Florencia Bertotti reveló un problema que enfrenta con su hijo desde la cuarentena: “Lo sufro mucho”

Florencia Bertotti se sinceró sobre sus dificultades para el manejo de la tecnología y confesó que se convirtió en un problema a la hora de ayudar a su hijo, Romeo, de 12 años, en sus tareas escolares. La actriz contó que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus padeció la modalidad de clases virtuales porque más de una vez tuvo inconvenientes que la angustiaron.

En el marco de una distendida charla con Es por ahí, el programa de América conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño, la actriz reveló que a pesar de tener 38 años a veces se siente de otra época cuando se enfrenta a las transmisiones en directo: “¿Cómo te llevás con el Zoom, las clases, todas las tareas que tienen que hacer los chicos?”, le consultó la conductora.

Bertotti hizo referencia a la vuelta al colegio de su hijo Romeo, fruto de su matrimonio con Guido Kaczka, y respondió con total sinceridad: “No me llevo bien con la computadora ni me llevo bien con los Zoom, me cuestan un montón. Soy la que se le corta, que se engancha tarde. Me cuesta mucho y lo sufro mucho”.

Florencia Bertotti habló de los cambios de la cuarentena con Guillermo Andino y Soledad Fandiño

Resignada por su situación, reconoció que está “negada” a que mejoren sus habilidades y que a pesar de tener un gran manejo de las redes sociales, siente que las charlas virtuales no son lo suyo. “Acá las chicas en la oficina me dicen que no es tan difícil, pero es algo que me bloquea y me pone mal”, admitió.

“Siento la limitación a veces porque me encuentro pidiéndole a mi hijo que venga rápido a ayudarme porque tengo que sumarme a una reunión, y mientras pienso: ‘¿Y si se me cierra la cosita?’”, relató entre risas la odisea que significa para ella conectarse por videollamada.

La protagonista de Floricienta confesó que incluso no le fue fácil conectarse a la entrevista televisiva: “Recién la productora con la que estaba hablando me dijo que una vez enganchada me iba a mandar otro link por si se cortaba la transmisión. Le dije: ‘¡No me mandes nada, yo ya no puedo salir de acá!’”. Y cerró: “¡Agradezcamos que pude llegar hasta esta situación sin que explote la computadora! No sé por qué tengo tantas limitaciones, pero me cuesta un montón, la verdad”.

LA NACION