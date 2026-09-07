Gary Oldman aseguró que ya eligieron al próximo James Bond y sorprendió al revelar a quién quiere como 007

¿Ya hay un nuevo James Bond y nadie lo sabe? Gary Oldman parece tener información privilegiada. El actor británico, ganador del Oscar y protagonista de Drácula, aseguró que el estudio ya tomó una decisión sobre quién será el sucesor de Daniel Craig como el agente 007, aunque todavía no hizo pública su identidad. Y, de paso, dejó en claro a quién le gustaría ver con el mítico traje.

“Se rumorea que está en la lista de candidatos”, dijo Oldman, de 68 años, durante una entrevista con el programa canadiense The Morning Show, cuando le preguntaron por su compañero de elenco en Slow Horses Jack Lowden, de 36, y las versiones que lo ubican entre los aspirantes al papel.

Jack Lowden, el candidato de Gary Oldman para interpretar al nuevo 007 Richard Shotwell - Invision

Pero el actor fue todavía más lejos y deslizó que la elección ya estaría hecha. “Lo sabremos muy pronto, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado”, afirmó.

Oldman no aclaró si conoce personalmente la identidad del elegido ni explicó de dónde surgió su información. Tampoco Amazon MGM Studios, actual responsable de la franquicia, confirmó ni desmintió hasta el momento sus declaraciones.

Gary Oldman aseguró que el reemplazante de Daniel Craig ya está elegido

Lo que sí hizo Oldman fue “cruzar los dedos” para que Lowden sea el elegido. La preferencia de Oldman tiene una explicación bastante sencilla: conoce de cerca su trabajo. Ambos protagonizan Slow Horses, la exitosa serie de espionaje en la que Oldman interpreta al irreverente y desaliñado Jackson Lamb, mientras que Lowden encarna a River Cartwright, uno de los agentes más jóvenes del servicio de inteligencia británico.

Lowden ya tiene, por lo tanto, experiencia dentro del universo de espías, aunque su personaje está muy lejos de la sofisticación y el glamour asociados históricamente con James Bond.

El actor escocés todavía no respondió a los últimos rumores sobre su posible llegada a la franquicia del agente secreto. Pero las versiones sobre su candidatura vienen circulando desde hace meses y lo ubican entre los nombres que fueron considerados para convertirse en el nuevo 007. Además, tiene una inesperada conexión familiar con otra posible protagonista de una futura película de Bond: su esposa, Saoirse Ronan.

Saoirse Ronan y Jack Lowden BEN STANSALL - AFP

La actriz de Mujercitas incluso manifestó públicamente que le gustaría interpretar a una villana de la saga. “Quiero adentrarme en el lado oscuro”, declaró Ronan a Empire el mes pasado. Y agregó: “Dije que quería ser una villana de Bond y lo digo muy en serio”.

La actriz, de 32 años, explicó además por qué le interesa especialmente ese tipo de personaje. “Creo que sería muy interesante tener una villana joven. Sobre todo para las chicas y las mujeres, ver a alguien que pueda canalizar toda esa ira reprimida hacia algún lugar, hay algo interesante en eso dramáticamente. Así que me encantaría hacer más de eso”, sostuvo.

La búsqueda del nuevo James Bond comenzó oficialmente después de un cambio histórico en el control de la franquicia. En febrero de 2025, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de Bond a Amazon MGM Studios. Desde entonces, el estudio quedó a cargo de encontrar al actor que encabezará la próxima etapa de una de las sagas más famosas de la historia del cine.

Aaron Taylor-Johnson, uno de los candidatos a interpretar al nuevo James Bond

La nueva película tendrá además un director de enorme peso: Denis Villeneuve, responsable de Duna y Duna: Parte Dos. El realizador canadiense, de 58 años, tendrá la responsabilidad de relanzar al personaje después de la extensa etapa protagonizada por Daniel Craig, que comenzó con Casino Royale en 2006 y terminó con Sin tiempo para morir en 2021.

En la lista de candidatos que circuló durante los últimos meses aparecieron varios de los nombres más buscados de la nueva generación de actores: Jack Lowden, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Paul Mescal y Harris Dickinson.

Mientras Lowden aparece entre los candidatos más mencionados, recientemente surgió otro actor que hasta hace poco estaba mucho menos instalado en las especulaciones sobre Bond.

Harris Dickinson, otro de los actores que podrían quedarse con el icónico papel IMDB

Según fuentes citadas por Page Six, Jack Barton, quien tuvo un pequeño papel en la película Pobres criaturas, protagonizada por Emma Stone en 2023, sería actualmente el favorito para quedarse con el personaje.

Por eso, las palabras de Oldman adquieren especial interés. Si efectivamente el estudio ya eligió al nuevo Bond, la gran incógnita es si se trata de uno de los nombres que llevan meses circulando o de un actor que hasta ahora permaneció prácticamente fuera del radar.

Y hay otro dato que puede inclinar la balanza. El año pasado, Deadline informó que Villeneuve estaba buscando específicamente un “rostro nuevo” para la franquicia. La intención sería encontrar a un actor británico relativamente desconocido para el gran público, en lugar de apostar por una estrella ya completamente instalada.

“Quienquiera que sea, tiene que parecer capaz de matarte con sus propias manos en un instante”, explicó una fuente citada por el medio. Y sumó: “Desde el momento en que lo ves, eso tiene que ser evidente”.

Daniel Craig en el estreno mundial de Sin tiempo para morir, en 2021 Joel C Ryan - Invision

La descripción podría favorecer a Lowden, pero también abre la puerta a candidatos menos conocidos como Barton. Lo cierto es que el próximo actor tendrá una tarea particularmente difícil: suceder a Craig, quien interpretó a Bond durante cinco películas y redefinió al personaje para una nueva generación.

Antes de él, el personaje había sido interpretado oficialmente por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.