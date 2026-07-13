Eva Herzigova se casó con el padre de sus hijos después de 25 años de amor

Luego de 25 años de amor, tres hijos y una historia consolidada, Eva Herzigova decidió coronar su relación con el empresario italiano Giorgio Marsiaj en el altar. La supermodelo checa, una de las más buscadas en la década del 90, protagonizó una boda de ensueños que se llevó a cabo el sábado 11 de julio en la ciudad italiana de Turín y que ni la lluvia pudo empañar: en todo momento ella se mostró con una enorme sonrisa.

Eva Herzigova decidió coronar su relación con el empresario italiano Giorgio Marsiaj con una íntima boda en Turín Stefano Guidi - GC Images

El gran día de Herzigova comenzó en la iglesia de San Vito, un templo de estilo barroco al que decoraron para la ocasión con rosas blancas y naranjas, al que llegó junto a su padre. Allí la esperaba Marsiaj, quien había llegado al lugar más temprano a bordo de un Aston Martin V8 junto a George, de 18 años, Philip, de 15, y Edward, de 12, los tres hijos de la pareja.

Luego de la ceremonia religiosa, los novios desafiaron la lluvia y caminaron por las calles de la ciudad muy felices y todo el tiempo agarrados del brazo. Durante el recorrido rumbo al Palazzo Carignano, donde se casaron por civil, la modelo de 53 años compartió su singular look.

Pese a la lluvia, la pareja se dejó ver feliz Stefano Guidi - GC Images

Herzigova marcó la diferencia con un vestido blanco de inspiración boho y largo midi de Lanvin. A su relajada y elegante elección le sumó unas sandalias de taco alto a tono, un ramo de flores blancas y el pelo recogido de una forma muy natural.

El flamante matrimonio coronó la velada con una recepción en el restaurante Del Cambio, un local que cuenta con una estrella Michelin, donde agasajó a sus seres queridos con un brindis y un menú pensado especialmente para la ocasión.

Entre los invitados, se destacaron varias celebridades del mundo de la moda como las modelos Carmen Kass, Marpessa Hennink y Mariacarla Boscono. También estuvo presente la presentadora estadounidense Jill Cooper.

Una historia de amor que comenzó de una forma inesperada

El romance entre Eva Herzigova y Gregorio Marsiaj comenzó en 2001 de la manera más inesperada: la supermodelo checa quedó varada en Italia cuando el espacio aéreo internacional se cerró tras los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Lo que parecía una escala obligada en el pequeño pueblo costero de Varigotti, en la región de Liguria, terminó convirtiéndose en el inicio de una relación que desafió el paso del tiempo.

Por entonces, Herzigová ya era una de las modelos más famosas del mundo gracias a la icónica campaña de Wonderbra que la consagró en los años 90. Además, acababa de dejar atrás su matrimonio con Tico Torres, el baterista de Bon Jovi, con quien se había casado en 1996 y divorciado apenas dos años después. Marsiaj, en cambio, era un empresario turinés perteneciente a una de las familias industriales más reconocidas del norte de Italia.

Eva Herzigova y Gregorio Marsaj en una postal de 2022 Photone

Aunque durante años evitaron hablar de su intimidad, la modelo dejó en claro en varias entrevistas que nunca sintió la necesidad de formalizar el vínculo. En 2007, cuando esperaba a su primer hijo, explicó que el amor que compartían no dependía de un documento. “Le dije a Greg que algún día me casaría con él por los chicos, pero nuestro amor está escrito en mi corazón. No necesito que esté en un papel”, había asegurado en una entrevista a The Times. También admitió que, después de haber vivido una boda tradicional, había dejado de idealizar el vestido blanco y que, con el tiempo, lo verdaderamente importante pasó a ser el significado del compromiso.

A lo largo de más de dos décadas construyeron una familia con tres hijos y atravesaron distintos momentos, incluidos rumores de crisis e incluso versiones de una supuesta infidelidad que no lograron romper la relación. Y si bien siempre mantuvieron un perfil bajo y priorizaron la vida familiar por encima de la exposición mediática, en los últimos años Herzigova comenzó a compartir postales de su vida junto a Marsiaj en las redes sociales.