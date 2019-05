Eva Mendes contó que sus hijas hablan "spanglish"

La mujer de Ryan Gosling reveló que le cuesta enseñarles español a Esmeralda y Amada Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En el programa de CBS, The Talk, la actriz Eva Mendes , nacida en Miami e hija de inmigrantes cubanos, contó lo importante que es para ella que sus hijas - Esmeralda de 4 años, y Amanda, de 3 - se conecten con sus raíces y dominen el español. Sin embargo, parece que el objetivo se les está complicando tanto a ella como a su pareja, Ryan Gosling .

"Estamos tratando de enseñarles español a las niñas y es más difícil de lo que pensé porque hablo 'spanglish' y eso es lo que están aprendiendo", reveló Mendes, respecto a la fusión del inglés con el castellano. "Es adorable, pero técnicamente no es un idioma. Entonces mi niñita dice: 'Mami, me duele la mouth (boca) porque creo que algo se atascó en mi tooth (diente)'. Es tan lindo, pero así no funciona", relató, entre risas.

Ryan, Eva y sus pequeñas, de paseo Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Recientemente, en una entrevista con la revista Woman's Health, Mendes contó que no quería ser madre hasta que conoció a Gosling en 2011 en el rodaje del film The Place Beyond the Pines. "Sucedió Ryan Gosling. Quiero decir: enamorarme de él. Entonces lo que tuvo sentido para mí no fue tener hijos, sino tener sus hijos", subrayó la actriz, quien fue madre de Esmeralda en 2014, y de Amada en 2016.

Por otro lado, Mendes detalló cómo preserva a sus pequeñas de todo lo que implica ser hijas de padres famosos. "No dejo que noten que presto atención a cómo me visto. Nunca me han visto prepararme para algo; nunca me han visto trabajando. Y está bien que alguien quiera hacerlo de otra manera, pero la forma en la que mantengo las cosas en el ámbito de la normalidad es impidiendo que me vean en esas situaciones. Simplemente, soy mami. Y soy más que feliz siendo solo mami", aseguró.