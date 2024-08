Tomás Dente arremetió contra su hermano Fernando y reveló por qué se distanciaron: “Le tenía que rogar”

Escuchar

Desde hace muchos años, la relación entre Fernando y Tomás Dente no es buena. A pesar de ser hermanos y trabajar en los medios, no son cercanos y tampoco se frecuentan. Dado que el tema reflotó en los últimos días, este miércoles el periodista hizo un descargo en su programa El impertinente (Net TV) donde reveló detalles del enfrentamiento que tiene con el actor y los motivos de su distanciamiento.

Ni bien arrancó su descargo, Tomás Dente dijo que no era sencillo hablar de este tema, pero señaló: “(Estoy) en un momento de mi vida en el cual quiero devolverle a cada uno lo que corresponde”. En este sentido, aseveró que iba a contar lo que pasó y aseguró que “no hay envidia ni resentimiento” hacia su hermano menor.

Tomás Dente contó los motivos que lo alejaron de su hermano (Foto: Instagram @tomroxdente)

“Yo deseo que a Fer Dente le vaya mejor que a mí, siempre. Esto quiero que quede claro. Desde que ingresé a este medio no me cansé de hablar de mi hermano y cuando él se ganó su gran posibilidad yo estuve ahí acompañándolo”, indicó Dente. “Es cierto que yo de chico era un poco más efervescente, hacía comentarios más improcedentes y sé que a veces lo hice quedar mal con algunas personas, pero desde un lugar muy amable y de no entender que él estaba creciendo y que necesitaba sus límites. Siempre sentí que era un poco como el segundo papá de Fernando, y a veces me tomaba algunos atributos que no correspondían porque yo no era el papá, sino el hermano mayor”, siguió.

En este sentido, indicó que con el tiempo se alejaron y que hoy su relación “es un témpano, no hay vínculo”. Incluso reveló que solían vivir a la vuelta y que no se lo quería cruzar “porque no tenía interés en saludarlo”.

Acto seguido reveló que se enteró “de una muy buena fuente” de algo que no le gustó nada. “Fer y yo tenemos muchas diferencias y si bien yo tengo un montón de errores, no tejo vínculos por conveniencia, no me uno a una persona para tratar de sacar un rédito, o algún tipo de beneficio”, dijo y agregó: “Yo entiendo que mi hermano es distinto a mí, no está ni bien ni mal, yo hago mi camino remándola y él hace su camino remándola y contactándose con gente importante que le da una mano y una ayuda”.

Fernando Dente está distanciado con su hermano Tomás desde hace varios años (Foto: Instagram @ferdente)

“Sí creo -y si Fernando está escuchando o le llega este mensaje, ya que nunca hablamos - que la gratitud es muy importante. Y cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que viniera a verla, que le quedaban pocos días. Y él no venía. Ponía como excusa que estaba ensayando. Él priorizó su trabajo por sobre la salud de mi mamá”, lanzó Tomás Dente y destacó que hoy su hermano lleva a la madre de ambos en la piel.

El periodista aseguró que su mamá “se murió muy entristecida” por la “poca presencia” de Fernando en sus últimos meses. “Yo estuve y estoy en paz. Mi mamá se murió en mis brazos, mirándome a mí, me eligió a mí. Y se murió con muchas dudas respecto a la esencia de Fernando”. En este sentido, reparó en que su hermano no se comunica con su familia y que “invierte el tiempo en juntarse, por ejemplo, con las hijas de [Marcelo] Tinelli para acercarse más a él y ganarse un lugar como el que tiene hoy por hoy”.

Hacia el final de su mensaje, contó una situación particular que se enteró “de una muy buena fuente” y que lo disgustó mucho: “Cuando yo quedo desvinculado de elnueve, a mí me ofrecieron un trabajo en América. Misteriosamente, esa oportunidad se cae, pero suele pasar habitualmente en este medio”. “Me enteré algo que yo venía sospechando hace mucho y es que mi hermano se reunió con una autoridad muy importante de América para pedirle encarecidamente que no me quería a mí en esa pantalla, que él no quería compartir pantalla conmigo”, lanzó.

Si bien Dente expresó que esto le “dolió mucho” afirmó que no lo sorprendió “porque básicamente me conecté con la esencia de quién es mi hermano”. “Yo puedo tener un montón de defectos, pero jamás me metería con el trabajo de alguien y mucho menos si con esa persona hay un caso consanguíneo, por más de que no tengamos vínculo alguno”, sentenció.

