Flor Vigna se separó de Nico Occhiato: “Éramos más amigos que novios”

Flor Vigna y Nico Occhiato tienen una historia de amor de larga data: siete años de noviazgo, una dolorosa ruptura y posterior reconciliación. Sin embargo, a ocho meses de anunciar que se darían una nueva oportunidad como pareja, la bailarina confirmó su separación: “Éramos más amigos que novios”.

Primero llegaron las pistas virtuales del fin de la relación: Vigna borró las últimas fotos de sus románticas vacaciones a México, y también cambió radicalmente de look, de morocha a rubia. En las últimas horas oficializó los rumores que circulaban en diálogo con Ciudad Magazine: “Entre nosotros está todo genial, nos separamos en re buenos términos y es definitivo”.

Flor Vigna y Nico Occhiato, separados: "Ya somos como hermanos" Instagram

En cuanto a los motivos de la sorpresiva ruptura la bailarina aclaró que no tuvo que ver con un conflicto por su incorporación a La Academia, el nuevo formato al que apuesta Showmatch: ”Dijeron cualquier cosa, no fue nada laboral. Nos amamos mucho, pero ya somos como hermanos. Éramos más amigos que novios, por eso decidimos ver qué hacemos”.

Dejando en claro que no hubo una gran pelea ni terceros en discordia, Vigna dio por terminado el tema y aseguró que seguirá concentrada en sus nuevos proyectos musicales. Occhiato, por su parte, usó su cuenta de Twitter para respaldar los dichos de su exnovia: “No hubo ninguna actitud de Flor que a mí no me gustara, hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay”.

“Y lo que dijo Flor en la nota es cierto”, cerró, sin vueltas. Los fanáticos de los influencers se sorprendieron con esta noticia, ya que se habían ilusionado con la paradisíaca escapada romántica que postearon en sus redes sociales. Al parecer, todo aquello quedó atrás y decidieron seguir caminos separados.

