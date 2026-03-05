Los amores de Alberto Olmedo: la vedette que dejó todo por él, su relación con Nancy Herrera y el romance que se mantuvo en secreto

Le atribuyeron muchos romances, sobre todo con compañeras de trabajo. Pero muchos fueron desmentidos por ellas, que coinciden en que él era todo un caballero y nunca habló de nada. Alberto Olmedo era un tipo muy tímido en su vida privada, aunque osado sobre el escenario. Tuvo tres parejas, seis hijos y un romance apasionado. Murió trágicamente en la madrugada del 5 de marzo de 1988, cuando se cayó del piso 11 del Maral 39 de Mar del Plata, donde estaba haciendo temporada con la obra Éramos tan pobres.

Cuando conoció a su primer amor, Judith Jaroslavsky, Olmedo tenía 24 años y estaba recién llegado de su Rosario natal. Se cruzaron por primera vez en los pasillos de Canal 7, donde él trabajaba como tiracables y ella era productora. Fue un flechazo, aunque alguna vez ella contó que fue quien dio el primer paso, porque él era muy tímido y no avanzada.

El noviazgo fue breve y Judith y Alberto se casaron el 12 de marzo de 1958. Tuvieron tres hijos, Fernando, Mariano y Marcelo y se separaron en 1964. Sin embargo, mantuvieron buena relación hasta el último día de vida del cómico. Ella, que siguió trabajando en el medio muchos años, fue asistente de Blackie y responsable de programación de la TV Pública durante un tiempo. Murió en 2020.

La vedette Tita Russ fue la segunda esposa de Alberto Olmedo

Amor a primera vista

Tiempo después de separarse de Judith Jaroslavsky, Olmedo conoció a Tita Russ. Para entonces se vislumbraba una carrera brillante para este cómico tan especial que ya había filmado algunas películas y se asomaba al teatro de revistas. Pero no era la estrella que fue unos años después. Ella se llamaba María del Pilar García y era bailarina y vedette. Había tenido un romance con Sandro y su nombre figuraba en las marquesinas de los teatros.

Alberto y Tita se conocieron en camarines y fue amor a primera vista. Formalizaron la relación en 1967 y fueron padres de Javier y Sabrina. Tita decidió retirarse del ambiente artístico para dedicarse a su familia. Se separaron 14 años después, en 1981, y siempre mantuvieron buen vínculo.

Romance secreto

En ese entonces, Olmedo ya era una estrella que no paraba de trabajar en cine, teatro y televisión. Justamente en 1981 debutó No toca botón, en el viejo Canal 11, y los rumores de romance con sus compañeras no tardaron en correr. Sin embargo, Adriana Brodsky, Susana Romero y Beatriz Salomón negaron siempre haber tenido amoríos con el Negro. También Silvia Pérez negó toda relación amorosa con el cómico, pero luego de su muerte reveló que fueron pareja durante muchos años.

Olmedo en su personaje Rogelio Roldn con Silvia Prez

El público no conocía esa relación, pero sus compañeros sí y los ayudaban a mantenerla en secreto, porque fue la elección de la pareja. “Estuvimos juntos hasta el último día. Era mucho más que un amor, algo que abarcó muchas cosas. Era un compañero, un amigo y un profesional que me dio lugar y me valoraba. Sentí que ahora que él ya no estaba, quién me iba a valorar. La relación que teníamos fue de muchas aristas y fue muy shockeante. En esa época a las mujeres nos colocaban en espacios en los que hoy luchamos por no estar, pero eso se tomaba con naturalidad porque la historia exhibía ese contexto social. Sin embargo, y pese a todo, el Negro era un verdadero caballero, muy respetuoso de la mujer y el más cuidadoso. Personalmente, puedo decir que me cuidó muchísimo a mí y a mis compañeras. Era un tipo que nos cuidaba como mujeres, personas y artistas”, le contó a LA NACION hace un tiempo.

“El Negro fue uno de esos seres elegidos –sumó en aquella oportunidad Pérez–. Lo admiraba como persona y como capocómico. Él marcó en mi vida gran parte de lo que soy actoralmente. Fue mi compañero en la vida personal. A su lado aprendí que la humildad es el condimento vital de la vida. Y, además, era un caballero”.

Amor contrariado

El romance fue guardado bajo siete llaves durante varios años y solamente sus colegas eran cómplices de los encuentros furtivos de Silvia y Alberto. A mediados de los 80, Nancy Herrera se sumó al elenco de No toca botón. Con la nueva incorporación empezaron los roces entre las chicas Olmedo que siempre se llevaron muy bien. Pero Herrera no fue bienvenida.

Nancy Herrera y Alberto Olmedo

Pronto empezaron los flirteos entre Nancy y Olmedo y nadie en el elenco lo vio con buenos ojos. Fue una relación tormentosa, con rumores de infidelidad por parte de ella. Durante un tiempo trabajaron juntos, pero en la temporada de verano en Mar del Plata con la obra El negro no puede, la relación con sus compañeros fue tan mala que al año siguiente Nancy no estuvo en el elenco. Fue el trágico verano de 1988, cuando hacían Éramos tan pobres en el Teatro Provincial.

Dicen que la noche del 4 de marzo, Alberto Olmedo y Silvia Pérez, antes de salir a escena, decidieron distanciarse como pareja. En ese mismo momento, Nancy Herrera estaba llegando a Mar del Plata. Tenía que darle una noticia a Olmedo: estaba embarazada. El vínculo entre ellos, que duró casi ocho años, tuvo muchas idas y vueltas, y esta vez ella buscaba una reconciliación.

Luego de la función, y como era costumbre, Olmedo cenó con algunos compañeros de elenco. Silvia no fue esa noche porque como recién habían roto, sintió que tenía que ser de esa manera. Hace unos años contó en PH Podemos hablar: “Fue una circunstancia muy difícil, de mucha confusión de roles, de sentimientos, de emociones, de querer salvar a una persona que estaba al borde de la muerte, realmente. El Negro estaba muy mal en esa época. Yo tenía 32 años y me sentía como salvadora, tenía una cierta omnipotencia de decir: ‘yo te voy a ayudar’. La relación fue un fuego de mucha intensidad. Estaba muy enamorada”.

Ya de madrugada, Olmedo volvió al departamento que alquilaba en el Maral 39, frente al mar, donde sabía que lo esperaba Nancy. Lo que sucedió esa fatídica noche entre esas cuatro paredes solamente ella lo sabe a ciencia cierta. Lo que salió a la luz es que, en un momento, el actor se subió “a caballito” a la baranda del balcón y cayó al vacío. Nancy Herrera fue la última persona que lo vio con vida. Murió al instante en la madrugada del 5 de marzo. Unos meses después, en octubre, nació Albertito.