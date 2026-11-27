El nombre de Márian Saud es una constante en las revistas de moda: a lo largo de su carrera, la diseñadora vistió a numerosas figuras del espectáculo para galas, entregas de premios y grandes celebraciones. Sus desfiles, además, suelen reunir a algunas de las mujeres más fotografiadas de la Argentina. Sin embargo, en los últimos días su imagen cobró protagonismo en los medios por un motivo ajeno a su trabajo: fue señalada como la supuesta nueva pareja de Facundo Arana, quien en enero se separó de María Susini tras 19 años de relación. Tanto la diseñadora como el actor se encargaron de desmentir el romance. “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”, aseguró Saud en diálogo con LA NACION.

Consultada sobre cómo se conocieron y qué tipo de vínculo mantiene con el actor, la diseñadora explicó que el acercamiento se produjo por motivos laborales. “Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, contó. A partir de ese encuentro, compartieron algunas salidas: “Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes”.

Saud también explicó el contexto de una de las publicaciones en sus redes sociales que alimentaron los rumores de romance. “Vino a mi casa con su perro, que era muy bebé. No podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, relató. La diseñadora, quien suele compartir imágenes de su mascota en Instagram, publicó una historia en la que se veía a los dos animales jugando.

“Eran súper tiernos, tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aclaró, sorprendida por la repercusión que tuvo aquella publicación. “Jamás pensé que dos perritos jugando harían tanto lío. Se hizo una locura que no es”, lamentó.

Al ser consultada sobre si había hablado con Arana después de que trascendiera la versión, Saud confirmó que estuvieron en contacto. “Sí, hablamos. Me pidió perdón por todo esto”, reveló. Sin embargo, la diseñadora consideró que había sido ella quien, involuntariamente, dio pie a las especulaciones: “La culpa fue mía por subir el video. Jamás pensé que lo podían relacionar”.

De un pequeño local en Recoleta a su propio atelier

De ascendencia sirio-libanesa, con lazos familiares en Brasil y una carrera consolidada en la Argentina, Márian Saud descubrió su pasión por la moda cuando era muy chica: intervenía las prendas que tenía en su guardarropas y les sumaba su impronta personal. Fue una de sus tías quien le enseñó a confeccionar ropa con los moldes que venían en las revistas.

Cuando llegó el momento de pensar en su futuro profesional, la moda no fue la primera opción. Su mamá, quien había estudiado Medicina, no veía en ese mundo una alternativa sólida de formación. Saud consideró estudiar Veterinaria, Derecho y Relaciones Internacionales. También pasó por Hotelería, con la ilusión de tener algún día una posada en Brasil, y finalmente se inclinó por Comercialización.

Cale Ruggeri, en el backstage de un desfile Márian Saud GViercovich

En 2022, en una entrevista con El Planeta Urbano, recordó el episodio que marcó el comienzo de su carrera. Un pequeño local de Recoleta había quedado disponible y, sin demasiadas certezas sobre el negocio que quería emprender, decidió alquilarlo. “Un impulso, una locura. Pero algo me decía que era mi camino”, recordó. En un principio vendía ropa que compraba al por mayor, pero pronto incorporó creaciones propias y descubrió que eran las que más éxito tenían entre sus clientas.

En 2011 abrió Naima, una marca de indumentaria femenina que logró instalarse en el mercado local. Luego desarrolló una firma con su propio nombre y, con el tiempo, orientó su negocio hacia la alta costura, un universo en el que encontró la posibilidad de trabajar de manera mucho más personalizada con cada clienta. Saud encontró en los bordados artesanales, las transparencias y las siluetas al cuerpo los rasgos distintivos de sus colecciones. Su estética y su predilección por los bordados y los colores reflejan la influencia de sus raíces.

Instalada en Las Cañitas, la diseñadora es hoy la directora ejecutiva y creativa de un negocio que abarca la alta costura, los vestidos de novia, una línea para quinceañeras y las colecciones de prêt-à-porter. A través de sus distintas propuestas, combina la confección de piezas a medida con la comercialización de prendas exclusivas elaboradas en su atelier.

Sus clientas famosas y su faceta más personal

En septiembre, Saud presentó Play, su nueva colección, y las famosas dijeron presente Roberto Remonteo

Nicole Neumann, Evangelina Anderson y Cale Ruggeri son algunas de las figuras que lucieron sus diseños. Con Pampita Ardohain y Nicole, dos habitués de sus desfiles, mantiene una relación desde hace años. En septiembre, Saud presentó Play, su nueva colección, en el Hipódromo de Palermo.

En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores, la diseñadora es también la principal embajadora de su marca. Allí luce sus propias creaciones, comparte entrevistas, muestra el trabajo detrás de escena de sus desfiles y da a conocer las distintas facetas de su actividad empresarial.

Entre las imágenes de vestidos, las postales de eventos y las producciones fotográficas también hay espacio para los recuerdos, sus numerosos viajes y algunos destellos de su vida laboral cotidiana; todo con una estética muy cuidada. Uno de los grandes protagonistas de ese costado más íntimo de sus redes es su perro, un samoyedo que se convirtió en su gran compañero hace dos años.