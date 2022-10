Gastón Trezeguet: “El hotel de los famosos lucra con el éxito de Gran Hermano, es una versión liviana”

El exparticipante del reality devenido productor habló con LA NACION sobre la nueva temporada del programa y reconoció que le cambió la vida; además aseguró que el ciclo de eltrece se copió del formato holandés

Liliana Podestá PARA LA NACION

Vuelve Gran hermano a la pantalla de Telefe y LA NACION habló con Gastón Trezeguet, uno de los referentes del reality que quedó en tercer lugar en la primera edición de 2001 y quien se animó a hablar de su sexualidad hace más de veinte años, en una sociedad totalmente diferente a la de hoy. “ GH cambió mi vida. No sé cómo hubiera sido sin pasar por ahí. Si hay algo que le agradezco al programa es la posibilidad de haber encontrado mi vocación porque soy productor desde que salí del reality”, se sincera Trezeguet, que hasta el año pasado estuvo en Pampita online y actualmente trabaja en los programas de Marcela Tinayre y Nico Magaldi haciendo producción de invitados y contenidos.

Esta vez, como muchas otras a lo largo de las temporadas, GH lo tendrá también como protagonista en un rol delante de cámaras, en los debates. Un gran equipo de productores trabaja apresuradamente para llegar a tiempo al 17 de octubre, a las 21.45, día y horario en que se abrirán las puertas de la casa más famosa de la televisión para dejar entrar a 18 participantes que pasarán allí más de tres meses y estarán encerrados durante el Mundial de Qatar, Navidad y Año Nuevo. Todos los días de la semana habrá algún ciclo relacionado con GH: debates, de jueves a sábados (con diferentes dinámicas); los viernes se va a poder espiar la fiesta temática; y los miércoles y los domingos serán las galas de nominación y de eliminación respectivamente.

-¿Qué te genera la vuelta de GH?

-Nunca había visto tanta expectativa por un arranque de GH como veo ahora, post pandemia. La gente nunca para de decirme cuándo vuelve el reality y yo me contagio de ese fervor. Me gusta este regreso porque es un formato que amo como participante, entiendo como productor y también me apasiona como público.

-¿Qué cambios hay esta vez?

-Son 18 participantes y hay diversidad de todo tipo, personas de todas las edades, nunca antes visto. Me genera curiosidad saber cómo se desarrolla la convivencia entre personas tan dispares. La casa tiene más de 2000 metros cuadrados, es la más grande que se hizo de Sudamérica. Hay más de 60 micrófonos, más de 80 cámaras, pileta, y una sección que se llama ‘arenas’, como las arenas romanas, donde se van a hacer las pruebas semanales que pueden ser físicas o intelectuales. Además esas pruebas sirven para ganar el presupuesto y saber qué van a comer toda esa semana. También hay una prueba de liderazgo y quien la gane va a tener inmunidad y va a poder blindar a un compañero para que no lo nominen.

Gastón Trezeguet, feliz con el regreso de Gran Hermano Santiago Filipuzzi - LA NACION

-Pampita Ardohain dijo que esta nueva versión GH tomó algunas ideas de El hotel de los famosos, que ella conduce y que vuelve con una segunda temporada, ¿qué pensás?

-Que Pampita está muy equivocada si dijo eso (risas)... Me parece que fue al revés porque El hotel de los famosos es GH en el 90%. ¿Qué puede haber sacado Gran hermano de El Hotel...? Nada. Es una versión muy diluida de GH. Creo que es todo lo contrario, que El hotel de los famosos lucra con el éxito de GH y como no tenían los derechos del formato hicieron una versión más liviana. Por eso nunca me enganché con El hotel... porque me gusta GH de verdad, el fuerte, el real. No quiero un Gran hermano rebajado con leche porque me gusta el café fuerte...

-¿Qué recordás con más alegría y qué padeciste dentro de la casa?

-Recuerdo que estaba feliz y contento dentro de la casa. Me adapté enseguida y fue una experiencia muy linda. Me divertía jugando. Tenía 21 años y estuve tres meses y medio encerrado. Además estuvimos una semana antes encerrados en el Hotel Sheraton de Pilar para que no podamos ver la promoción del programa y post reality yo seguí con el aislamiento porque el furor era tremendo, y no podía ni salir a la calle.

-No pasaste indiferente: te amaban o te odiaban...

-Y creo que a los que no me querían, los enojaba caerle simpático. Odiaban quererme. Era un morbo raro porque en aquel primer GH estaba mal visto ser jugador, querer ganar y hacer estrategias. No se entendía y pensaban que eras mala persona, pero es como jugar al truco y si cantás re truco no quiere decir que seas mal pibe.

-Siempre fuiste un estratega...

-Era lo que me divertía. No quería hacer un retiro espiritual, quería jugar. Disfrutaba todo como nadie. Quizá no la pasé bien cuando conté que me gustaban los hombres y no tenía problema en aceptar mi homosexualidad. Pero estaba muy expectante de lo que podía pasar afuera porque no lo había hablado explícitamente con mi familia. Fue hace 21 años y de eso no se hablaba, aunque se diera por hecho. Hoy, en cambio, nadie se escandaliza de nada. No me quise embanderar con esa causa sino que necesité contarlo. Fue sorprendente poder decirlo en Telefe, en ese horario, con el éxito del programa.

-¿Volverías a entrar al reality?

-Soy empleado de la productora y si dejo mi trabajo tengo que pedir licencia. Se me complica, por suerte, porque si siguiera con las mismas responsabilidades de los 20 años sería para matarse. La verdad es que como participante ya no me atrae tanto, más me interesa analizar el juego.

-¿Te dejó amigos?

-Sí, soy muy amigo de Eleonora (González) que se fue a vivir Mar del Plata y formó una familia. Hace tres semanas volví a verlos a todos por esta pasión del lanzamiento y para grabar la promoción. Tengo buena onda con todos, pero no nos seguimos viendo porque cuando estuve en GH no existía WhatsApp, ni Instagram, ni Twitter, solo el ICQ y Messenger (risas).

-¿Qué te pasó en estos 21 años?

-De todo: me fui a vivir solo, me enamoré, me desenamoré, viajé mucho. Me encanta viajar. Hasta hace un mes estaba recorriendo Italia. Fue soñado: Venecia, Milán, el Lago di Como, Cinque Terre, Positano, un tren que me llevó por los Alpes hasta Suiza. Por supuesto hubo momentos feos, tuve que superar muchas cuestiones de salud que hoy vivo como el mayor de mis logros, porque pude salir adelante fortalecido. Todo eso está superado y me siento más fuerte. Siento que ese Gastón fue otra persona y quiero dar vuelta esa página.

-¿Estás en pareja?

-No estoy en pareja. Vivo solo.