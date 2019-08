¿Esteban Lamothe quiso conquistar a Graciela Alfano?

¿Hay onda? Lamothe y Alfano, ayer en un evento

Graciela Alfano no para de ser noticia. Ya sea por sus anécdotas del pasado, sus romances prohibidos, o por lo que, aún hoy en día, despierta en los hombres de nuestro país. Sin dudas, es una de las mujeres más lindas de la Argentina y, donde vaya, no pasa desapercibida.

Ayer, en un evento no fue la excepción y la exvedette arrasó con las miradas de todos los presentes. Sin embargo, hubo una mirada en particular que fue tema de debate en el programa Los ángeles de la mañana, el ciclo de Ángel de Brito.

"Se acercó un actor para sacarse una foto con Graciela y parece que se puso muy cariñoso", comenzó en tono enigmático el conductor. Y continuó: "La gente se iba del evento y quedaron casi solos. Lo peor es que este famoso la empezó a tirotear y tiene novia".

Sin ánimo de desmentir la versión del periodista, Alfano confesó: "Se me acercó y no se iba. Yo lo saludé como a cualquiera hasta que me di cuenta de sus intenciones y le pregunté (tal y como me enseñaron acá las angelitas): '¿Vos tenés novia?' A lo cual, él respondió abiertamente: 'Sí y ella estaría contenta, podría venir también'", relató la rubia frente a la mirada atónita de sus compañeras.

Intrigadas por saber cómo había terminado la noche, Alfano contestó una a una las preguntas de sus colegas y aclaró: "Salí corriendo porque ya no estoy en edad para eso. Es un hombre muy atractivo e inteligente, pero yo ya soy grande para él".

Tras las pistas que dio el conductor ["es actor", "tiene unos 40 años aproximadamente", "es separado aunque está de novio", tiene un hijo", "trabaja en otro canal"], ninguna de las panelistas acertó el enigmático, entonces De Brito expresó sin filtro: "El actor en cuestión es Esteban Lamothe , un sex simbol". Luego mostró las fotos y videos del encuentro, donde se lo puede ver muy cerca de la actriz.