La actriz que rechazó el papel de Kate Winslet en Titanic pero que no se arrepiente para nada

Leonardo DiCaprio es, sin duda alguna, uno de los actores más importantes del mundo y quien más impulso tomó en la década del 90. Por supuesto, otras estrellas notables también surgieron en ese mismo período: desde Brad Pitt hasta Matt Damon, son muchísimos los nombres que saltaron al estrellato en una época tan llena de oportunidades en el cine.

Pero ninguno de ellos alcanzó el reconocimiento mundial y el éxito como estrella del pop tan bien como Leo, quien -en menos de diez años en la industria más popular del mundo- tuvo a directores de renombre y a colegas ya consolidados a la espera de la oportunidad para filmar con él.

Un joven James Cameron les da indicaciones a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio durante el rodaje de Titanic IMDB

El primer título que catapultó su carrera fue El despertar de un hombre (1993), cuando la propia leyenda, Robert De Niro, descubrió su talento natural para la interpretación. Luego siguieron las hazañas: Diario de un adolescente (1995); Gilbert Grape - Dreamer’s Apprentice (1993) y Marvin’s Daughters (1996). Así, DiCaprio fue consolidando su nombre como un artista más en ascenso.

Titanic, la gran oportunidad para DiCaprio... y el dolor de cabeza para una actriz

Sin embargo, un día llegó el tanque. O, mejor dicho, el barco, porque fue la monumental Titanic (1997) de James Cameron la película que lo convirtió en el gran niño mimado de la industria cinematográfica.

Junto a Kate Winslet, el mundo experimentó el amor más trágico que jamás se haya existido. La hija de aristócratas británicos y el artista pobre de vida bohemia... ¡Qué romance! Pero antes de que la química entre los dos jóvenes pudiera transformar para siempre el mundo del cine, hubo otra actriz que sonó para el papel: Claire Danes.

Jack y Rose sobre la puerta del naufragio, en Titanic, el clásico de 1997 (Fuente: 20 Century Fox

El nombre puede pasar desapercibido para algunos, pero muchas personas, especialmente la generación más joven (amigos cercanos de la red social Tumblr), lo recuerdan sin duda alguna.

Al fin y al cabo, ¿quién podría olvidar la emblemática Romeo + Julieta, una película de 1996 que unía a Danes y DiCaprio para interpretar el amor trágico nacido de la mente de William Shakespeare? Dirigida por Baz Luhrmann, la película muestra cómo se reinterpretar un clásico.

Claire Danes y Leonardo Di Caprio en Romeo + Julieta (1996), de Baz Luhrman.

¿Titanic? No, gracias

¿Qué hubo detrás de su negativa? ¿ella dijo que no o DiCaprio le bajó el pulgar? En 2020, en el podcast Armchair Expert del actor Dax Shepard, la propia actriz se refirió a esto: “Creo que lo rechacé (el papel), pero no estoy completamente segura de ello. Había mucho interés aunque, la verdad, acababa de rodar una película de romance épico con Leo en México y simplemente no lo tenía en mí (las ganas de hacerlo)”.

Incluso, rememoró que DiCaprio no se mostraba muy entusiasmado con la idea de Titanic, pero que había algo en él que lo empujaba a hacerlo. “Dijo: ‘Tengo que hacerlo’. Y lo miré y le dije que entendía perfectamente por qué lo haría, pero que yo no estaba lista para ello. Creo de verdad que no estaba preparada”, aseveró. “Honestamente, sentía ganas de tener diferentes experiencias creativas y Titanic parecía una repetición”, concluyó.

O Globo/GDA