El actor Frankie Muniz reveló que atraviesa un momento límite: “Las últimas seis semanas fueron una pesadilla”

Frankie Muniz decidió hablar en uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor que se hizo famoso en todo el mundo como el protagonista de Malcolm publicó este viernes un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que reconoció que atraviesa una etapa especialmente compleja y aseguró que las últimas seis semanas fueron una “pesadilla”. Sin explicar exactamente qué ocurrió ni atribuir su estado a una situación puntual, el actor de 40 años habló de dolor, introspección y de la necesidad de cambiar.

“Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que anhelo despertar. Todo se sentía pesado, confuso y como si se desmoronara al mismo tiempo. No le desearía esta etapa a nadie”, escribió Muniz junto a una fotografía suya.

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm

“El regalo inesperado en medio de todo esto es que no he tenido dónde esconderme. He tenido tiempo para estar conmigo mismo, reflexionar profundamente y finalmente ver las áreas de mi vida que necesitan mejorar si quiero convertirme en una mejor versión de mí mismo. No la versión pulida que muestro al mundo, sino la real”, continuó reflexionando.

Y culminó: “Leí que a veces tocar fondo es lo que te despierta. Te obliga a hacer los cambios que necesitabas desde siempre para poder vivir la mejor vida posible. Esa idea me ha estado rondando la cabeza. Creo que dentro de cinco años miraré hacia atrás a este punto bajo y me sentiré agradecido de haber pasado por él, porque la cima en la que estaré entonces solo existirá porque pasé por esto. Este no es el final de la historia. Es la parte en la que empiezo a trabajar; un trabajo incómodo, poco glamoroso, pero necesario. Elijo ver este momento como la base, no como la meta final. Si vos también estás pasando por un mal momento, no te preocupes, no estás roto. Te estás reconstruyendo. ¡Sigamos adelante!“.

Muniz no dio detalles sobre aquello que lo llevó a ese estado. En las últimas semanas, sin embargo, había dejado algunas señales en sus redes sociales. El 1 de septiembre publicó en X una única palabra: “Luchando”. Días más tarde compartió una frase de Jojo Rabbit, la película de 2019 dirigida por Taika Waititi: “Deja que todo te suceda. Belleza y terror. Simplemente sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo”. También había hablado anteriormente de tener el “corazón roto” y de su intención de convertirse en la “mejor versión” de sí mismo.

Struggling. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) September 1, 2026

La reflexión aparece en un momento de importantes cambios en la vida de Muniz. El pasado 1 de julio, el actor y Paige Price anunciaron que habían decidido terminar su matrimonio después de diez años juntos. La pareja había mantenido en privado un período de separación antes de comunicar públicamente la decisión. En el mensaje con el que anunciaron su ruptura, ambos remarcaron que continuarían unidos como padres de su hijo y que su vínculo se había transformado en una amistad profunda.

Frankie y Paige se conocieron en 2016, se comprometieron en 2018 y se casaron en febrero de 2020. En marzo del año siguiente, nació su hijo, Mauz Mosley.

Al anunciar la separación, Muniz destacó especialmente el lugar de Paige en su vida. Según escribió entonces, después de diez años juntos habían crecido de una manera que los llevó a entender que su relación funcionaba mejor como una profunda amistad y como padres que comparten la crianza. También aseguró estar “infinitamente agradecido” por todo lo que ella había hecho por él y por su familia. Ambos remarcaron que seguirían trabajando juntos y criando a su hijo como un equipo.

Frankie Muniz en una vieja postal familiar Foto Instagram @frankiemuniz4

La manera en que atravesaron públicamente la separación también generó repercusión. En un primer momento, Muniz había acompañado el anuncio con un video familiar en el que aparecía junto a Paige y su hijo. Después de recibir críticas en las redes sociales, eliminó esa publicación y difundió una nueva versión del comunicado. Paige salió entonces en su defensa y cuestionó la reacción de quienes habían juzgado la manera en que la pareja decidió comunicar el divorcio. “Somos dos adultos que sabemos estar del mismo lado”, señaló ella en respuesta a la polémica.

Pero la relación entre ambos no desapareció de la escena cotidiana. A comienzos de septiembre, Muniz mostró en sus redes un paseo a Universal Studios junto a Paige y Mauz. “Tuvimos un día increíble juntos”, escribió entonces, antes de agregar: “Estos son los momentos que importan, creando recuerdos que compartiremos para siempre”. Ese episodio muestra que, más allá del final del matrimonio, ambos mantienen una dinámica familiar alrededor de su hijo.

Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, anunció su divorcio a través de su cuenta de Instagram Instagram

Después de convertirse en una estrella infantil gracias a Malcolm, el actor fue alejándose progresivamente de Hollywood para concentrarse en otra de sus grandes pasiones: el automovilismo. En la actualidad, las carreras ocupan un lugar central en su vida profesional.

Sin embargo, su regreso al universo que lo hizo famoso volvió a ponerlo frente a las cámaras. En marzo retomó el personaje de Malcolm en Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, la nueva serie que recuperó a buena parte del elenco de la serie original. Y en abril, durante la promoción del proyecto, Muniz reconoció ante People que todavía tiene interés en volver a trabajar como actor.

Frankie Muniz junto al resto del elenco de "Malcolm in the middle"

“Algo que la gente suele pasar por alto en el mundo del espectáculo y la actuación es que no depende de mí”, explicó entonces. Y agregó: “Me gusta saber dónde estaré el mes que viene, dentro de dos o tres meses, y como actor, la verdad es que no tienes ni idea”.

Muniz dijo que le gustaría tener más oportunidades para actuar, aunque dejó en claro que su prioridad continúa siendo el automovilismo. “Me encantaría tener la oportunidad de seguir actuando, pero, al mismo tiempo, estoy totalmente comprometido a ser el mejor piloto de carreras que pueda ser”, afirmó.