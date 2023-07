Heathers, un musical en tono de comedia que pone el foco en los dramas adolescentes y la revelación de Julia Tozzi

escuchar

Heathers. Libro, música y letras originales: Laurence O’Keefe y Kevin Murphy. Dirección: Fernando Dente. Dirección coreográfica: Vanesa García Millán. Dirección vocal: Eugenia Gil Rodríguez. Intérpretes: Sofía Morandi, Julia Tozzi, Nicolás Di Pace, Florencia Anca, Martu Loyato, Pablo Turturiello, Santiago Toledo, Rochi Caldés, Lázaro Balista, Nico Esquivel, Paz Gutiérrez, Santiago Leguizamo, Andrés Passeri, Anita Petrich, Ludmila Piovano, Giuliana Tagliamonte, Chechu Vargas, Sol Wainer y Sebastián Ziliotto. Banda: Francisco Sarmiento, Juan Pablo Sosa, Nicolás Lautaro Valese y Giuliana Sosa. Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez. Vestuario: Gabriela Pietranera, Camila Pizarro. Iluminación: Gaspar Potocnik. Sala: teatro Ópera, Corrientes 860. Funciones: de martes a domingos, a las 18. Duración: 100 minutos. Nuestra opinión: buena.

Una escuela. Los chicos deportistas, hegemónicos, violentos y elementales. Las chicas nerds de dos colitas y anteojos. Las que exhiben su cuerpo como un valor de mercado y quienes lo ocultan, muertos de vergüenza. Los padres ausentes o agresivos. La maestra oportunista. En el medio, el resto de los estudiantes que no saben en qué lugar posicionarse. Dicen en un momento en el musical Heathers: “Los adolescentes son todos iguales”. Hay algo de ese pensamiento, en la voz de un personaje, que se traslada a todo el espectáculo y que funciona desde la construcción de estereotipos.

El estreno de este musical en el teatro Ópera, con la dirección de Fernando Dente, viene anunciado como la llegada de una reconocida propuesta de Broadway, que fue furor entre el público adolescente. El espectáculo obtuvo el premio al mejor nuevo musical 2019 en el WhatsOnStage Awards, mejor nuevo musical en los premios Off-Broadway Alliance y mejor coreografía 2014 en Lucille Lortel Awards. Además está basado en la película homónima, con traducción en Argentina como Escuela de jóvenes asesinos, que se estrenó en 1988 y fue protagonizada por Winona Ryder y Christian Slater. La fecha del estreno del film no es un dato menor: cabría preguntarse cómo dialoga el planteo de esta película con el presente, en el cual las adolescencias están atravesadas por las redes, la virtualidad y gran parte de su identidad se construye desde ahí, pero que por cuestiones epocales no aparece en este musical.

Lo que sí se desarrolla y se supone que es desde donde conecta con el público adolescente es el acoso escolar o bullying, la violencia de los padres hacia los hijos y el suicidio. Pero Heathers es una comedia: tiene la construcción rítmica del humor, la música subraya cada remate de los personajes y la propuesta desde la actuación, lo mejor de este espectáculo, busca articular con el cuerpo la caricatura de estos personajes, al borde de la parodia. Sobre todo en los chicos malos y populares, y esto es un hallazgo.

No es que no se pueda hacer humor con temas dolorosos. De hecho, es una de las grandes transgresiones del género: ofrecer otra lectura a la desgracia. El humor reinterpreta la tragedia y desde ahí logra una posición política y una mirada crítica. El problema en Heathers es que en su obsesión por buscar el efecto, el subrayado y lo previsible, todos los temas se tratan livianamente. En la obra aparece un intento de violación, el suicidio adolescente, el acoso escolar y padres violentos y abusadores, en medio de música pop y porristas. Los temas se enuncian pero no se desarrollan.

En nuestro 2023, existe una adolescencia en crisis después de la pandemia, la vida está atravesada por las redes sociales y la disidencia sexual es algo incorporado y mucho más asimilado, sobre todo en las nuevas generaciones. A diferencia de la película estrenada en la década del 80, este musical poco tiene para decirle a los adolescentes del presente.

En contraposición con el planteo superficial y deglutido, se encuentran los artistas que forman parte del elenco de Heathers. Un punto muy destacable de esta producción es que se hicieron audiciones federales en Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, donde participaron más de seis mil personas. Allí quedó seleccionada la protagonista Julia Tozzi y gran parte del resto del elenco, quienes comparten el espectáculo con otros artistas de mayor trayectoria, como Sofía Morandi y Nicolás Di Pace. No deja de ser deslumbrante la capacidad de los artistas del musical para bailar, cantar e interpretar, con una entrega física y emocional enorme. Tozzi es una gran revelación, que logra un arco emocional desde la inocencia hasta la emancipación, con delicadeza y energía. Todo el elenco trabaja en comunión y la dirección es muy acertada en este punto, en el manejo de la mejor versión técnica del musical: coreografías precisas y efectivas, excelentes enlaces entre los cuadros, una escenografía que juega con la abstracción, bellos momentos de la iluminación que exhibe la banda en vivo y construye ambientes sensibles.

El espectáculo se presentará durante vacaciones de invierno, pero atención que no es una obra para menores de 14 años, por su planteo temático y las escenas de sexo y abuso. Sí es una propuesta para ver un musical muy bien dirigido, con una banda en vivo, un gran despliegue técnico y, fundamentalmente, el talento argentino en escena, que se eleva frente a los planteos cerrados y superficiales.