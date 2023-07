¿Indirecta? El llamativo pedido de John Mayer antes de que Taylor Swift relanzara “Dear John”, el tema sobre su relación

escuchar

Speak Now (Taylor´s Version) es la regrabación del tercer trabajo de estudio de Taylor Swift, y se lanzó este viernes 7 de julio. Esto generó gran expectativa para los fanáticos de la cantante estadounidense ―conocidos como swifties―, porque no solo volvieron a salir algunos hits que son consideradas ya clásicos de la cantautora, sino que también se dieron a conocer algunas canciones inéditas que ella escribió hace más de diez años.

La publicación de este álbum generó gran expectativa acerca de la reacción de John Mayer, dado que fueron pareja unos pocos meses en 2009, cuando ella tenía 19 años y él, 32; y no es secreto que el guitarrista inspiró algunas de las canciones de Speak Now, principalmente el tema “Dear John”, en el que ella cuenta que se arrepiente de no haber escuchado a quienes la alertaron de que se aleje de él “tan rápido como pudiera”, y lanza versos como: “Dear John, I see it all now, it was wrong / Don’t you think nineteen’s too young / To be played by your dark, twisted games when I loved you so?” (”Querido John, lo veo todo ahora, estaba mal, no creés que tener 19 es ser muy joven para que jueguen con vos con tu juego oscuro y retorcido, cuando yo te amaba tanto”).

El llamativo posteo de John Mayer antes del lanzamiento de Speak Now (Taylor´s Version)

Un día antes del lanzamiento de Speak Now (Taylor´s Version), John Mayer hizo un posteo en su Instagram que llamó la atención de varios swifties. El cantante compartió un carrousel de fotos de sus últimos shows, en las que se lo ve a él tocando con su banda y a los espectadores que fueron a verlo. Pero la última imagen fue la más llamativa. En ella se puede ver que un grupo de drones crearon en el cielo la frase “Please be kind” (que en español significa “Por favor, sé amable” o “Por favor, sean amables”); y el texto está en rosa y violeta, justo los colores que se asocian con el álbum.

El posteo de John Mayer que se cree que es una indirecta a Taylor Swift Instagram

Algunos creen que es una indirecta dirigida directamente a Taylor Swift, pero también podría ser para los fans de la cantante. Eso se debe a que, en noviembre de 2021, cuando la artista relanzó Red (Taylor’s Version), Jake Gyllenhaal —un actor que también salió con la cantante— recibió muchos comentarios negativos en las redes sociales por la relación que tuvo con ella, dado que los conflictos de aquel vínculo se plasmaron en distintas canciones que la cantautora incluyó en ese disco.

Un mes antes de que salga Speak Now (Taylor´s Version), Taylor Swift se adelantó a que suceda lo mismo con John Mayer y, sin mencionarlo, le pidió a los swifties que no lo acosaran ni criticaran en redes sociales. Lo hizo en una de las paradas de su The Eras Tour ―con el cual vendrá a la Argentina por primera vez en noviembre―, en el cual aseguró que cualquier problema que haya tenido con quienes inspiraron este álbum ya quedó en el pasado.

“Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años”, dijo. Y antes de interpretar “Dear John” por primera vez en una década, agregó: “A medida que nos acercamos a este álbum, me encantaría pedirles que la amabilidad y la dulzura [de los fans durante el concierto] se extendieran a nuestras actividades en Internet. No publico este álbum para que sientan que tienen que defenderme de alguien a quien creen que le escribí una canción hace 14 millones de años. Todos hemos crecido, estamos bien”.

¿Por qué Taylor Swift vuelve a grabar sus álbumes?

Taylor Swift lanzó Speak Now (Taylor's Version) el viernes 7 de julio

La nueva grabación de algunos de los 10 álbumes de Taylor Swift se debe a una lucha que lleva adelante la cantante para ser dueña de los másters de sus canciones. Se trata de una disputa que inició en 2019, cuando los primeros seis trabajos de estudio de la cantautora estadounidense fueron adquiridos por el gerente de talentos Scooter Braun como parte de su adquisición de Big Machine Records, la compañía discográfica que representó a Swift hasta 2018.

Vale destacar que tiene de las letras de la mayoría de las canciones que componen su obra. Sin embargo, no es dueña de las grabaciones originales de estas. Es por eso que la cantante decidió grabar las canciones totalmente de nuevo, bajo la aclaración “Taylor’s Version”. Esta solución tuvo un gran éxito, hasta el punto que los discos relanzados superaron las reproducciones de las originales.

Hasta el momento, la cantautora publicó las regrabaciones de tres álbumes: Fearless, Red y Speak Now. Aún faltan el lanzamiento del primero, que se llama Taylor Swift; de 1989 y de Reputation.

LA NACION