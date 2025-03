La reacción de Carmen Barbieri al enterarse del romance de Fede Bal con Fátima Florez y qué le respondió su hijo

La temporada de verano llegó a su fin con el romance más inesperado de la farándula: el de Federico Bal y Fátima Florez . El actor y la humorista habrían iniciado un amorío a fines de noviembre pasado, cuando coincidieron en Miami por los Martín Fierro Latino, y desde entonces habrían compartido no solo conversaciones por chat sino también reiterados encuentros fogosos.

“Buenos días, que sea todo para bien”, fueron las primeras palabras de Carmen Barbieri al aire de Mañanísima, su programa en eltrece (que está por llegar a su fin), después de agarrarse la cabeza con las manos cuando en la venta del programa se hablaba del nuevo romance de su hijo. “A mí no me contó nada, me enteré por ustedes”, reconoció a menos de un día de que sus colegas de Puro Show dieran a conocer la noticia. Según había contado Matías Vázquez, “Fátima y Fede se juntaron a cenar y después a bailar en Miami, y pasaron la noche juntos”. Además, el periodista había detallado que esta semana, cuando regresó de hacer temporada de teatro en Villa Carlos Paz, la actriz e imitadora se reencontró con Bal en el departamento que ella tiene en Palermo y “los vecinos se quejaron por los ruidos”.

“¡Sí, cómo no voy a aprobar la relación! Ella me cae re bien” , aseguró Barbieri mientras la panelista Majo Martino le decía que todo sucedió delante de sus narices en un reconocido restaurante de pastas de Miami, cuando cenaron con Marcelo Polino y otros famosos que habían asistido a la entrega de los Martín Fierro Latino. “Me acuerdo de que todos querían ir a bailar y ella [por Fátima] me dijo ‘¿con quién voy?’, y yo le dije que fuera con Fede en el auto, que él la iba a cuidar”, relató la conductora, a la vez que comentó que esa noche, su hijo y la expareja del presidente Javier Milei “ pegaron buena onda porque se reían mucho”.

“¡Qué linda pareja hacen! Ella es linda mujer, eh”, destacó luego, con una sonrisa en el rostro, cuando sus compañeros de mesa le preguntaron qué pensaba de este incipiente y apasionado romance. “Una mujer grande para un chico joven es bárbaro” , opinó sobre la diferencia de 12 años entre Bal y la humorista, aunque luego remarcó que la brecha de edad no es tan grande “¡Están ahí!”, dijo Carmen y puso como ejemplo su propia historia de amor con Santiago Bal. “El padre de Fede me llevaba a mí 20 años y fuimos muy felices 26 años”.

Carmen Barbieri, Marcelo Polino y Fátima Florez la noche en la que habría surgido el fogoso romance entre la imitadora y Federico Bal

Mientras sus compañeros mostraban al aire las fotos de esa velada en los Estados Unidos, Barbieri comenzó a enviarle audios de WhatsApp a su hijo, que actualmente está en Londres, para que le confirme oficialmente su relación con Florez. “Me hablaba que vio Cabaret y no me contó nada de esto”, se quejó al referirse a la última conversación que mantuvieron. “Yo no dije nada [en su programa] porque no sabía nada, y si sabía tampoco lo iba a decir. Ya aprendí”, insistió para reafirmar que no estaba al tanto de este nuevo romance.

Fue entonces que el actor y conductor de Resto del mundo se comunicó no con su madre sino con Lucas Bertero, otro de los panelistas de Mañanísima, que también le estaba enviando mensajes para confirmar la relación. Después de responder con algunos crípticos “ja,ja,ja”, Bal cerró el tema, al menos por ahora, de manera contundente: “No les daremos nada” . Aunque Barbieri le advirtió al aire: “Espero que después no hablen en otros programas”.

Fede Bal en el restaurante de pastas de Miami donde "pegó buena onda" con Fátima Florez. Después, fueron a bailar al Hotel Faena y habrían terminado la noche juntos

Además de Fátima Florez y Marcelo Polino, el actor Gonzalo Valenzuela también estuvo presente en la velada

LA NACION