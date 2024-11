Flor Jazmín Peña habló sobre los rumores de renuncias en Luzu TV: “Hablan por envidia”

En medio de rumores y especulaciones sobre la posible salida de algunas figuras de Luzu TV , el canal de streaming fundado por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, una de las integrantes del programa de la señal Nadie dice Nada y pareja del conductor, salió al cruce para aclarar la situación y transmitir tranquilidad a los seguidores del canal.

Nombres como Momi Giardina y Santiago Talledo fueron vinculados con posibles renuncias y proyectos en otras plataformas y propuestas teatrales. Ante este panorama, el primer indicio de conflicto surgió tras la confirmada salida de Nacho Elizalde de Luzu TV, lo que encendió las alarmas en el mundo del streaming.

Según revelaron en LAM, tanto Giardina como Talledo estarían evaluando su salida para sumarse a un proyecto teatral con el productor Gustavo Yankelevich en 2025. Pero además en el programa aseguraron que se irían por “cuestiones económicas”, dejando entrever que los artistas buscarían una oferta más atractiva, lo cual Giardina luego salió a desmentir.

😱 MOMI GIARDINA y SANTI TALLEDO NINGUNEARON a Pepe Ochoa: La respuesta de la suricata



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/u52tgPQNQD — América TV (@AmericaTV) November 27, 2024

En paralelo, surgieron comentarios sobre los salarios en Luzu TV, que sugerían que, aunque las cifras fueran razonables para un streamer promedio, no alcanzaban a compensar la magnitud del éxito que han logrado los comunicadores del canal.

En declaraciones a Socios del espectáculo, Flor Jazmín Peña expresó: “Lo vi, pero no pasa nada. Los chicos siguen ahí y estamos con todo para 2025 porque se vienen cosas nuevas. Estamos trabajando mucho, así que ojalá que la gente nos acompañe”, afirmó la bailarina.

Peña insistió en que los rumores no reflejan la realidad interna del equipo y destacó que el canal está atravesando un gran presente. “Estoy muy contenta. Siento que estamos en nuestro mejor momento en el programa y la gente está respondiendo un montón del otro lado porque estamos teniendo más audiencia que nunca. Así que, que nos va bien es un hecho”, dijo.

Cuando se le preguntó si creía que las especulaciones eran producto de la envidia, fue contundente: “Qué sé yo, no sé... yo creo que sí, a veces se habla. Salen noticias de todo tipo. Muchas son reales, otras no, y en este caso, nos tocó a nosotros”. Sin embargo, la bailarina evitó profundizar en el conflicto y le restó importancia. “Tal vez fue un malentendido”, valoró.

La conductora insistió en que el canal está trabajando arduamente en nuevos proyectos para 2025, con el objetivo de mantener su lugar como referente en el mundo del streaming. “Estamos realmente felices con lo que estamos haciendo y confiamos en que los espectadores seguirán apoyándonos”, afirmó.

“Necesito nuevos desafíos”

“Tomé una decisión”, arrancó diciendo Nacho Elizalde el viernes pasado antes de emocionarse en vivo y comunicar que dejaba Nadie dice nada, el exitoso ciclo de LUZU TV del que formó parte desde sus comienzos. Luego, ya con los ojos llorosos y la voz quebrada, expresó: “No pensé que iba a llorar… Como saben, soy una persona muy cambiante y necesito desafíos nuevos, probar cosas nuevas”.

A continuación, el panelista siguió explicando las razones detrás de este nuevo paso en su carrera. “Yo necesito movimiento, cambiar, y sentí que era el momento de despedirme. Hasta acá llegó mi camino en Nadie dice nada. Estamos desde el germen cero y fueron los mejores cuatro años de mi vida”, resaltó.

“Todo mi presente es gracias a este programa, que me esté yendo bien en Polenta [la fiesta], que tenga una marca de ropa, que esté laburando de lo que me gusta y que me hayan llamado para Bake Off [ciclo del que fue eliminado ayer] es por este programa”, añadió.

Reconociendo la importancia que Occhiato tuvo en su recorrido a lo largo de estos años, Nacho concluyó: “El único que me dio la oportunidad fue Nico, me empezó a dar tiempo en pantalla, pero decidí irme de este programa en búsqueda de cosas nuevas. Uno tiene que elegir en la vida”, compartió. Tras ello, Elizalde subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes de distintos momentos de su paso por el programa junto a sus compañeros.

LA NACION