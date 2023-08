Estrella generosa: Taylor Swift compartió una suma millonaria con todo el equipo de su gira, The Eras Tour

escuchar

Desde que arrancó con su The Eras tour, Taylor Swift no para de ser noticia. Hace unos días, la cantante fue tema en todos los portales por provocar un temblor similar al de un movimiento sísmico en uno de sus shows en Seattle. Ahora, la compositora de “Shake It Off” volvió a ser noticia por un gran gesto: le regaló bonos con una cifra millonaria a cada trabajador que fue parte de su gira por los Estados Unidos.

La ganadora del Grammy inició su recorrido en marzo agotando en tiempo récord cada fecha del tour. Desde entonces, sus conciertos han atraído no sólo a los swifties (así se les llama a sus fanáticos) sino a varias caras famosas de la talla de Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Miles Teller, Gigi Hadid y Paul Rudd, entre otras.

Taylor Swift está batiendo récords con su Eras Tour Natasha Moustache/TAS23 - Getty Images North America

Antes de dirigirse a México para luego continuar su gira por Sudamérica con conciertos en Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo, la artista estadounidense quiso cerrar la etapa de Estados Unidos con un gran agradecimiento: le regaló a cada uno de los que participaron de su gira bonos por un total de 55 millones de dólares. Los beneficiarios fueron desde los miembros de la banda y bailarines que la acompañaron arriba del escenario hasta técnicos de sonido, iluminación, encargados del catering y choferes.

Los camioneros que transportaron toda la logística de ciudad a ciudad tampoco se quedaron a fuera de esta gran repartija. Según el portal TMZ, Taylor le dio una suma de 100 mil dólares a cada uno antes de su show en Santa Clara, California como muestra de agradecimiento por transportar su equipo por todo el país. “Nos dijeron que las personas que reciben el dinero son camioneros de producción que han estado transportando el equipo de Taylor para The Eras Tour... hay alrededor de 50 camioneros para su gira por los Estados Unidos, lo que significa que Taylor acaba de desembolsar alrededor de 5 millones”, informó el medio estadounidense.

Si bien aún quedan algunas fechas por cumplir en tierra americana - la próxima semana la cantante hará vibrar con una serie de conciertos en el SoFi Stadium en Inglewood- este gran gesto ha sido calificado como un regalo de “fin de gira” antes de partir a Sudamérica y luego, continuar su recorrido por Europa, Asia y Australia en 2024. Al ver las recaudaciones de mil millones de dólares, muchos dicen que The Eras Tour podría convertirse en la gira con mayor recaudación de todos los tiempos.

El terremoto Taylor

Taylor Swift es, literalmente, un terremoto. Primero, se convirtió en un fenómeno cuando a tan sólo horas de anunciar su gira mundial agotó los conciertos y fue una tarea titánica conseguir una entrada; de hecho, hasta el primer ministro canadiense, Justin Trudeau se sumó a la Taylormanía pidiéndole a la estrella del pop que añada algunas paradas de su tour en Canadá. “Soy yo, hola. Sé que a algunos lugares de Canadá les encantaría tenerte. Así que, que no sea otro verano cruel. Esperamos verte pronto”, dijo el mandatario en un tuit en el que sorprendió nombrando algunos de los mayores hits de la cantante.

A eso se sumaron los reiterados acampes en la calle para entrar primero a sus conciertos, sus looks arriba del escenario o el pedido de alguno de sus ex en medio del relanzamiento de Speak Now, su tercer disco de estudio; lo cual le agregó un mayor condimento a sus presentaciones. Como si esto fuera poco, hace unos días la cantante fue noticia por un hecho increíble pero real. Su show en la ciudad de Seattle desencadenó un movimiento sísmico similar a un terremoto de magnitud 2.3, según explicaron los expertos. La conjunción de la música, los altavoces, los vítores, el baile de los espectadores y los saltos fueron los responsables de tal fenómeno que dejó a todos boquiabiertos.

“ Las vibraciones de todo tipo de fuentes excitan continuamente la tierra. Tener decenas de miles de swifties bailando sincronizados induce una fuerza vibratoria considerable en el suelo ”, señaló Tarje Nissen-Meyer, geofísica de la Universidad de Oxford remarcando que no se trataba de un hecho impredecible sino de “física básica”.

Si bien Swift no reconoció públicamente la actividad sísmica, sí habló de lo animados que fueron sus shows en esa ciudad, agradeciéndole a todos los que asistieron. “Seattle, ese fue realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los vítores, gritos, saltos, bailes, cantos a todo pulmón”, escribió la cantante en sus redes sociales después del concierto.

