Quién entra hoy a Gran Hermano: ¿Graciela Alfano?

Graciela Alfano es un emblema del espectáculo argentino, ícono de los 80 y 90 que no dejó de estar en vigencia pese al paso de las décadas. Después de una fuerte versión semanas atrás de que podría sumarse a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), desde la producción alimentaron este rumor al anunciar que alguien entrará para sumarse al juego en las próximas horas. ¿Se trata de la exvedette?

“Sí, se viene algo que no estaba en ningún cálculo. Domingo o lunes, sin falta… La puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”, fue el anuncio que se publicó en el Instagram del programa tras la vacante que quedó libre por la salida voluntaria de Mavinga.

El anuncio de Gran Hermano sobre un nuevo ingreso a la casa (Fuente: Instagram/@granhermanoar)

Entre los nombres que más fuerte resuenan está el de Alfano, quien en oportunidades anteriores y a diferentes ciclos de espectáculo confirmó el interés de la producción de GH, aunque no llegó a un acuerdo económico. Conforme a esto, en un posteo del sitio Mundo Famosos, acerca de una de las tres figuras que sería parte del programa, la exvedette reaccionó de manera contundente.

Según Mundo Famosos una de estas tres mujeres podría entrar a Gran Hermano hoy y Alfano salió al cruce (Fuente: Instagram/@mundofamosos)

“La realidad: los productores están viendo si llegan a pagar mi cachet. Si no alcanzan, irían por cualquiera de las otras dos, mucho más baratas”, explicó y aseveró: “Graciela Alfano, hay una sola”. A modo de conclusión, sostuvo: “Igual ninguna cobra mi cachet. Están muy por debajo”.

La respuesta de Graciela Alfano al posteo (Fuente: Instagram/@mundofamososok)

Las otras dos mujeres que también se barajan para el reality son: Juliana “Furia” Scaglione y Constanza “Cony” Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile 2023.

Además de Graciela Alfano se especula que podría entrar a Gran Hermano Furia Scaglione o Cony Capelli (Fuente: Gran Hermano / Instagram @conycapelli)

Respecto al ingreso de Furia, la ex GH hizo un posteo hace tres días que despertó la sospecha de todos sus seguidores. Con una storie en Instagram comentó que estaría ocupada y que por ello no podría participar del streaming que realiza por DGO. “Por compromisos y horarios no voy a poder tomar las horas de Super Chat. Mil disculpas a todos los que se conectaron”, escribió.

El mensaje de Furia días atrás que llamó la atención de sus seguidores (Fuente: Instagram/@furiascaglione)

Por su parte, Capelli publicó la foto del ala de un avión para alimentar los rumores de un posible ingreso a la casa más famosa de la Argentina. Y minutos después se retractó, según La Cuarta: “El video anterior fue un troleo. Quise aumentar vuestra esquizofrenia. La verdad es que yo no sé de dónde sacan tanta fake news. No crean todo lo que los medios dicen porque a mí ni siquiera ninguna persona de ningún medio me ha preguntado si es que es verdad. Imagínense lo poco serio del trabajo periodístico que hacen. Tengo planes de hacer otras cosas con mi vida. Estoy muy tranquila y muy feliz de estarlo; quiero cuidar esa calma”.

De este modo, la ventana sigue abierta y todavía se desconoce qué persona reemplazará a Mavinga luego de que decidiera irse del juego.

¿Quién abandona Gran Hermano 2026?

El lunes 30 de marzo se llevará a cabo otra gala de eliminación y quienes integran la placa son: Manuel “Manu” Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Poggio, Luana Fernández, Lola “Lolo” Poggio y Franco Zunino, además de los fulminados Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeusky. De igual manera, es importante resaltar que tres de ellos ya bajaron durante el programa del jueves, por lo que Manu, Pincoya y Juanicar no corren riesgo de dejar la casa.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de un hombre Captura Instagram (@fedeebongiorn0)

Desde que se conoció la placa definitiva, en las redes sociales comenzó un debate alrededor del regreso del voto negativo y la cuenta Tronk en X optó por apuntar a un mano a mano. Así, Franco parece tener todos los boletos para convertirse en el sexto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, ya que se llevó un 73,4% de los 7829 sufragios virtuales.

Tronk directamente apuntó al mano a mano y el resultado fue categórico Captura X (@TronkOficial)

Otra encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores optaron por darle un poco más de votos a Brian Sarmiento, que quedó con 6700 contra los 6200 de Franco Poggio.