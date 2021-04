Flor Vigna, sobre su separación de Nicolás Occhiato: “Tenemos formas de amar diferentes”

A días de debutar en “La Academia”, Flor Vigna volvió a hablar sobre su nueva separación de Nicolás Occhiato y explicó los motivos de la ruptura en esta oportunidad. “Tenemos formas de amar diferentes, tiempos diferentes”, dijo la joven a modo de respuesta sobre el fin de su romance.

La expareja era una de las grandes candidatas de “La Academia”, el nuevo reality de talentos de ShowMatch. Sin embargo, Vigna firmó y Occhiato no y muchos apuntan a este hecho como uno de los disparadores del conflicto entre ellos. “Nico en realidad nunca estuvo en el programa porque su sueño es conducir y si bien él está muy agradecido con Marcelo (Tinelli) y a La Flia, en 2019, él entró porque iba a conducir Combate. Después no se dio por otras situaciones”, explicó la bailarina en Los ángeles de la mañana.

Y enseguida, desmintió que la ausencia de su ex en el certamen se deba a un pedido de ella. “Cuando estoy en pareja, la mayor cantidad de tiempo que estemos juntos mejor, me encanta laburar juntos, hacer todo juntos”, remarcó. E inmediatamente hizo referencia a los motivos por los cuales decidieron distanciarse esta vez. “Tiene que ver más con un crecimiento personal de cada uno que se nos está dando separados. Su sueño es conducir y a mí me gusta bailar, cantar y actuar”, reveló.

“¿Se apagó el fuego después de tantos años?”, le preguntó la cronista de eltrece. Lejos de buscar excusas, Vigna advirtió: “Sí, es medio complejo. Estamos hace mucho tiempo juntos, tenemos formas de amar diferentes, tiempos diferentes y mucho laburo, entonces en este momento el acuerdo fue ese. Siempre voy a decir que lo quiero un montón y es un buen pibe, pero bueno hoy en día no estaban las cosas [para seguir]”, remató.

