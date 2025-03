Avergonzado, Ben Affleck habló de su ruptura con Jennifer Lopez

Hace casi ocho meses que Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron divorciarse, sin embargo, y a pesar de lo mucho que se habló del tema, ninguno de los dos reveló detalles del fin de la relación.

En una reciente entrevista para la portada de de abril de la revista GQ, Affleck, de 52 años, admitió que “no hay escándalo, ni telenovela, ni intrigas”, detrás de su ruptura con la actriz y cantante. “La verdad es que, cuando hablas con alguien, lo primero que te dice es: ‘Ey, ¿qué ha pasado? Bueno, no hay un: ‘Esto es lo que pasó'“, dijo la estrella .

“Es solo una historia sobre gente que intenta resolver su vida y sus relaciones de la forma en que todos lo hacemos normalmente”, expresó. Además, el actor afirmó que a medida que “envejece” se da cuenta que “no hay un: ‘Fulano hizo esto’, o ‘Este fue el gran acontecimiento’”. Según el actor, todo “suena más como una sesión de terapia de pareja; no es tan interesante”.

“Por un lado, empezás a decir: ‘OK, está claro que esta persona tiene estos problemas. Es evidente que tienen problemas’. Y la razón por la que no quiero compartirlos es porque me da vergüenza. Me siento vulnerable ”, explicó el guionista y actor de Good Will Hunting.

Affleck también habló del documental que hizo JLo en 2024 sobre su matrimonio, The Greatest Love Story Never Told. “Parte de lo que pensé fue: ‘Si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de una forma honesta y de una forma que sea interesante’. Porque pensé que era un examen interesante de afrontar”, aseguró. El actor elogió a Lopez y dijo que era una persona que ha “manejado la fama con más habilidad y destreza que yo”, y explicó: “ Mi temperamento es ser un poco más reservado y privado que el suyo ”. El actor de Batman también le dijo a la revista que cree que “es importante decir que el documental no fue la causa de la fractura en la relación”.

“No es que podés ver ese documental y decir: “Oh, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos””, añadió el actor y director de Air. “ Querer adivinar o explorar el tipo de diferencias de perspectiva que tenemos en términos de cómo una persona se siente cómoda acercándose a la línea que separa la vida pública de la privad a”, Affleck no tiene “más que respeto” por su ex.

“Hay una tendencia a mirar las rupturas y querer identificar las causas profundas o algo así”, continuó. “Pero honestamente… La verdad es mucho más cotidiana de lo que probablemente la gente creería o de lo que sería interesante”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en la premiere de Gigli (2003), el film que los unió originalmente, en California Getty Images

Affleck y Lopez fueron novios en su juventud, sin embargo, cuando se separaron ambos rehicieron sus vidas y formaron familias. La vida volvió a encontrarlos en 2021 y decidieron darse una segunda oportunidad para el amor. En julio de 2022, se casaron en Las Vegas y luego en Georgia. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta junio del año pasado, cuando empezaron a surgir rumores de crisis luego de que pusieran en venta su mansión de Beverly Hills.

El 20 agosto, en su segundo aniversario de bodas, la actriz solicitó el divorcio. Según una fuente cercana a la pareja a la que accedió la revista People, eran demasiadas las diferencias entre ambos: mientras ella es “muy pública y más sociable, él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”. Hoy en día están oficialmente divorciados y listos para seguir adelante, aunque el vínculo que formaron los hijos de ambos los mantiene unidos.

LA NACION