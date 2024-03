Escuchar

“Instruyo a mis hijas como únicas y universales herederas, pero dado que, ellas no se han comportado conmigo de la misma manera, con todo el dolor de madre no puedo darles el mismo tratamiento en el presente testamento”, reza el documento fechado el 22 de febrero de 2010 firmado por Encarnación Ruiz Ruiz, popularmente conocida como Aschira. A continuación, quien se hiciera conocida por dar las predicciones en la pantalla de Telefe durante los 90, detalla que de los cuatro departamentos que tiene, le deja solo uno a Paloma Fort y tres a María Eva Vigil Ruiz, su hija mayor que reside en España, quien rompió el silencio tras el hallazgo.

Además, en el texto en el que expresa su “última voluntad” y que fue develado por el ciclo A la tarde y al que LA NACIÓN también tuvo acceso, detalla la relación que tenía con cada una de sus hijas. “Paloma jamás se ha preocupado por mí o por si me hace falta algo, acabo de cumplir 80 años y ni siquiera me llamó y hace años ignoro en qué dirección vive. Es mucho lo que he llorado, pero Dios me ha dado conformidad en mi otra hija, María Eva, quien se ocupó de mí por las dos, Dios la bendiga”.

En diálogo con LA NACIÓN, Eva Vigil Ruiz hija mayor de Aschira y quien estuvo con ella en España hasta el día de su muerte el 29 de noviembre de 2019 aseguró: “Lamento este resurgimiento del tema cinco años después del fallecimiento de mi madre, ¡dejémosla descansar ya! En cuanto al testamento, me ha gustado leer las palabras de mi madre, pero me entristece que se haya difundido”.

“La verdad es que no sigo este tema, por higiene mental, me entristece que se den como ciertas historias como la confesión de mi madre a Paloma sobre su paternidad”, dijo en referencia a los dichos de su hermana que desde hace más de una década asegura que su madre mantenía un romance clandestino con Carlos Fort (papá de Ricardo) mientras estaba en pareja con Felipe (abuelo del mediático y fundador de la fábrica) y que ella sería fruto de dicha relación secreta.

“Mi madre se negó a verla durante los casi nueve años que estuvo en Madrid antes de fallecer”, agregó y aseguró que tiene testigos que pueden dar cuenta de ello. Por otro lado, y en referencia a los dichos que Paloma sostiene desde hace años sobre su filiación, dijo que corresponden a una “campaña de descrédito y difamación”.

En el mencionado testamento, además de referirse a la relación dispar que tenía con sus hijas, Aschira le otorga a la mayor de ellas la potestad de administrar los cuatro inmuebles ubicados en Madrid hasta su muerte para que herede luego tres de ellos a la vez que revoca cualquier documento similar que hubiera hecho hasta ese momento. Sobre el departamento que le deja a Paloma, aclara: “Le ruego que no lo venda, pues constituirá para ella la única chance de tener un lecho en su vejez. Si por soberbia no acepta lo que le dejo, ese inmueble pasará automáticamente a engrosar la herencia de María Eva”.

La búsqueda de Paloma, ¿hermana o tía de Ricardo?

Tras los dichos de los hijos de Ricardo, Paloma Fort defendió a Gustavo Martínez

“Soy fruto de la relación de Aschira con Carlos Fort. Ella vivía con Felipe Fort, pero se acostaba con Carlos. Felipe se llevó un disgusto grande cuando Carlos le dijo que yo no era hija de él”, sentenció Paloma hace más de una década en televisión y recurrió a la justicia. Luego de haber pasado por varios abogados, el año pasado representada en ese momento por Santiago Yofre (hoy el letrado que lleva el caso es Carlos Broitman), logró que se solicitara la exhumación del cuerpo de Carlos para extraer una muestra de ADN y cotejarla con la de ella para finalmente saber qué tipo de filiación existe entre ellos, si él es su padre como asegura, o su medio hermano como figura en los papeles. Al enterarse la noticia, la familia de chocolateros ofreció sus muestras para evitar el mencionado paso. Sin embargo, los exámenes nunca se realizaron.

Hace un tiempo, Eva dijo al respecto: “Mi madre no se llevó ningún secreto a la tumba; yo estaba ahí y lo sé todo. Y ahora voy a tirar para adelante, caiga quien caiga”. Además de que la calificó como “una gran señora y mujer hermosa” que “sin dudas cometió errores, pero quien esté libre de culpa...”.

Además del derecho universal a la identidad, hay en juego mucho dinero, ya que de comprobarse la filiación y que Paloma fuese hija de Carlos, debería heredar una porción (un cuarto aproximadamente) de la fábrica de chocolates como le corresponde actualmente un tercio a Eduardo, a Jorge y otro a los mellizos Martita y Felipe herederos de Ricardo. Esto se debe a que si bien Felipe (su padre según figura en su documento) fundó el lugar, fue su hijo quien tras comprar el negocio armó un emporio.

La historia de amor de Felipe y Aschira

Encarnación Ruiz Ruiz era una joven española cantante lírica, viuda y mamá de Eva cuando en los 60 conoció a Felipe, que separado y triste por el fallecimiento de uno de sus hijos, solía vacacionar en Europa. Viajes de un lado al otro de Atlántico, finalmente ella se instaló con su pequeña hija en Buenos Aires para poder vivir su amor. En 1964, decidieron sellar su amor con un casamiento vía México, cabe recordar que faltarían más de dos décadas para que existiera en el país una ley de divorcio.

En 1969 nació Paloma y pocos meses después Felipe, que ya había vendido su parte de la fábrica a su hijo Carlos, falleció. La familia del empresario nunca aceptó a las nuevas integrantes, incluso en más de una ocasión en televisión, Ricardo Fort se refirió a la astróloga como “la amante” y nunca como la mujer o pareja de su abuelo.

“¡Ala, ala, ala!”, gritaba Aschira en pantalla a la hora de contarle a su público qué le depararía el futuro y aunque supo estar en los programas de mayor rating en los años 90, muy poco era lo que se sabía de su vida personal.