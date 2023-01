¿Futura chica Almodóvar? El inesperado encuentro entre Dua Lipa y Pedro Almodóvar en Madrid y la confesión del director

escuchar

En pleno éxito y gira mundial de su disco Future Nostalgia, la cantante Dua Lipa se ha hecho un hueco en su ajetreada agenda para viajar a España, un país por el que siente un gran cariño tal como lo ha manifestado en varias oportunidades. Sin embargo, lo que llamó la atención de esta visita relámpago fue su encuentro con uno de los hombres más influyentes del cine español: nada más ni nada menos que Pedro Almodóvar.

La encargada de revelar esta información fue la propia artista, que compartió en sus redes cómo fueron sus 24 horas en Madrid. Allí, entre fotos de looks y salidas con amigas, se coló una imagen de su reunión con el cineasta, donde se los ve muy sonrientes y abrazados. Mientras ella luce un mono de cuero y aros dorados, al hombre -que ganó dos premios Oscar y numerosos Goya y Bafta, entre tantas tras distinciones- se lo ve más de entre casa, con una remera y camisa en color verde, dando cuenta de que la cita fue en su hogar.

Si bien la imagen sorprendió a todos (o al menos a aquellos que no tenían idea de la amistad entre la artista anglo-albanesa y el español), lo cierto es que ambos se conocen desde diciembre, cuando compartieron una charla en el podcast de la cantante, Dua Lipa: At Your Service y se declararon su mutua admiración. Es que la compositora de “Levitating” no sólo aprovechó para confesarle que es su director de cine favorito, sino también que gracias a él aprendió todo el español que sabe hasta el momento.

Por su parte, Almodóvar le devolvió el gesto al reconocer que se inspiró en ella para una escena de la película Madres Paralelas, protagonizada por Penélope Cruz. “Me gustaría decirte que tu estuviste presente en el rodaje. Hay una secuencia en la que Penélope está en una sesión de fotos y está tomando fotografías de una mujer transexual, que dice: ‘Esta es la primera vez que una revista femenina me concede una portada’. Y una de las poses que yo le pedí fue la que hiciste tú para la campaña de Pepe Jeans. En ella estás como apoyada de rodillas, con el torso para atrás, el brazo sobre la cabeza y se te ve el ombligo, por lo que la actriz imita a la perfección esta imagen”, le confesó en esa misma charla mientras la estrella pop se sintió muy halagada.

Desde entonces, surgió una amistad entre ambos y por esa razón la morocha no dudó en visitar a su amigo durante su viaje relámpago a Madrid. Sin embargo, las especulaciones se pusieron en marcha y hubo quienes comenzaron a sospechar que este encuentro esconda algo más que una simple cena entre amigos. “¿Dua Lipa, la nueva chica Almodóvar?”, “¿Se viene una colaboración juntos?”, fueron algunos de los comentarios que sembraron intriga entre los fanáticos.

Si bien ninguno de los dos habló al respecto, lo cierto es que, como dijo Almodóvar una vez, “la fuente de inspiración puede llegar de cualquier lugar, por más inusual que sea”, así que quién dice que esta imagen sea el comienzo de una sorprendente y exitosa alianza profesional.

