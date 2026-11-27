Mucho antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, Johnny Depp tenía otros planes para su vida. No soñaba con protagonizar películas ni con convertirse en un galán de televisión: quería ser músico. Había abandonado la escuela para dedicarse a la guitarra, integraba una banda de rock y se había instalado en Los Ángeles con la esperanza de conseguir un contrato discográfico. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo inesperado y terminó convertido en una figura de la televisión estadounidense. La fama llegó, pero no necesariamente acompañada de la satisfacción que esperaba.

Esa contradicción está en el centro de los episodios que reconstruye el periodista Mark Seal en su nueva biografía, The Many Faces of Johnny Depp. En sus páginas, el autor revela el comportamiento que tuvo el protagonista de Piratas del Caribe durante el rodaje de la segunda temporada de 21 Jump Street, la serie que en la Argentina se conoció como Comando especial y que se emitió por Telefe. Según los testimonios reunidos por Seal, Depp hizo todo lo posible para que lo despidieran y poder escapar de un personaje que ya no quería interpretar.

“Se presentó al rodaje vestido de Gandhi”, escribe el autor. Pero aquella no fue la única provocación. En otra oportunidad, Depp prendió fuego a su ropa interior en el set para protestar porque no habían limpiado su tráiler. También se colocó una curita en el rostro para intentar ocultar sus facciones ante las cámaras. A esa lista de incidentes se sumó un episodio ocurrido durante una fiesta en un hotel de Vancouver, donde fue arrestado y acusado de agresión después de una pelea con un guardia de seguridad. A pesar de los enfrentamientos y de sus reiterados intentos por abandonar la producción, los productores decidieron que conserve su puesto.

Comando especial, emitida originalmente por Fox entre 1987 y 1991, seguía a un grupo de policías encubiertos de apariencia juvenil que se infiltraban en escuelas secundarias para investigar delitos

Para entender aquella actitud hay que remontarse a los comienzos de su historia. Depp recibió su primera guitarra a los 12 años y, durante la adolescencia, la música se convirtió en su principal interés. A los 16 abandonó los estudios para dedicarse a tocar y se incorporó a The Kids, una banda que llegó a tener cierta repercusión en la escena musical de Florida. En 1983, cuando tenía 20 años, se trasladó a Los Ángeles junto con sus compañeros, decidido a conseguir una oportunidad en la industria discográfica.

El proyecto, sin embargo, no prosperó. Los recitales no alcanzaban para sostenerse económicamente y Depp tuvo que buscar otros trabajos, como vender lapiceras por teléfono para pagar las cuentas. La actuación apareció entonces casi por casualidad. Su esposa de aquel momento, Lori Anne Allison, lo puso en contacto con Nicolas Cage, quien le sugirió que probara suerte frente a las cámaras y lo presentó a su representante. Depp consiguió una audición y obtuvo un papel en Pesadilla en lo profundo de la noche (1984), la película de terror de Wes Craven que marcó su debut cinematográfico y catapultó a Freddy Krueger como uno de los monstruos cinematográficos más temidos.

Fue Nicolas Cage quien le sugirió a Johnny Depp que probara suerte en el mundo de la actuación

No había llegado a Los Ángeles para convertirse en actor y tampoco tenía una formación previa en esa disciplina. En una entrevista con Larry King en 2011, el propio Depp describió su ingreso a Hollywood como un accidente. Contó que estaba buscando trabajo en distintos lugares cuando Cage le propuso conocer a su representante. La oportunidad terminó convirtiéndose en una carrera que se desarrolló mucho más rápido de lo que había imaginado.

En 1987 llegó Comando especial, una producción que le cambió la vida. La serie, emitida originalmente por Fox entre 1987 y 1991, seguía a un grupo de policías encubiertos de apariencia juvenil que se infiltraban en escuelas secundarias para investigar delitos. Depp interpretaba al oficial Tom Hanson y compartía el elenco con Holly Robinson, Peter DeLuise, Dustin Nguyen y Steven Williams.

Johnny Depp era considerado un ídolo adolescente, situación que lo incomodaba por verse imposibilitado a crecer actoralmente (Foto: Prime Video)

La repercusión fue inmediata. Su rostro apareció en las portadas de revistas y se convirtió en uno de los principales atractivos de la incipiente cadena Fox. La popularidad entre el público adolescente también tuvo un correlato económico: según los datos publicados por Seal, su salario pasó de 6000 dólares por episodio durante la primera temporada a 12.000 dólares en la segunda. Para la tercera, ya cobraba 45.000 dólares por capítulo.

Pero mientras la producción celebraba el éxito de su protagonista, Depp se sentía cada vez más incómodo con la imagen que estaba construyendo. No quería ser un ídolo adolescente ni convertirse en un producto de consumo masivo. Tampoco estaba de acuerdo con el planteo de la ficción. En una entrevista concedida en 1990 a la revista Sky, cuestionó la idea de utilizar policías infiltrados en las escuelas secundarias. “Realmente no estoy de acuerdo con la idea de policías en las escuelas secundarias. Moralmente, no estoy de acuerdo. Creo que es un poco injusto; creo que roza el fascismo”, afirmó.

Su malestar afectaba también la convivencia cotidiana en el set. Según reconstruye Seal, solamente uno de sus compañeros de elenco se animó a reprocharle directamente lo mal que se estaba comportando. Holly Robinson comprendía que Depp era infeliz, pero ella estaba encantada de formar parte de la serie y le resultaba difícil trabajar con alguien que parecía empeñado en arruinar la experiencia para los demás.

Holly Robinson Peete, la única del elenco que se atrevió a confrontarlo (Foto: Instagram @hollyrpeete)

En una oportunidad, la actriz decidió hablar con él en su tráiler para explicarle cómo se sentía. Sin embargo, inmediatamente después de esa conversación, Depp destrozó el vehículo.

Robinson recordó aquel período con una mezcla de afecto y comprensión. “Tiene un corazón enorme”, le dijo a Seal, aunque también reconoció que el actor estaba frustrado. Según explicó, Depp odiaba la idea de que un póster con su cara decorara la habitación de alguna adolescente. La imagen de galán juvenil que tanto entusiasmo despertaba entre sus admiradoras era precisamente la que él quería dejar atrás.

Su primera gran apuesta para romper con ese encasillamiento llegó en 1990 con Llora nena, la película musical dirigida por John Waters. Depp interpretó a Wade Walker, un rebelde de los años 50 que se enamora de una joven de una familia tradicional. La producción le permitió explorar una estética y un personaje muy alejados del policía adolescente de Comando especial. Ese mismo año también protagonizó El joven manos de tijera, de Tim Burton, una película que terminaría de consolidar su imagen como un intérprete dispuesto a elegir personajes excéntricos y poco convencionales.

La imagen de galán juvenil que tanto entusiasmo despertaba entre sus admiradoras era precisamente la que él quería dejar atrás

The Many Faces of Johnny Depp también repasa la dimensión económica de su trayectoria: las enormes sumas que llegó a ganar durante su carrera y el dinero que despilfarró a lo largo de los años. La biografía reconstruye distintas etapas de su vida, desde sus primeros intentos de triunfar en la música hasta su consagración internacional, sus relaciones personales y las controversias que marcaron su historia reciente.