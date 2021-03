Gael García Bernal: los amores de un galán con bajo perfil

Un recorrido por la vida sentimental del actor mexicano y las mujeres que conquistaron su corazón

Cynthia Caccia LA NACION

Sin dudas, Gael García Bernal es uno de los actores más codiciados. Ya sea por su talento o su belleza, el mexicano supo abrirse camino en el mundo del cine y saltar a Hollywood. Y mientras su carrera ascendía, el interés mediático por su vida sentimental también. Ahora bien, él siempre fue muy discreto sobre su intimidad. De hecho, se conoce poco sobre sus relaciones amorosas y las mujeres que pasaron por su vida, a pesar de que muchas de ellas incluyen nombres de la talla de Cecilia Suárez, Natalie Portman y Dolores Fonzi, con quien tuvo dos hijos.

Luego de algunos fracasos amorosos, romances fugaces y affaires que nunca pasaron de la categoría de rumor, el artista de 42 años, que también es productor y director, parece haber encontrado a la candidata ideal para compartir este momento de su vida: una escritora de la alta sociedad con quien ya formó una familia ensamblada.

Un amor hollywoodense

A escondidas: pese a que solían asistir junto a los eventos, Natalie Portman y Gael García Bernal se convirtieron en una figurita difícil para los fotógrafos The Grosby Group

Una de las primeras actrices en conquistar su corazón fue la mexicana Cecilia Suárez, a quién todos recordamos por su divertida interpretación de Paulina en La casa de las Flores. El romance sucedió allá por 2001 cuando ella venía de protagonizar el film Sexo, pudor y lágrimas y él comenzaba a despegar su carrera con Y tu mamá también. Si bien este affaire fue súper breve, el tiempo que duró se mantuvo lejos de los flashes y poco se sabe de él.

De la relación que sí se sabe mucho más (quizá por su intensidad o los escándalos mediáticos) fue la que mantuvo con la bellísima y talentosa Natalie Portman. Sin dudas, la actriz de El cisne negro fue una de las mujeres más importantes de su vida con la que reincidió varias veces. Se conocieron en 2003 en una de las fiestas posteriores a la entrega de los premios Oscar. Por ese entonces, él estaba rodando La mala educación y ella, la tercera y última parte de la saga galáctica de George Lucas en la que interpretaba a la reina Padmé Amidala. Al parecer, el flechazo fue inmediato y esa noche nació uno de los romances más comentados de Latinoamérica.

Un año más tarde, la feliz pareja ya se encontraba festejando el Día de San Valentín en México y se volvía inseparable. Súper enamorados, desfilaban su amor por las principales alfombras rojas, festivales y hasta viajaron juntos a la ciudad de Madrid, el lugar perfecto para disfrutar del ocio y de la vida nocturna sin miedo al asedio de los paparazzi. Fue, en ese entonces, que se los pudo ver paseando por el Museo del Prado, por la Feria del Libro o cenando en Casa Lucio, uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital española.

A pesar de que todo parecía marchar sobre ruedas, ambos vivieron una crisis que desembocó en una breve ruptura en 2006. Sin embargo, eso no impidió que siguieran compartiendo tiempo juntos. De hecho, a los pocos meses de separarse, fueron vistos juntos en el Festival de Berlín y en 2007, nuevamente en la fiesta posterior a los premios Oscar celebrada por la revista Vanity Fair. Y aunque trataban de disimular la buena onda entre ellos, un periodista vio cómo ella se quejaba sobre un dolor en su hombro y él la brindaba “un suave masaje” con bastante complicidad.

Sus idas y vueltas daban indicios de que la historia entre ellos no estaba cerrada. De hecho, todos recordamos cuando el actor se instaló en Buenos Aires para filmar El pasado (con dirección de Héctor Babenco) y Portman aterrizó tras sus pasos, en busca de una segunda oportunidad.

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. Por ese entonces, ya se hablaba de otra actriz, una argentina, que había hechizado el corazón del mexicano. Los rumores de un incipiente romance con Dolores Fonzi comenzaron a crecer con fuerza, aunque no frenaron las intenciones de la protagonista de V de Vendetta.

