vive en un pueblo costero de Irlanda y casi no da entrevistas. “Hay que observar la vida desde la normalidad… Tengo un par de amigos actores, pero la mayoría no lo son. Casi ninguno está en el negocio”, aseguró Cillian Murphy (47) a la revista GQ, en una de las pocas entrevistas de su carrera. “Creo que para mí, como actor, gran parte de la investigación que requiere la interpretación procede del simple ejercicio de vivir, de llevar una vida normal y de hacer cosas normales porque podés observar y estar presente en esa especie de flujo encantador que es la vida humana. Si no podés hacerlo porque no parás de ir a festivales de cine, a estudios de televisión o a viajes de promoción, entonces sí estás en una burbuja. No digo que te convierta en mejor o en peor actor, pero es un mundo en el que yo no podría vivir”.

En los 90, tuvo una banda brit pop con su hermano Páidi. getty Images

El domingo pasado, Cillian ganó –ante la ovación de pie de sus colegas– el Oscar a Mejor Actor Protagonista por su papel en Oppenheimer, donde interpreta al genio atormentado y padre de la bomba atómica. Para este papel, el actor se preparó en su casa durante seis meses, centrándose primero en la voz y luego en lo físico. En el set, en cuanto terminaba de filmar, se aislaba en su habitación para comer apenas unos frutos secos (y así mantener el bajo peso que le requería el personaje) y sumergirse en el guión. Si bien tuvo varios hitos en su carrera, su fama a nivel internacional explotó hace nueve años cuando interpretó al gángster Thomas “Tommy” Shelby en la famosa serie Peaky Blinders.

El domingo 10, Cillian se alzó con el Oscar como Mejor Actor Protagonista por su interpretación del creador de la bomba atómica en el film de Christopher Nolan Oppenheimer. getty Images

Junto a su mujer Yvonne y su compañero en Oppenheimer, Robert Downey Jr, en la última entrega de los Golden Globes. getty Images

Si bien tiene pocos amigos del ambiente artístico, mantiene una estrecha relación con sus compatriotas Bono y Liam Neeson. getty Images

Como Tommy Shelby (a la derecha), el gángster de Peaky Blinders que llevó a Cillian al reconocimiento mundial.

UN HOMBRE COMÚN

Murphy nació en un pueblo católico a las afueras de Cork, en la costa sudoeste de Irlanda, el 25 de mayo de 1976, en el seno de una familia acomodada. Sus padres se dedicaron a la docencia y tiene tres hermanos menores, Páidi, Sile y Orla. A los 10 años componía y cantaba sus propias canciones y creó con su hermano la banda The Sons of Mr. Green Genes, haciendo alusión a una canción de Frank Zappa. Cuando cumplió la mayoría de edad, empezó a estudiar Derecho en la University College Cork, pero durante el primer año de la carrera descubrió la actuación y su vida cambió para siempre. En 1996, debutó en la obra teatral Disco Pigs, que posteriormente tuvo su versión cinematográfica, y apenas un año después dio sus primeros pasos en el cine británico independiente.

Septiembre de 2005, en el HP Portrait Studio en Toronto, Canadá. Dos años antes, su nombre empezó a sonar fuerte por su interpretación en la película apocalíptica 28 Days Later getty Images

En 2004, durante el 57° Festival de Cine de Cannes. getty Images

El reconocimiento internacional le llegó con 28 días después, un film apocalíptico dirigido por Danny Boyle (Trainspotting y Quién quiere ser millonario) que logró captar la atención de algunos productores hollywoodienses y así obtuvo papeles de reparto en éxitos como La joven de la perla y Cold Mountain. En 2005 se presentó al casting para interpretar al Batman de Christopher Nolan, aunque finalmente fue Christian Bale el elegido. No obstante, el director quedó fascinado con su talento y le ofreció interpretar al doctor Jonathan Crane, alias el Espantapájaros. Una combinación director-actor que los llevó a hacer juntos seis películas, entre ellas, El origen y Dunkerque. Antes de la fama y cuando aún subía a los escenarios a cantar, Cillian conoció a la talentosa artista visual irlandesa Yvonne McGuinness (51) y nunca más se separaron. Tras ocho años de noviazgo, la pareja se casó en 2004 y tuvo dos hijos: Malachy (18) y Aran (16), quien deseó seguir los pasos de su padre y estrenará una película junto a Jenna Ortega y Amy Adams. En 2015, el matrimonio tomó la decisión de dejar Londres y mudarse a Monkstown, en el sur de Dublín, para estar más cerca de los padres de ambos. “Este es un negocio difícil y ya estar trabajando es un mérito. Por eso me encanta volver a Cork y estar con mis amigos de siempre. Con ellos nunca hablo de la industria porque no nos parece un asunto importante. No es relevante entre amigos que se conocen desde los 10 años”, confesó el actor al The Irish Independent.

Cuando aún se subía a los escenarios a cantar conoció a Yvonne McGuinness, su pareja desde ese entonces. Se casaron en 2004 y tuvieron dos hijos. getty Images

El actor llega a la entrega de los Oscar de la mano de su mujer, escoltados por sus hijos Malachy y Aran. D getty Images

