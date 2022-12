Gabriel Cartaña habló sobre su salud, tras su infarto: “El 25% de mi corazón probablemente no funcione más”

escuchar

Tras el impactante video con el que anunció que estaba teniendo un infarto, Gabriel Cartaña reapareció en las redes sociales para informar acerca de su estado de salud. Luego de ser intervenido de urgencia esta misma semana, el psicólogo y panelista del programa Bendita (elnueve) contó cómo se recupera después del alarmante episodio que vivió.

Antes de entrar al quirófano, el panelista había relatado que, tras sufrir un ataque al corazón, se iba a someter a una cirugía que derivó en la colocación de tres stent. Finalizada la operación, Cartaña se filmó desde la clínica y en el día de ayer realizó una transmisión en vivo a través de la red social Instagram para informar a sus seguidores acerca de su situación, enviar un mensaje de tranquilidad y dar las gracias por el apoyo recibido.

Desde la habitación de la clínica, el psicólogo explicó cómo se desencadenaron los hechos que llevaron a su internación: “Les cuento primero de que se trató: el lunes a la 1 de la madrugada, me acosté a ver tele y me empecé a sentir mal, empecé a sentir una presión, un dolor en el pecho y que todo mi brazo medio se dormía, opresión en el cuello, sentía frío pero estaba transpirando. No sentía un profundo dolor, pero me sentía mal. Me di un baño a ver si eso me mejoraba, pero no me mejoró”.

Su hija se encontraba durmiendo en su habitación con una amiga y el panelista de Bendita optó por llamar a un médico para intentar dar con un diagnóstico. “Llamamos a una ambulancia, vino la doctora con un enfermero, me midieron y me dijeron que querían chequearlo más, a ver de qué se trataba, así que me derivaron a la clínica de la Trinidad. Ni bien llegué acá, me chequearon todo y me pasaron a unidad coronaria porque me dijeron: ‘Parece que tenés indicativo de un infarto’. Me derivaron y, efectivamente, me dijeron que estaba teniendo un infarto”, detalló.

Cartaña explicó que cada médico que llegaba veía su cuadro y le preguntaba hacía cuánto le estaba pasando. “Les dije que me pasó a las 12 y media, 1 de la madrugada, y ya eran las 4 de la mañana. Después me explicaron que cuanto más tiempo pasa, peor es. Un médico me dio el ejemplo de un incendio en una casa: cuanto más se tarda en apagar, más daño se genera”, explicó.

El origen del problema, según precisaron los médicos, se debió a una vena obstruida. “La desobstruyeron, la sangre pasó y luego me evaluaron. Cuando terminaron el procedimiento, me dijeron que como la sangre no había irrigado a la parte baja del corazón, esa parte había muerto. Me dijeron que el 25% de mi corazón no funcionaba y que probablemente no va a funcionar más, y que a partir de ahora mi corazón va a estar al 75%”, contó.

El nuevo escenario implica una serie de nuevos hábitos que el psicólogo deberá incorporar a su rutina como la toma de medicamentos diarios para proteger su sistema cardíaco. Además Cartaña permanecerá internado en la clínica para ser sometido a otros estudios y descartar la posibilidad de una arritmia.

“Tuve un infarto masivo, estuve en una situación de riesgo y, aunque mi corazón nunca dejó de funcionar correctamente, me dijeron que puede aparecer de golpe una falla cardíaca y te quedás”, concluyó.

“En este momento, estoy teniendo un infarto”

En el momento de su internación el pasado lunes, con una bigotera de oxígeno y un pulsioxímetro en uno de sus dedos, el panelista había explicado en un video cómo se había desencadenado todo. Tras descompensarse en la madrugada del lunes fue internado para someterse a un cateterismo. Sin embargo, lo que más sorprendió es que mientras estaba atravesando esta afección cardíaca fue el propio panelista quien agarró su celular y grabó un video para contarle a todos lo que le estaba sucediendo. “Son las 5 AM del lunes. Pensaba lo que es la vida. Hace apenas unas horas llegó Tyrion (un cachorro de Rottweiler) a mi vida, a alegrarla. Y hace tres horas que estoy teniendo un infarto. En este momento, estoy teniendo un infarto”, confesaba desde la cama del hospital antes de someterse a una intervención.

Luego de que el psicólogo explicara cuáles eran los próximos pasos a seguir, apeló a su título para analizar la situación e intentar entender lo que le estaba pasando. “Ahora en 10 minutos me van a llevar para hacerme un cateterismo y ponerme un stent. Y pensaba cómo la vida daba vueltas... Hace cinco, seis, siete horas estaba presentándoles a Tyrion. Y ahora estoy por entrar al quirófano, pero bueno, en eso consiste la vida. Eso es lo que la hace interesante: que todos los días no sabemos qué nos va a deparar el destino. Les mando un beso grande”, remató mientras acompañó su posteo con la frase: “Una de cal y otra de arena”. Inmediatamente, su relato generó preocupación entre sus seguidores quienes no dudaron en expresarle todo su apoyo y darle mucha fuerza para que se recupere lo antes posible.