A pesar de que en los medios ya se hablaba de un triángulo amoroso, Portman no bajó los brazos y siguió con su plan de conquista. De hecho, se la vio junto al intérprete de Diarios de motocicleta cenando en un exclusivo restaurante del barrio de Palermo, visitando el Museo de Arte Latinoamericano y hasta en un viaje al Sur para el avistamiento de la ballena austral. En el medio, ella se enfureció con los fotógrafos que la seguían por suelo porteño y una noche llegó a mostrar su costado más oscuro frente a las cámaras.

En 2006, cuando Natalie Portman se enfrentó a los fotógrafos que la perseguían tras conocerse el affaire entre Gael García Bernal y Dolores Fonzi Blog Tudo De Novo

Tras varios intentos fallidos y harta de las preguntas e insinuaciones de la prensa (todos recordamos ese titular “Gael García Bernal, entre dos amores”), la actriz que debutó en la pantalla grande con la película El perfecto asesino se dio por vencida y decidió ponerle punto final a su relación.

Dolores Fonzi, su gran amor

Fonzi acompañando a su pareja en los premios Oscar de 2013 Getty Images

Para entonces, García Bernal había participado como invitado en el episodio final de la serie Soy tu fan, producida y protagonizada por Dolores Fonzi. Eran viejos conocidos, ya que en 2001 habían participado del rodaje de la película de Fito Páez, Vidas privadas, y algo parecía haber quedado latente entre ellos. En ese reencuentro, siete años después, la llama volvió a encenderse.

Este inesperado encuentro cambió por completo la vida del protagonista de Amores perros. No sólo por sumar un nuevo destino para instalarse (el actor hacía base entre México y España) sino porque junto a Fonzi se convirtió en padre por primera vez. Primero fue Lázaro, quien nació en enero de 2009 en Madrid. Luego, Libertad cuya llegada se produjo dos años y después y fue anunciada con bombos y platillos en redes. “¡Sí! Hacemos oficial el anuncio: habemus bebé en camino. Felicidad tremenda y expansiva que compartimos con todos ustedes. Abrazos y pachanga”, escribía allá por 2010 en su cuenta de Twitter.

Con un nuevo presente, los actores repartían su rutina entre la Argentina, México y España y se convertían en el objetivo del lente de los paparazzi en cada premiación o festival de cine. De hecho, en 2013, Dolores se dio el gusto de desfilar por la alfombra roja de los Oscar cuando Gael fue nominado por No, una película chilena ternada como mejor film de habla no inglesa. Su alegría y entusiasmo por vivir semejante experiencia del brazo de su galán no fueron disimulados por la argentina. “¡Qué genio mi novio por favor! No sí va al Oscar. ¡Qué ilusión! ¡Qué orgullo! ¡Y es mi novio! ¡Felicidades a todos! Sobre todo a mí”, escribió con cierta picardía la actriz en su cuenta de Twitter.

Los planes de boda de la pareja eran inminentes. Sin embargo, las apretadas agendas laborales de ambos, más la crianza de sus hijos fueron postergando el gran evento para más adelante. Hasta que un día los rumores de un posible casamiento fueron reemplazados por los de una gran crisis. Si bien ninguno parecía estar dispuesto a hablar abiertamente del tema, algunos mensajes cruzados en la red social del pajarito alimentaron las sospechas. Mientras que la actriz publicó: “Me caigo y me levanto. A duras penas”, el productor retuiteó una sugerente frase: “Tropecé dos veces, pero es que eres una piedra preciosa”.

La ruptura finalmente fue confirmada a mediados de 2014 por Patricia Bernal, la madre del mexicano. “Las decisiones se toman y así son. Nos apoyamos como siempre. Hay que apoyarnos, hay que cuidarnos, hay que estar cercanos. A veces las cosas funcionan o no funcionan, pero hay que acercarse. Hay que estar cariñosos, bien”, le confió la actriz al sitio de la revista People tras ser consultada sobre las versiones que rondaban a la pareja.

