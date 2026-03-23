Ángel de Brito reveló la cifra en dólares que habría pedido Graciela Alfano para estar en Gran Hermano

La vuelta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefé) causó impacto desde el momento cero por algunos de los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. Entre ellos, la figura de Andrea del Boca dio de qué hablar en su retorno a la televisión, hasta su repentina salida por un control de salud. Durante su ausencia es que desde la producción barajaron la idea de incluir a Graciela Alfano al programa, aunque la exvedette habría exigido una cifra abultada y en dólares.

Fue Ángel De Brito desde Ángel responde por el streaming de Bondi quien adelantó que habría interés en que Alfano se convierta en una jugadora más del reality. En primer lugar, justificó que “aportaría show” a la rutina de los hermanitos y, por otro lado, sería un personaje confrontativo con Del Boca. Esto ofrecería contenido relevante para mantener el rating.

Ángel De Brito confirmó que Graciela Alfano pidió 75.000 dólares para entrar a Gran Hermano (Fuente: Captura de pantalla)

“Ahora están con Andrea Del Boca negociando y con Alfano. El sueño de ella es entrar y hacer te*a a Andrea porque sabe que la va a tener de hija. Ahí sí, que si entra Graciela, Andrea renuncia directamente”, introdujo De Brito y luego confirmó cuánto dinero pidió la exvedette para ser parte del programa.

“Alfano pidió 75.000 dólares por mes, cuando Andrea cobra 25.000 dólares por mes. Graciela es reality, entra y despelleja a todos los que están ahí. No queda uno en pie”, mencionó De Brito. En tanto, Mariana Brey especuló: “Andrea les es mucho más barata. Graciela, si entra, lo hace por un mes; no va a estar más”.

Los rumores sobre el ingreso de Alfano a GH surgieron semanas atrás, cuando en Intrusos (América TV) ella misma confirmó que recibió una propuesta de Telefé desde antes de que comenzara el reality.

“Mi teléfono está que arde. Creo que se ha levantado mucha polvareda porque ya se sabe cómo soy, ya se sabe que yo entro en un lugar y nadie se queda quieto. Hace algún tiempo dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano, porque las estrellas no muestran su intimidad. Pero yo soy como Groucho Marx: si no les gustan mis convicciones, tengo otras”, sostuvo días atrás.

Graciela Alfano aseguró que la producción de Telefe se comunicó con ella tiempo antes del inicio del reality instagram.com/iconoalfano/

Con respecto a cómo se imagina conviviendo con 20 desconocidos, Alfano indicó: “Estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta y muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Si yo entro en un lugar, entro a divertirme y a hacer lo que sé hacer, que es show. Me veo en la casa. Soy creativa. No sé si me van a aguantar... Lo que puedo decir es que está la opción y mi cabeza no para. Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas; me divierte”.

Asimismo, en conversación con Los Profesionales de siempre (El Nueve), se refirió a la suma de dinero que pretende: “Ya me habían convocado antes de que empiece el programa. Y entonces dije: ‘Con un poco más de platita, bastante más’. Y no por mi nombre, sino por lo que yo genero. Yo hablo, creo circunstancia. Y a diferencia de Andrea, que dijo que ella había estudiado, que era fanática del formato, porque ella está acostumbrada a seguir un libreto, yo soy una gran improvisadora, con un trabajo previo. Yo tengo información y voy girando. A mí me gusta ver lo que está pasando, me gusta estar en el momento”.

En cuanto al regreso de Andrea Del Boca a GH, Guido Záffora dijo el viernes pasado en DDM (América TV) que tras su salida repentina por cuestiones de salud, estaría negociando con el canal una suma de dinero más alta. “Las condiciones son las mismas porque Andrea se siente muy cuidada; ella quiere estar en la casa, pero más plata”, mencionó el periodista y explicó que retornaría el 25 de marzo.