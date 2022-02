“Fue un regalo del cielo”. La profunda reflexión de Lionel Richie sobre la adopción de su hija Nicole

Si bien la carrera de Lionel Richie está llena de éxitos y su vida está marcada por varios episodios de superación, si hay algo que la leyenda de la música rescata hoy, es la llegada de sus tres hijos.

“Ellos me convirtieron en mis padres”, disparó el cantante entre risas para portada de la revista People, donde se dispuso a hablar de su mayor orgullo: la actriz y magnate de la moda Nicole Richie, de 40 años, su hijo músico Miles, de 27 años, y su hija modelo Sofía, de 23.

En primer lugar, el cantante habló de su hija mayor, a quien Richie adoptó a los 9 años con su primera esposa, Brenda Harvey , antes de su divorcio en 1993. Esa nena, hoy una figura indiscutible del jet set estadounidense, le cambió la vida. “Nicole fue en realidad un regalo del cielo. Era una niña que necesitaba una oportunidad”, expresó, y reveló que los padres biológicos eran unos amigos de él que en aquel momento estaban atravesando una crisis financiera. “Estaba acostumbrada a que la gente fuera y viniera en su vida. Ella me miraba y yo decía: ‘No me voy a ir a ninguna parte’”.

En la entrevista, Richie aseguró que Nicole lo ayudó a mantener los pies sobre la tierra. “Brenda y yo estábamos pasando por un momento muy singular”, expresó y rescató cómo Nicole siempre fue prioridad para ellos, pese a los problemas de pareja. “No estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero sí estuvimos de acuerdo en Nicole”.

En 1993, Richie y Harvey se separaron luego de que ella descubriera su romance con la bailarina y diseñadora de moda Diane Alexander. La historia de amor de Richie y Alexander, que comenzó como una aventura, se afianzó con los años: la pareja se casó en 1996 y más tarde llegaron Miles y Sofía. También se divorciaron, pero varios años después, en 2004.

La nueva vida de Nicole Richie

Casada hoy con el rockero Joel Madden, Nicole tiene dos hijos: Harlow, de 14 años, y Sparrow, de 12. Lejos ya de la joven rebelde que supo ser, la empresaria recordó los días en los que desafiaba los límites. “Mi papá y mi mamá siempre decían: ‘Un día tendrás el tuyo’, y no pude entender lo que eso significaba hasta que tuve hijos”, explicó. Al respecto, Lionel recordó: “Nicole vino a mí un día y me dijo: ‘Papá, ¿por qué crees que estoy mintiendo?’ Y yo le dije: ‘Nicole, es la misma mentira que le dije a mi mamá y a mi papá’”.

Ahora que Nicole Richie es madre, el círculo se cerró. “Yo digo algo y ella me dice: ‘Papá, no usamos ese tipo de palabras frente a los niños’. ‘¿Perdón?’”, confió entre risas, y sentenció: “Se convirtió en una joven fantástica”.

Un merecido reconocimiento

Según informó la agencia AP, Lionel Richie será homenajeado por sus logros musicales: recibirá el Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca Nacional en un concierto repleto de estrellas en Washington el 9 de marzo. Las cadenas de PBS transmitirán el concierto el 17 de mayo.

“Este es verdaderamente un honor único en la vida, y estoy muy agradecido de recibir el Premio Gershwin a la Canción Popular”, dijo Richie en un comunicado. “Estoy orgulloso de unirme a todos los otros artistas anteriores, a quienes también admiro y soy fanático de su música”.

Agasajados previos incluyen a Stevie Wonder, Paul McCartney, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett, Emilio y Gloria Estefan y Garth Brooks.

Richie es conocido por un catálogo de éxitos que incluyen “All Night Long”, “Endless Love”, “Lady”, “Penny Lover”, “Truly” y “Stuck on You”. También coescribió la emblemática “We Are the World”, junto a Michael Jackson.