Y enseguida resaltó el buen vínculo familiar a pesar de la separación. “Tenemos muy buena amistad todos. Gael está bien, los niños están bien, Dolores está perfectamente bien. Somos muy amigos todos, estamos súper bien, contentos. Las cosas están así, pero van bien”, aseguró. En cuanto a cómo estaban sobrellevando esta decisión los pequeños de la casa, expresó: “Hay que levantarse y sobrevivir, aquí los más importante son los hijos, hay que cuidarlos, hay que sacarlos adelante. No han permitido que estas cosas permeen, los niños son chiquitos. Creo que el chiste de esto es salir adelante”.

Lo cierto es que la separación entre Fonzi y García Bernal sucedió en los mejores términos. Con una crianza compartida, los actores nunca perdieron el diálogo y es muy común verlos participar de cada situación importante de la vida del otro. Un claro ejemplo de esto fue en 2015 cuando durante la entrega de los premios Fénix (en el DF mexicano) Gael tuvo un gran gesto para con su ex. Fonzi, que no pudo asistir a la ceremonia, ganó como mejor actriz por su trabajo en La Patota y fue Bernal quien recibió la estatuilla en su nombre. “Dolores es una gran actriz, una gran mujer y madre, es curioso cómo la vida nos junta para crear más vida, y así volvernos eternos, como las películas. Dolo, eres la mejor actriz y te adoro, un saludo a Lázaro y Libertad”, expresó como parte de la dedicatoria.

Otro ejemplo de su buena relación fue durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus cuando Bernal hizo las valijas y se instaló en el país para ayudar a la actriz y estar más cerca de sus hijos. “El papá está acá. Están yendo y viniendo, por suerte”, reveló la protagonista de La Cordillera durante una entrevista con Cortá por Lozano.

Las argentinas: ¿su gran debilidad?

Mientras que Fonzi rehizo su vida junto al director Santiago Mitre (a quien conoció rodando La Patota), el mexicano tardó mucho más en hacer su duelo y mostrarse públicamente con una nueva pareja. Con base en Nueva York, el actor puso su cabeza en el trabajo (por ese entonces se encontraba rodando la serie Mozart in the Jungle) y en la crianza de sus hijos, quienes solían viajar con frecuencia a visitarlo. “La mejor parte de ser padre es que pensás en tus hijos todo el tiempo. Eso simplifica las cosas porque te enfoca, además de hacerte dar cuenta de lo infeliz que eras antes de tenerlos”, le confió a la revista People mientras se lo veía pasear con los menores por sus rincones favoritos de Manhattan.

Si bien siempre fue muy hermético en lo que refiere a su intimidad, después de su relación con Fonzi esto se acrecentó mucho más. De hecho, el director de Déficit tardó casi tres años en volver a blanquear a una pareja. Entre tanto, los fugaces affaires eran moneda corriente. El nombre de otra argentina volvió a poner su corazón en la primera plana de todas las revistas. Esta vez, la chica en cuestión era la modelo y actriz Belén Chavanne, a quién él mismo eligió a la distancia para protagonizar un cortometraje para MTV. Y por supuesto llegó el día de conocerla.

Tras su estadía en DF, la joven sembró algunas sospechas con sus ambiguas respuestas. “La verdad es que tenemos muy buena onda y me ayudó mucho en su país. Todo lo que se pueda decir a partir de ahí, depende de la imaginación de los demás (...) Jamás en la vida se me ocurrió utilizar a alguien famoso para hacerme conocida. No soy ese tipo de chicas, así que prefiero ser reservada”, aclaró en una nota con la revista Gente al ser consultada sobre las versiones de que estaba viviendo un tórrido romance con el actor.

Luego tuvo un breve vínculo con otra actriz argentina: Mía Maestro, con quien compartió cartel en Diarios de motocicleta. Maestro también ha triunfado en Hollywood gracias a sus actuaciones en films como Crepúsculo, Frida, Poseidón o la serie Alias.

La primera vez que se los vio juntos fue en septiembre de 2015 en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y los rumores corrieron como pólvora. Después, él fue a escucharla cantar durante el show que ella dio para presentar su primer disco (Si Agua) en un bar de San Telmo. Su tercer encuentro sucedió en la ceremonia de los premios Fénix en el DF mexicano, donde su buena onda fue más que evidente. Y si bien por un tiempo parecían el uno para el otro, con el tiempo la relación se enfrió y el artista volvió a convertirse en el soltero más codiciado.

