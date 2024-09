“Este es mi último baile”: Kathy Bates anunció que se retira de la actuación con un detective célebre

Escuchar

Kathy Bates, la célebre actriz que le dio vida a una de las villanas más famosas de la historia del cine, que ganó un premio Oscar y dos Emmys y que actuó en más de 60 películas durante los últimos 50 años, anunció que se retira de la industria. “Este es mi último baile”, aseguró la actriz de 76 años al hablar de la remake del policial Matlock.

Bates compartió su decisión en una extensa entrevista que le concedió a The New York Times. Allí, explicó los motivos de su alejamiento de la industria. “Este es mi último baile”, reveló en relación con el papel de Madeline Matlock en el regreso de la serie que se emitió entre los años 80 y los 90. Además, explicó que ya había tomado la decisión de no trabajar más, pero que la llegada de este nuevo guion la hizo postergar sus planes.

Misery: el papel más recordado de Kathy Bates, en el que interpretaba a una fanática desquiciada del personaje de James Caan

El principio del fin comenzó a tomar forma en 2023, luego del rodaje de una película que se canceló. Si bien no reveló el nombre del film, recordó que llegó a su casa luego de escuchar la triste noticia, se sentó en el sillón y se puso a llorar: lo había dado todo y nadie iba a poder dar cuenta de ello. “Se convierte en mi vida”, le dijo al diario estadounidense. “A veces me pongo celosa de tener este talento. Porque no puedo contenerlo y solo quiero mi vida”, confesó.

Los planes de jubilarse quedaron suspendidos una semana después de esa triste escena, cuando a la célebre actriz de grandes éxitos en el cine como Misery y Titanic le llegó el guion de Matlock. En la serie original, la trama sigue al abogado defensor Benjamin Matlock (Andy Griffith). En la remake, a Bates le ofrecieron el personaje principal: una abogada que se reincorpora al mundo laboral como persona mayor y que usará su modestia para ganar sus casos.

Fue conocida popularmente como Molly la Insumergible por sobrevivir al hundimiento del Titanic y Kathy Bates la interpretó a la perfección

Si bien la serie original no le había llamado la atención, el texto que tenía entre sus manos logró cautivarla. También el personaje: una mujer que siente que la edad la corrió del foco, pero que es brillante, hábil y que persigue la equidad y la justicia. “Todo por lo que he rezado, trabajado y logrado: de repente me piden que lo use todo”, explicó la actriz, y luego compartió cómo se siente, luego de tanta entrega, en este momento: “Es agotador”. Matlock tiene programado su estreno para el domingo 22 en CBS en los Estados Unidos, y que se verá globalmente por Paramount+.

Una carrera brillante

Kathy Bates nació el 28 de junio de 1948 en el estado de Tennessee y descubrió su pasión por la actuación sobre el escenario de su escuela secundaria. Con el título de Arte Dramático de la Universidad Metodista del sur de Dallas, en 1970 se mudó a Nueva York con la ilusión de convertirse en actriz.

Si bien su primera experiencia en un set fue en 1971 durante el rodaje de Taking Off, Bates tuvo que esperar once años para dar con su primer papel importante, que llegó de la mano del director Robert Altman con Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean. Con los 90, todo cambió de forma rotunda: la malvada Annie Wilkes de Misery no solo le valió la fama mundial y un lugar destacado entre los villanos más logrados de la historia del cine, sino que, además, la llevó a levantar el Oscar a la mejor actriz y un Globo de Oro.

Durante la década del 80, Bates paseó su talento también por el teatro y la televisión, dos formatos en los que también fue reconocida por su trabajo. En la gran pantalla, sus trabajos como actriz de reparto siempre se destacaron. Una de sus interpretaciones más recordadas es la de la sobreviviente del Titanic Margaret Molly Brown en el film de James Cameron.

Entre sus trabajos más recordados en el séptimo arte se encuentran Las confesiones del señor Schmidt, donde trabajó con Jack Nicholson y logró una nueva nominación a los Oscar; Solo un sueño, de Sam Mendes; Medianoche en París, donde se puso a las órdenes de Woody Allen y Richard Jewell, de Clint Eastwood, y Tomates verdes fritos, de Jon Avnet, con Jessica Tandy. Además, brilló en la televisión en The Office, American Horror Story y en Two and a Half Men. Gracias a estos dos últimos trabajos en su casa brillan, junto a su Oscar, dos premios Emmy.

