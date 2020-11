Florencia Peña recordó el peor encuentro íntimo que tuvo: "Le puse mucha garra"

La actriz recordó una fallida experiencia íntima de su juventud Crédito: Captura de video

El sábado Florencia Peña estuvo en Podemos Hablar (Telefe) y se animó a contar una fallida experiencia íntima de su juventud. La actriz apeló al humor para relatar la hilarante anécdota del encuentro con un muchacho que estuvo muy lejos de salir como esperaba: "No lo vi nunca más".

Andy Kusnetzoff le hizo una pregunta picante a sus cinco invitados de la noche -Guillermo Moreno, Nancy Pazos, Marcela Kloosterboer, Belu Lucius y Peña- y les pidió que se sinceren con sus respuestas. "Pasen al frente todos los que alguna vez tuvieron que actuar un poco en una performance sexual para satisfacer al otro", lanzó el conductor.

Sin dudar, la actriz dio un paso hacia adelante y asumió el desafío. "Yo tenía un muchacho, cuando era más joven, que me encantaba, pero cometí el error de demorar el acto íntimo", reveló.

"De grande aprendí que eso es rapidito", agregó, logrando captar la atención de todos los presentes. "El chape creció y yo dije: 'Con esto reventamos la casa', pero no, porque cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura", expresó entre risas.

El conductor no pudo evitar tentarse y le retrucó: "Yo soy hijo de un sexólogo, y mi viejo (Juan Carlos Kusnetzoff) siempre me dijo que el tamaño no tiene nada que ver con el placer". Peña coincidió, pero confesó que aquella vez fue imposible remontar la situación.

"Salimos y no lo vi nunca más. ¡Pero te juro que le puse mucha garra a ese muchacho y no hubo forma!", cerró.