Volver a enamorarse

Gael García Bernal y Andrea de la Torre Suárez Revista ¡Hola! Argentina

Si bien nunca le faltaron candidatas, durante unos cuantos años Gael evitó presentarlas. De hecho, su única compañía femenina en los festivales de cine solía ser su madre, la también actriz Patricia Bernal. Quizá por eso llamó la atención cuando en 2017 el galán llegó a la novena edición de los Governors Awards, en Los Ángeles, de la mano de Andrea de la Torre Suárez, la creadora de Aurelia México, una línea de bolsos hecha a base de materiales naturales.

Inmediatamente, todos los flashes se posaron sobre esta empresaria que estudió Arte y Diseño en la prestigiosa Parsons School of Design en Nueva York. Todo indicaba que el actor estaba seguro de sus sentimientos, ya que la diseñadora fue la primera mujer que el mexicano oficializó desde su separación de la madre de sus hijos allá por 2014. Sin embargo, el destino dijo lo contrario. Las cosas no funcionaron y, en menos de dos años, la pareja se distanció.

Esto de blanquear sus relaciones de manera sorpresiva se hizo moneda corriente en la vida del actor. Fue en el verano de 2019 en una prestigiosa feria de arte contemporáneo de México que Bernal se mostró muy bien acompañado, no sólo por sus hijos sino por una misteriosa mujer, la cual fue rápidamente captada por los flashes. Y la estrategia funcionó. Mientras todas las cámaras apuntaban hacia ellos, la flamante pareja no dudo en abrazarse y besarse confirmando que estaban juntos.

Gael y Fernanda Aragonés, con quien se lo pudo ver muy acaramelado en una feria de arte Grosby Group - LA NACION

La nueva novia de Bernal era Fernanda Aragonés, la hija del famoso arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien fue distinguido con varios galardones por realizar algunas de las edificaciones más importantes de México. Ahora bien, ¿quién es esta misteriosa mujer que ha conquistado el corazón del artista hasta estos días? Fanática de la literatura, Aragonés suele publicar textos, en su mayoría poemas, bajo el apodo “La Fiera” en su propio blog, además de escribir sobre arte y cultura para la revista Marie Claire, y en Instagram, donde es considerada una “It girl”. De hecho, allegados a la pareja aseguran que el actor la conoció por sus trabajos a través de esta red social.

En 2019, el Festival de Cannes fue el escenario perfecto para que la pareja tomara impulso y oficializara su relación. En el marco de la presentación de su película Chicuarotes (en la que Bernal ofició como director), el galán le dedicó sus primeras palabras en público: “Gracias a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo”, expresó ante toda una audiencia que miraba atenta.

Gael García Bernal y Fernanda Aragonés, la última mujer que conquistó su corazón San Sebastian, Spain, 27, September 2019.- Gael Garcia Bernal and Fernanda Aragones posing in the photocall of the Donostia Award red carpet premiere during 67th San Sebastian Film Festival ©NL / LAN - 27/09/2019 GROSBY GROUP

Al igual que su novio, la artista es muy celosa de su intimidad y no suele mostrarse junto al actor en sus redes. Sin embargo, hizo una nueva excepción para San Valentín cuando posó junto a su pareja para la portada de una revista. En una imagen en blanco y negro, Gael y Fernanda lucen cómplices y sonrientes encabezando el ranking de las parejas más top realizado por la revista Quién de febrero 2020.

Luego de algunos fracasos amorosos, romances fugaces y nombres impactantes, el artista parece haber encontrado a la mujer que necesitaba para compartir este momento de su vida. Con una familia ensamblada, la pareja convive bajo el mismo techo con sus respectivos hijos y al parecer, todo marcha sobre ruedas. “Ambos conviven con los hijos de sus anteriores relaciones: la hija de ella, Emilia (fruto de su matrimonio con Alex Esparza)y los hijos de él”, informaron allegados sobre esta relación que avanza con perfil bajo pero a pasos agigantados.