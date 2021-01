Eva Mendes reveló la razón por la que se alejó de las redes sociales

Eva Mendes estuvo casi un mes sin hacer publicaciones en las redes sociales, y después de mucha incertidumbre, explicó la razón detrás de esa decisión. Según reveló en las últimas horas, fue una charla con una de sus hijas lo que la hizo entrar en razón sobre la prioridad que le daba a las actividades en línea.

Tomando la observación de su niña como una crítica constructiva, la actriz decidió enfocarse un tiempo en su familia y en disfrutar de la vida.

"No he posteado nada últimamente porque mi pequeña me dijo que estaba demasiado tiempo con mi teléfono. Pude notar como ella se estaba tomando esta acción como algo personal, y ella es una niña, por lo que es normal que se lo tome de esta manera", escribió en su cuenta de Instagram.

"Ellos se toman las cosas como algo personal, salvo que nosotros nos esforcemos para dejarles en claro que no es así. Después de este intercambio tuvimos una buena charla, me disculpé con ella y le prometí que iba a estar más atenta", continuó contando. "Me di cuenta de que el hecho de estar siempre en casa con ellos no significa que esté siempre presente".

Esta reflexión estaba acompañada de una imagen con una frase contundente. "Deja que tus hijos te llamen la atención, no es falta de respeto, es algo sano. Los niños suelen estar tan alineados con sus valores que no aceptan menos que el respeto que se merecen. No tolerarán tonterías, ni siquiera de vos", se puede leer en el cartel. "Felicitaciones, estás criando a un niño empoderado", culmina.

Mendes está en pareja con el actor Ryan Gosling, con quien tiene dos niñas: Esmeralda, de 5 años y Amada, de 4. Hace un tiempo, la actriz contó que no quería ser madre hasta que conoció a Gosling en 2011 en el rodaje del film Cruce de caminos. "Sucedió Ryan Gosling. Quiero decir: enamorarme de él. Entonces lo que tuvo sentido para mí no fue tener hijos, sino tener sus hijos", le reveló a la revista Women's Health.

Y aunque tanto su vida como la Gosling son públicas, ambos intentan resguardar a las pequeñas de las cámaras. "Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen. Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado", explicó en alguna oportunidad.

