La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y la actriz Florencia Peña mantuvieron un acalorado intercambio en la red social X a raíz de un posteo vinculado a la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei “La construcción del milagro”, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre.

El debate en la plataforma comenzó a partir de un video de Lemoine donde promociona el evento. “Vení este 6 de octubre al Movistar Arena. Vení a bancar a Javier Milei”, dice. Y luego aclara, con un dardo hacia Peña: “Es un evento hecho con fondos privados y la entrada es sin cargo. No es una charla de Florencia Peña”.

Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei

“En todo el mundo se está hablando de un milagro. Parecía imposible. ¿Cómo en un país populista como Argentina un presidente liberatorio logra en menos de dos años superávit fiscal, pulverizar la inflación, reducir el Estado y bajar el gasto público sin apoyo del Congreso ni del Poder Judicial? Vení. Que no te lo cuenten“, concluye.

Horas después de la publicación, Peña recogió el guante y optó por responder con una chicana vinculada al nombre del texto. “¿Lo del milagro es por vos?", embistió. Lejos de calmar las aguas, la integrante del bloque de LLA en la Cámara baja redobló la apuesta. “Gracias por compartir. Reservá la entrada. Te esperamos”, dijo primero.

Gracias por compartir. Reservá una entrada, te esperamos! (No te juzgamos por lo que hayas hecho con tu vida privada Flor, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey). — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 30, 2025

“No te juzgamos por lo que hayas hecho en tu vida privada Flor. Te juzgamos por cobrar fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey”, sumó.

Y reiteró: “Te esperamos el 6 de octubre en el Movistar Arena. Reserva tu lugar a través de la página web oficial. Podés venir de traje y corbata, a vos también te queda bien. Eso sí, no te pagamos...”.

Una vez más, la actriz fue escueta al momento de contestar. Respondió a la “invitación” de Lemoine con una cifra: “3%”. Este número hace alusión a los audios que comprometen al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En las grabaciones de voz, editadas y obtenidas de manera clandestina, habla el extitular del organismo Diego Spagnuolo, quien vincula a la hermana del presidente y a Eduardo “Lule” Menem con el cobro de sobornos que representaban un 3% en operaciones con la Droguería Suizo Argentina.

La última palabra la tuvo la diputada nacional, quien cerró con una irónica advertencia para Peña. “Flor, ojo que perdés contratos así”, la aconsejó. Decoró el posteo con una imagen de Peña durante su paso por Los Ángeles de la Mañana (LAM) el pasado abril. En aquella oportunidad, la actriz rompió en llanto en vivo mientras respondía a las acusaciones de la periodista Viviana Canosa había formulado sobre su vinculación con una red de trata.