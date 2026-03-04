Los llamativos cambios de look de Demi Moore y la inquietud que generaron

Demi Moore está decidida a mantenerse en el centro de la atención: a los 63 años, la estrella de Hollywood decidió reinventarse, dejó atrás su histórica melena negra para apostar por un look mucho más osado que presentó durante la Semana de la Moda en Milán. Además, el domingo por la noche en la gala de los Actors Awards deslumbró con un vestido negro.

Demi Moore en el desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milan Daniele Venturelli - Getty Images Europe

La semana pasada, durante su llegada al desfile de Gucci en el Palazzo Delle Scintille, todos se dieron vuelta para ver si a quien señalaban como Demi Moore era realmente ella: la actriz apareció en escena con un audaz corte bob —muy diferente a su icónico pelo largo— al que le sumó un efecto mojado. Para completar el look, llevó un conjunto de pantalón chupín y campera de cuero negro, unos enormes lentes de sol futuristas a tono, tacos aguja y una cartera. En la mano izquierda sostuvo, durante todo el evento, a su fiel compañero, su chihuahua Pilaf.

La actriz, junto a su fiel compañero, mostró su nuevo look Claudio Lavenia - Getty Images Europe

Ante la imagen de la actriz, muchos se comenzaron a preocupar por su salud Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

“Quería darle a Demi un look muy audaz y vanguardista”, explicó el estilista Dimitris Giannetos, a cargo del corte, en su cuenta de Instagram. El especialista explicó que el nuevo largo complementa a la perfección el estilo moderno de la actriz. “¡Nunca la hemos visto así antes! Se ve muy cool y resalta su personalidad”, sumó.

Esta no es la primera vez que Moore sorprende con sus cambios de peinado: para Ghost, llevó un corte pixie que en ese momento se convirtió en su marca registrada; para G.I. Jane no tuvo problema en raparse completamente. Sin embargo, hacía ya mucho tiempo que lucía su pelo lacio y muy largo. En una charla con la revista People, admitió que se siente más cómoda con su icónica melena y, además, le resulta más simple de llevar.

Una alfombra, otro look

Demi Moore impactó en los Actors Awards MICHAEL TRAN� - AFP�

Además del estructurado vestido negro, Moore lució una impresionante cola de tul NEILSON BARNARD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El domingo por la noche, Moore fue una de las grandes invitadas a la gala de los Actors Awards, los premios que entrega el sindicato de actores de Hollywood todos los años. La protagonista de La sustancia se robó todos los flashes —como suele hacer cada vez que pisa la alfombra roja— con un diseño de alta costura primavera-verano 2026 de Schiaparelli. Moore lució un vestido entallado con un escote palabra de honor estructurado, al que le sumó el toque diferente con cola blanca y negra inspirada en un pájaro construida en tejido de tul.

Del corte bob que llevó en Milán no quedó nada en Los Angeles NEILSON BARNARD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Lejos de lucir su nuevo corte, Moore acompañó el imponente vestido con un peinado recogido. Su elección hizo dudar a muchos sobre si el corte bob fue un cambio de look real o simplemente una peluca. En cuanto a las joyas, la actriz llevó más de 95 quilates de diamantes Harry Winston, según informó Page Six. Su collar, diseñado con caídas de diamantes en cascada, sumaba 73,54 quilates, mientras que sus aros de triple hilo agregaron 12,32 quilates más. También llevó un anillo de diamante tallado esmeralda y un anillo crossover.

Preocupación

Tanto las fotos de su paso por la Semana de la Moda en Milán como, después, las de la entrega de premios que se realizó en Los Ángeles, en las redes sociales se comenzó a debatir sobre el aspecto físico y la salud de la actriz. Los primeros comentarios aparecieron en un video que ella misma compartió en su cuenta y en donde mostró cómo se preparó para el desfile de Gucci.

Varios usuarios señalaron que lucía más delgada de lo usual. “Dios, ¿ella cree que se ve saludable?”, remarcó una comentarista. Mientras otros remarcaron que se parecía a un personaje de Matrix.

Por último, que se mostrara con su pequeño perrito en la mano también causó controversia. “Cuida mejor a tu perro”, “¿Por qué esta mujer lleva un ser vivo como complemento?”, “Pobre perro, la alfombra roja no es un lugar para él” y “los animales no son accesorios” fueron algunas de las frases que inundaron los comentarios.