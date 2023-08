escuchar

Varias parejas de famosos han dado por finalizadas recientemente sus relaciones amorosas. En el ámbito local, se suman a esta vuelta a la soltería nuevos nombres del espectáculo tras confirmarse que el conductor Fernando Dente y el actor y bailarín Nicolás Di Pace han puesto fin a tres años de noviazgo.

En diálogo con el programa LAM, el presentador de Noche al Dente (América) contó cómo fueron los momentos que rodearon a la ruptura sentimental y se sinceró sobre su presente emocional. Si bien Dente y Di Pace se mostraron hasta hace muy poco muy enamorados en las redes sociales y unieron sus caminos profesionalmente en el musical Heathers -donde Di Pace protagonizaba y Dente dirigía-, hace un mes ya que decidieron emprender caminos por separado.

El periodista de espectáculos Ángel de Brito fue el primero en anunciar que el conductor de televisión se había separado, lo cual fue confirmado al mismo ciclo por el propio actor. Al ser consultado por la ruptura, Dente elogió a su ex y se mostró afortunado por el tiempo compartido, a la vez que explicó, sin embargo, que sus proyectos de vida ya no iban de la mano. “La vida… Nada que no te pase a vos, a las angelitas, a la gente del otro lado en las casas. Los vínculos. El amor es un misterio, al menos para mí. Se escribió toda la vida sobre el amor, películas, libros”, expresó Dente en un móvil con LAM al intentar revelar los motivos que habrían llevado al distanciamiento de la pareja.

Y reflexionó: “Siempre cuando llega este momento, cuando la relación se termina, uno trata de decir: ‘Es esto lo que pasó’, pero a veces no es así, en este caso no lo es”, aseguró. El conductor sostuvo que la suya “fue una relación hermosa de casi tres años y medio” y describió a su ex como ”una persona increíble”. “Es un compañerazo, una hermosa persona, no solo por fuera, que lo es muchísimo, sino el triple por dentro, y con el que construimos un montón de cosas”, se sinceró.

A continuación, el actor consideró que “el crecimiento personal, las búsquedas, los encuentros y desencuentros” son “a veces” parte de la experiencia de una pareja. “ No hay mucha explicación, solamente los dos lo decidimos ”, agregó.

Tras ello, el conductor aportó más detalles acerca de los motivos del fin de la relación. “ Fue un año muy intenso para los dos, hicimos muchas cosas juntos y por separado, y siempre todo funcionó muy bien, pero hay un momento en que deja de funcionar. Lo más lindo es poder mirar a los ojos y decir que estuvo buenísimo y que el otro piense lo mismo ”, siguió narrando.

En relación a quién dio el paso de poner fin al vínculo, apuntó: “Es raro que uno esté mal y el otro no. En nuestro caso es algo que he me guardo para la intimidad, pero lo único que te puedo decir es que una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor”, dijo.

El conductor también aclaró que la separación tuvo lugar hace varias semanas. “ No deja de ser un momento muy doloroso, si bien hace casi un mes que estamos separados, es todo un proceso ”, explicó sobre su actual estado de ánimo y frente a la posibilidad de conocer a otra persona.

Días atrás, en una entrevista con LA NACIÓN, Nicolás Di Pace revelaba a su vez detalles de la experiencia de trabajar con su ahora expareja en la obra Heathers, el musical, que cuenta con la dirección artística de Dente.

“Ya habíamos trabajado varias veces como compañeros y el año pasado filmamos una película juntos que va a salir este año, pero ésta fue la primera vez que él me dirigía. Fue distinto a ser compañeros, sin duda, pero la verdad es que los dos somos muy apasionados en lo que hacemos. Compartimos ese deseo y las ganas de hacer esta obra, así que siempre reinó la felicidad”, mencionó.

Heathers es un musical que dialoga con el público sobre el acoso escolar o bullying, la violencia de los padres hacia los hijos y el suicidio. Tras una exitosa temporada en calle Corrientes, la producción anunció una nueva función en el Ópera para el 26 de agosto y una gira por el interior del país que los llevará a Rosario y Córdoba.

